Pohjantähti: Jokainen voi pelastaa henkiä vesillä

Tilastokeskuksen sekä Uimaopetus ja hengenpelastusliiton (SUH) mukaan hukkumisten määrä on 2000-luvun aikana puoliintunut, mutta tragedioita tapahtuu yhä liikaa. Heinäkuu 2025 oli hukkumisten näkökulmasta synkin sitten vuoden 2021. Heinäkuussa Suomessa hukkui 28 henkilöä. Tämä on 12 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

– Jokaisen hukkumiskuoleman takana on sellaista surua, johon vakuutus tai mikään rahallinen korvaus ei tuo lohtua. Me vakuutamme koteja ja omaisuutta, mutta tärkeintä on ennaltaehkäistä korvaamatonta menetystä, Pohjantähden Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Jenni Niiranen muistuttaa.

SUH:n arvion mukaan heinäkuussa viranomaiset joutuivat puuttumaan lähes kahteen vakavaan vaaratilanteeseen päivittäin. Pienten lasten pelastamiset Espoossa, Raisiossa ja Oulussa muistuttavat, että onnettomuus syntyy sekunneissa ja sivullisten nopea reagointi voi pelastaa ihmishenkiä.

Miltä hukkuminen näyttää?

Moni kuvittelee, että hukkuvan tunnistaminen on helppoa. Hukkuvan kuvitellaan pärskivän ja huutavan apua suurieleisesti. Näin harvoin kuitenkaan on. Vaikka hukkuvan käytös vaihtelee, on olemassa merkkejä, joihin vesillä liikkuvan kannattaa kiinnittää huomiota. SUH listaa viisi hukkumisvaarassa olevan henkilön tunnusmerkkiä:

Pää voi olla syvällä vedessä, suu vedenpinnan tasolla tai notkahtanut taakse, suu auki. Hiukset saattavat peittää otsaa ja silmiä.

Silmät voivat olla tyhjät, lasittuneet tai suljetut. Katse ei kohdistu mihinkään.

Hädässä oleva on pystyasennossa eikä käytä jalkojaan. Liikehdintä on epäkontrolloitua, kuin hän yrittäisi kiivetä näkymättömiä tikkaita.

Hukkuva hyperventiloi tai haukkoo henkeä, yrittää ponnistella pois vedestä ja on hädin tuskin vedenpinnan yläpuolella.

Henkilö voi näyttää siltä, että hän polkee vettä ja katsoo ylös kannelle.

HRAP – näin pelastat veden varaan joutuneen

Hukkuva henkilö on paniikinomaisessa tilassa, joten pelastaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen myös pelastajalle. Siksi jokaisen olisi hyvä tuntea SUH:n ohje veden varaan joutuneen pelastamisesta. Pelastajan on toimittava nopeasti, mutta itsensä turvaten. Apuvälineiden käyttö ja lisäavun hälyttäminen on tärkeää.

H – Hälytä lisäapua ennen kuin aloitat pelastustoimet. Soita 112 tai huuda apua, jotta lisäresursseja saadaan paikalle.

lisäapua ennen kuin aloitat pelastustoimet. Soita 112 tai huuda apua, jotta lisäresursseja saadaan paikalle. R – Rauhoitu ja rauhoita pelastettavaa kertomalla, että apua on tulossa. Se antaa hänelle voimaa jaksaa.

ja rauhoita pelastettavaa kertomalla, että apua on tulossa. Se antaa hänelle voimaa jaksaa. A – Apuväline : etsi jotain kättä pidempää avuksesi ja turvaksesi, mieluiten kelluttava väline. Pyydä muita mukaan auttamaan.

: etsi jotain kättä pidempää avuksesi ja turvaksesi, mieluiten kelluttava väline. Pyydä muita mukaan auttamaan. P – Pelasta: lähesty varoen mutta ripeästi. Pidä apuväline itsesi ja pelastettavan välissä, ojenna se hänelle tai heitä se, jos hän on kauempana. Auta pelastettava rantaan, aloita tarvittava ensiapu ja toimita hänet jatkohoitoon.

Pohjantähti Vakuutusyhtiö kannustaa jokaista perehtymään hukkumisen merkkeihin ja HRAP-toimintamalliin. Turvallisuus on yhteinen asia ja meistä jokainen voi olla hätätilanteessa se, joka ratkaisee toisen kohtalon.