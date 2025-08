Yrittäjät: Toisen asteen lukuvuosimaksut uhka elinvoimalle, aikalisä tarpeen

”Maksut vähentäisivät osaavan työvoiman saatavuutta ja vaarantaisivat suomalaisten yritysten kasvuedellytykset erityisesti alueilla, joissa väki vähenee ja kansainvälisyys on elinvoiman ehto, koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Osaavan työvoiman saatavuus on Suomen merkittävä haaste tulevina vuosina, kun syntyvyys on alhainen ja väestökehitys on alueellisessa epätasapainossa.

”Lukuvuosimaksut vaikeuttaisivat tilannetta entisestään ja johtaisivat oppilaitosten lakkautuksiin, kouluverkon supistumiseen ja työvoiman saatavuuden heikentymiseen. Pk-yritysten osaajapula uhkaa kasvua eri puolilla maata”, Kinnunen varoittaa.

Ulkomaalaisia opiskelijoita on eri puolilla Suomea jo yli sadassa lukiossa. Heitä on laajalti myös ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuoret opiskelevat joko suomeksi tai ruotsiksi. He ovat opetelleet kielitaidon lähtömaassaan.

Aikalisä ja strateginen arviointi tarpeen

Suomen Yrittäjät ehdottaa aikalisää ja koulutuksen kokonaisstrategiaa, joka perustuu perusteelliseen vaikuttavuusarviointiin.

”Osaavista nuorista tullaan kilpailemaan. Opiskelijat, jotka opiskelevat suomeksi tai ruotsiksi, osoittavat vahvaa sitoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielen osaaminen mahdollistaa jatko-opinnot ja työllistymisen Suomessa”, Kinnunen sanoo.

Yrittäjät huomauttaa, että lukuvuosimaksut heikentävät Suomen mahdollisuuksia kilpailla osaavasta työvoimasta muiden Euroopan maiden kanssa, joissa toisen asteen opiskelijoilta ei peritä lukuvuosimaksuja, kun opiskelu tapahtuu maan kansalliskielellä.

“Emme saa hukata yhtään mahdollisuutta edistää opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa, kun ratkaisemme osaajapulaa ja luomme kasvua maahamme”, Kinnunen muistuttaa.