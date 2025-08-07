Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Duunarimuseo avautuu Taiteiden yönä 14.8.

7.8.2025 10:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Duunarimuseo avautuu peruskorjauksen jälkeen yleisölle Taiteiden yönä 14. elokuuta. Päivitetty museo tarjoaa elävän ja moniaistisen kuvan duunareiden elämästä työväenasuntokorttelissa Alppilassa.

Näkymä Duunarimuseosta.
Duunarimuseon yhdeksän pientä hellahuonetta on sisustettu eri aikakausien kodeiksi, joiden sisustukset kertovat työläisperheiden iloista ja murheista 1900-luvun Helsingissä. Maarit Hohteri Helsingin kaupunki

Entinen Työväenasuntomuseo, eli nykyinen Duunarimuseo toimii yhdessä Helsingin vanhimmista kaupungin työväelle rakentamista puutaloista. Museon yhdeksän pientä hellahuonetta on sisustettu eri aikakausien kodeiksi, joiden sisustukset kertovat työläisperheiden iloista ja murheista 1900-luvun Helsingissä.

Asukkaat kiirehtivät töihin, valmistavat ruokaa, salakuljettavat viinaa, pelkäävät pommituksia, tekevät läksyjä, lepäävät hetekalla ja viettävät perhejuhlia. Museoelämystä vahvistavat puutalon monenlaiset äänimaailmat ja eri-ikäisten asukkaiden tarinat, joita voi kuunnella omalla puhelimellaan. Kaikki asukkaat ovat todellisia ihmisiä, jotka ovat asuneet talossa eri aikoina.

Museossa on esillä sekä asukkaiden alkuperäisiä huonekaluja että museon kokoelmista koottuja esineitä. Hellahuoneiden sisustukset kuvaavat asumisen muutoksia 1900-luvulla – öljylamput vaihtuvat sähkölamppuihin ja päästävedettävät sängyt hetekoihin. Ompelukone löytyy lähes joka kodista, mutta gramofoni ja radio ovat aluksi harvinaisuuksia.

Duunarimuseossa voi kierrellä omatoimisesti ilman opasta. Päivittäin on tarjolla myös maksuttomia yleisökierroksia suomeksi klo 11.30 ja 15.30 sekä englanniksi klo 13.30. Ruotsinkielisiä opastuksia pidetään keskiviikkoisin klo 14.30. Yli viiden hengen opastuksia voi tilata kaupunginmuseon verkkosivujen kautta.

Duunarimuseossa on lisäksi 8 hengen Kirstari-tila, joka toimii alueen lapsiryhmien ja yhteisöjen kokoontumispaikkana museon aukioloaikoina. Perheen pienimmille löytyy myös Kissa Kemppaisen esite, jonka avulla lapset pääsevät suorittamaan hauskoja tehtäviä. Puodista voi ostaa nostalgisia tuotteita lahjaksi tai iloksi omaan kotiin.

Näyttelyn on tuottanut Anna Finnilä, näyttelyarkkitehtuurista vastaavat Bianca Barman ja Rosemarie Schnitzler (Arkkitehtitoimisto R Schnitzler), graafisen ilmeen on suunnitellut Tero Juuti, äänimaailmat ja audio-opastukset ovat Aapo ja Antti Soulannon käsialaa (Äänitoimisto A), ja digitaaliset esittelyt on toteuttanut Robin Kanerva (Reveel).

Ovet avautuvat Taiteiden yönä – luvassa elävää musiikkia savikiekoilta

Avajaisia juhlitaan torstaina 14.8. klo 11 alkaen ja kävijät pääsevät tutustumaan vanhan talon tarinoihin kellaria ja ullakkoa myöten. Tunnelmaa luo gramofonitaiteilija Dj Old Crank, joka soittaa sellakkalevyjä veivattavalla gramofonilla klo 17–20.

Medialla on mahdollisuus tutustua museoon ennakkoon keskiviikkona 13.8.

Haastattelu- ja kuvauspyynnöt: 
viestintäsuunnittelija Roope Pokki 
puh. 040 152 6479, roope.pokki@hel.fi

Duunarimuseo
Kirstinkuja 4, Alppila
Avoinna 14.8. –2.11.2025
ke-su 11–17
Vapaa pääsy
https://duunarimuseo.fi

Helsingin kaupunginmuseo sijaitsee Senaatintorin kulmalla kaupungin vanhimmissa kortteleissa ja sinne on aina vapaa pääsy. Kaupunginmuseo on viiden museon elämyksellinen kokonaisuus, jossa jokaisella on mahdollisuus rakastua Helsinkiin.

Kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluu myös neljä muuta helsinkiläistä museota – Hakasalmen huvilaRuiskumestarin taloDuunarimuseo ja Ratikkamuseo.

Museon kokoelmissa on noin miljoona valokuvaa ja 450 000 esinettä, ja se vaalii myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä sekä toimii Keski-Uudenmaan alueellisena vastuumuseona.

Helsingin kaupunginmuseo ja ohikulkijoita.

