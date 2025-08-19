Raimo Utriaisen taidesäätiö jakaa merkittävän stipendin kuvataidekentälle

Raimo Utriaisen Taidesäätiö sr

Raimo Utriaisen taidesäätiö huolehtii Utriaisen taidekokoelmasta, edistää kuvanveistotaiteen tuntemista ja jakaa stipendejä nuorille veistotaiteen uudistajille. Vuonna 2025 säätiö jakaa stipendinä 12.000 euroa nuorelle kuvanveistäjälle.

Sculpture made of fabric and metal resembling a suspended figure, with a dog photo on the wall.
Weak in the Knees 2018 Iida Pii IIda Pii

Raimo Utriaisen taidesäätiön tarkoituksiin kuuluu edistää kuvanveistotaiteen tuntemista ja tukea taloudellisesti ja muutoin nuoria kuvanveistäjiä sekä kaikin tavoin luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvataiteessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut vuodesta 2000 lähtien merkittävän suuruista stipendiä, joka on tänä vuonna 12.000 euroa. Osa stipendistä muodostuu taiteilijan elämänkumppanin Eeva Jatkolan testamenttilahjoituksesta.

Stipendin saajan valitsevat säätiön hallituksen nimeämät riippumattomat asiantuntijat. Tänä vuonna valinnan suorittivat kuvataiteilijat Pia Sirén ja Mimosa Pale.

Stipendi

Vuoden 2025 stipendiaatti on Iida Pii. 

Iida Pii (s. 1989) on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2021. Hän osallistui Nuoret 2023 näyttelyyn teoksella veistoksella Merkkipäivänäsi, joka loi huiman illuusion perinteisestä hollantilaisesta ruusu- tai tulppaanikimppua esittävästä öljymaalauksesta. Täysin uuden tason teokseen tuo siihen liitetty runomuotoinen esittelyteksti. Hänen teoksiaan on nähty mm. Galleria Sculptorissa, Hippolytessä ja useissa ryhmänäyttelyissä Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Lisätietoa: https://iidapii.com

www.youtube.com/watch?v=vopKwUCA2hw

Timo Valjakka
Hallituksen puheenjohtaja

Kuvat

Sculpture made of fabric and metal resembling a suspended figure, with a dog photo on the wall.
Weak in the Knees 2018
Iida Pii IIda Pii
Moderni tilataideteos vaaleassa huoneessa. Metallitankoja, kankaita ja värikkäitä esineitä aseteltu lattialle.
Spider cocoon 2024
Iida Pii Iida Pii
Sarja valokuvia esillä seinää vasten, eri värejä ja teemoja.
Havaintoja asioiden järjestyksestä 2024
Iida Pii Iida Pii
Installation teos, jossa on isoja sandaalin muotoisia veistoksia ja keramiikkaesineitä vihreällä lattialla, taustalla sänky ja hylly.
TUULIKAAPPI Isojen koirien sandaalit ja muita veistoksia 2023
Iida Pii Iida Pii
Taideteos, jossa on lattialla kasvojen kuva metallisessa pinnoitteessa ja neonkeltaisia sauvoja ympärillä.
Pyrkimys ratkaista kaikki veistoksen logistiset ongelmat 2023
Iida Pii Iida Pii
Viherpeitteisiä kapeita veistoksia sisätilassa valkoisella taustalla.
Pyrkimys ratkaista kaikki veistoksen logistiset ongelmat 2023
Iida Pii Iida Pii
Raimo Utriaisen taidesäätiö

Raimo Utriainen perusti nimeään kantavan taidesäätiön vuonna 1993. Säätiön tarkoituksena on säilyttää ja pitää julkisesti nähtävillä säätiölle luovutettuja tai säätiölle muuten hankittuja taideteoksia, edistää kuvanveistotaiteen tuntemista, tukea taloudellisesti tai muutoin nuoria kuvanveistäjiä sekä kaikin tavoin luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvataiteessa.

Säätiön puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2017 Timo Valjakka.

