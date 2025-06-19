QMG:n LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö mukana Kainuun datakeskushankkeessa

Ensimmäinen Kajaaniin nouseva datakeskus on kooltaan 15 000 neliömetriä, ja ensimmäisen vaiheen yhteenlaskettu teho on 22.5MW. Lisäksi alueelle rakennetaan teknisiä tiloja, varastoja ja toimistotilat noin 50 henkilölle. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2026.

Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista

Paikallis-Sähkö vastaa kahdesta keskeisestä sähköurakasta hankkeessa. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa sähköaseman XTX Marketsille. Lisäksi Paikallis-Sähkö toteuttaa hankkeen pääurakoitsijana toimivalle YIT:lle pääsähkönjakelu-urakan, joka sisältää keskijännitekojeistot, kiskosillat, pääkeskukset, muuntajat ja keskijännitekaapeloinnit.

”On hienoa olla jälleen mukana kehittämässä Kajaanin datakeskusekosysteemiä ja päästä hyödyntämään aiempaa kokemustamme konesalihankkeista asiakkaan parhaaksi”, Paikallis-Sähkön toimitusjohtaja Timo Keränen kertoo.

LVI-Aitta tekee pääurakoitsijalle kiinteistön putki- ja ilmanvaihtotyöt sekä sähkö- ja toimistotilojen jäähdytyksen. Urakka työllistää lähes 15 ammattilaista sekä useita alihankkijoita muun muassa muista QMG-konsernin yrityksistä.

”Urakan laadunvalvonta ja hyväksyttämismenettely ovat poikkeuksellisen tarkkoja, joten hanke työllistää myös useita toimihenkilöitä. Työskentely tilaajan kovan luokan ammattilaisten kanssa on mielekästä ja positiivisella tavalla haastavaa”, toteaa LVI-Aitan työpäällikkönä kohteessa toimiva Mika Juntunen.

Molemmat yhtiöt ovat Kainuun seudulla tunnettuja ja luotettuja toimijoita.

Suuret projektit ruokkivat talotekniikkamarkkinaa

”Näemme investointien maltillista viriämistä. XTX Marketsin datakeskus Kajaanissa on hyvä esimerkki suurista hankkeista, joissa saamme olla mukana useamman paikallisen yrityksen voimin”, kommentoi QMG:n Itä- ja Pohjois-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaava Mikko Sahikallio.



QMG:n yhtiöt ovat mukana useissa suurissa teollisuusinvestoinneissa. Kokkolalainen Mesiel vastaa sähköasennuksista Keliber-litiumhankkeessa ja keskisuomalaiset Ajansähkö ja Mikenti ovat mukana Metsä Groupin Äänekosken tehdashankkeessa. Quattroservices toimittaa talotekniikkaa isoihin toimisto- ja sairaalahankkeisiin Etelä-Suomessa, kuten Laakson yhteissairaalaan ja Jorvin uudisosaan.