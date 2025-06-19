QMG:n LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö mukana Kainuun datakeskushankkeessa
Talotekniikkakonserni QMG:n yhtiöt LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö ovat mukana toteuttamassa XTX Marketsin laajaa datakeskushanketta Kajaaniin. Työt ovat käynnissä ja ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2026.
Ensimmäinen Kajaaniin nouseva datakeskus on kooltaan 15 000 neliömetriä, ja ensimmäisen vaiheen yhteenlaskettu teho on 22.5MW. Lisäksi alueelle rakennetaan teknisiä tiloja, varastoja ja toimistotilat noin 50 henkilölle. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2026.
Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista
Paikallis-Sähkö vastaa kahdesta keskeisestä sähköurakasta hankkeessa. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa sähköaseman XTX Marketsille. Lisäksi Paikallis-Sähkö toteuttaa hankkeen pääurakoitsijana toimivalle YIT:lle pääsähkönjakelu-urakan, joka sisältää keskijännitekojeistot, kiskosillat, pääkeskukset, muuntajat ja keskijännitekaapeloinnit.
”On hienoa olla jälleen mukana kehittämässä Kajaanin datakeskusekosysteemiä ja päästä hyödyntämään aiempaa kokemustamme konesalihankkeista asiakkaan parhaaksi”, Paikallis-Sähkön toimitusjohtaja Timo Keränen kertoo.
LVI-Aitta tekee pääurakoitsijalle kiinteistön putki- ja ilmanvaihtotyöt sekä sähkö- ja toimistotilojen jäähdytyksen. Urakka työllistää lähes 15 ammattilaista sekä useita alihankkijoita muun muassa muista QMG-konsernin yrityksistä.
”Urakan laadunvalvonta ja hyväksyttämismenettely ovat poikkeuksellisen tarkkoja, joten hanke työllistää myös useita toimihenkilöitä. Työskentely tilaajan kovan luokan ammattilaisten kanssa on mielekästä ja positiivisella tavalla haastavaa”, toteaa LVI-Aitan työpäällikkönä kohteessa toimiva Mika Juntunen.
Molemmat yhtiöt ovat Kainuun seudulla tunnettuja ja luotettuja toimijoita.
Suuret projektit ruokkivat talotekniikkamarkkinaa
”Näemme investointien maltillista viriämistä. XTX Marketsin datakeskus Kajaanissa on hyvä esimerkki suurista hankkeista, joissa saamme olla mukana useamman paikallisen yrityksen voimin”, kommentoi QMG:n Itä- ja Pohjois-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaava Mikko Sahikallio.
QMG:n yhtiöt ovat mukana useissa suurissa teollisuusinvestoinneissa. Kokkolalainen Mesiel vastaa sähköasennuksista Keliber-litiumhankkeessa ja keskisuomalaiset Ajansähkö ja Mikenti ovat mukana Metsä Groupin Äänekosken tehdashankkeessa. Quattroservices toimittaa talotekniikkaa isoihin toimisto- ja sairaalahankkeisiin Etelä-Suomessa, kuten Laakson yhteissairaalaan ja Jorvin uudisosaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko SahikallioItä- ja Pohjois-Suomen aluejohtaja, ProjektitQuattro Mikenti GroupPuh:050 477 0707mikko.sahikallio@qmg.fi
Linkit
QMG lyhyesti
QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikan projekti- ja palveluliiketoimintaa valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu lähes 50 tytäryhtiötä eri puolilla maata. Vuonna 2024 QMG:n liikevaihto oli 294 miljoonaa euroa (pro forma). Konsernin palveluksessa on yli 1500 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista.
QMG, ruotsalainen Sandbäckens ja norjalainen Konstel muodostavat pohjoismaisen Nimlas Group -talotekniikkakonsernin. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi
Päätiedot Nimlas Groupista
Nimlas Group on johtava pohjoismainen talotekniikkaurakointi- ja -palvelukonserni, joka työllistää 4500 talotekniikka-ammattilaista yli 130 tytäryhtiössä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.
Nimlas-konserni tarjoaa talotekniikkaurakointia ja -palveluita laajasti. Valikoima kattaa muun muassa LVI-, sähkö-, automaatio-, jäähdytys-, kylmätekniikka-, paloturva- sekä suunnittelu- ja turvatekniikkaratkaisut. Nimlas on asettanut tavoitteekseen olla Pohjoismaiden kannattavin vastuullisuutta edistävä talotekniikkakonserni, joka muodostaa parhaan kasvuympäristön alan yrityksille ja ammattilaisille. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 8,8 miljardia Ruotsin kruunua (pro forma). Nimlaksen pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners, ja omistajaohjelmaan kuuluu yhtiöistä yli 600 henkilöstöomistajaa. Lisätietoja verkkosivuilta www.nimlasgroup.com
