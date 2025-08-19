Raimo Utriaisen taidesäätiö jakaa merkittävän stipendin kuvataidekentälle

Raimo Utriaisen taidesäätiön tarkoituksiin kuuluu edistää kuvanveistotaiteen tuntemista ja tukea taloudellisesti ja muutoin nuoria kuvanveistäjiä sekä kaikin tavoin luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvataiteessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut vuodesta 2000 lähtien merkittävän suuruista stipendiä, joka on tänä vuonna 12.000 euroa. Osa stipendistä muodostuu taiteilijan elämänkumppanin Eeva Jatkolan testamenttilahjoituksesta.

Stipendin saajan valitsevat säätiön hallituksen nimeämät riippumattomat asiantuntijat. Tänä vuonna valinnan suorittivat kuvataiteilijat Pia Sirén ja Mimosa Pale.

Stipendi

Vuoden 2025 stipendiaatti on Iida Pii.

Iida Pii (s. 1989) on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2021. Hän osallistui Nuoret 2023 näyttelyyn teoksella veistoksella Merkkipäivänäsi, joka loi huiman illuusion perinteisestä hollantilaisesta ruusu- tai tulppaanikimppua esittävästä öljymaalauksesta. Täysin uuden tason teokseen tuo siihen liitetty runomuotoinen esittelyteksti. Hänen teoksiaan on nähty mm. Galleria Sculptorissa, Hippolytessä ja useissa ryhmänäyttelyissä Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Lisätietoa: https://iidapii.com

www.youtube.com/watch?v=vopKwUCA2hw

Timo Valjakka

Hallituksen puheenjohtaja