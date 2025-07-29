Teollisuuden uudet tilaukset kasvaneet koko alkuvuoden – kesäkuussa suurin kasvu metalliteollisuudessa

Työttömyyden nousu jatkui edelleen kesäkuussa – etenkin nuorten tilanne vaikea 22.7.2025 08:02:29 EEST | Tiedote

15–74-vuotiaita työllisiä oli kesäkuussa 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä puolestaan 51 000 enemmän. 15–24-vuotiaiden työttömyysaste nousi erityisen paljon, mikä kertoo muun muassa vaisusta kesätyötarjonnasta.