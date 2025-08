Miltä näyttää Vaasan seudun kestävä tulevaisuus? Vaasan yliopisto tuo monipuolisen asiantuntijaohjelmiston Wasa Future Festivalille 11.–16.8.2025

Yliopiston tutkijoiden lisäksi keskusteluissa ja työpajoissa on mukana yritysmaailman edustajia, ministereitä, kansanedustajia ja muita asiantuntijoita – tavoitteena on yhdessä löytää konkreettisia toimia Suomen ja Vaasan seudun kehittämiseksi. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille teemoista kiinnostuneille. Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen.

Osana festivaalia yliopisto tuo Vaasaan ensi kertaa ainutlaatuisen, kolmen yliopiston yhteisen interaktiivisen tiedettä ja taidetta yhdistävän näyttelyn Butterflyn, johon osallistuu lukuisia kansainvälisiä taiteen ja tieteen rajapinnassa toimivia taiteilijoita. Näyttely on avoinna yleisölle joka päivä 12.8.–31.8.2025 klo 10:00–16:00. Paikka: Wasa Innovation Center, Katakombit.

Tutustu Vaasan yliopiston ohjelmistoon alla.

Vaasan yliopiston ohjelmisto Wasa Future Festivalilla 11.–16.8.2025

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa Wasa Innovation Center, Gerbyntie 16, Vaasa, ellei ohjelmassa ole muuta mainittu. Osa tilaisuuksista on seurattavissa Wasa Future Festivalin Youtube-kanavalta. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia, ja ajantasaisen ohjelman löydät Wasa Future Festivalin verkkosivuilta.

Maanantai 11.8. – Metsä / Kestävä kehitys / Butterfly

Klo 16:30–17:30 Paneelikeskustelu: Ylikulutuskulttuuri kriittisessä tarkastelussa

Paikka: Barn

Keskustelua ihmiskunnan tulevaisuudesta, ilmastosta ja kestävistä ratkaisuista kulutuksen näkökulmasta. Keskustelijoina Suomen luonnonsuojeluliiton Vaasan yhdistyksen puheenjohtaja Matti Tuomaala, Suomen Ympäristökeskuksen tutkija ja asiantuntija Enni Ruokamo, Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen sekä luontotoimittaja ja meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Butterfly-näyttelyn avajaiset kutsuvieraille

Tiistai 12.8. – Yliopisto / Tutkimus / Taidot

Klo 8:30–9:15 Päivän avaus

Paikka: Wasa Innovation Center: Mind Square

Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen sekä vararehtorit Mika Grundström ja Tanja Risikko.



Klo 9:15–10:30 Creating Discoveries in the Future Energy System – The Vaasa Energy Transition Valley

Paikka: Wasa Innovation Center: Mind Square

Vaasan Energiatransitiolaakso luo tulevaisuuden energiajärjestelmäratkaisuja jo tänään vahvistamalla yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yhteistyön kautta. Miten yhdessä johdamme Suomea ja Eurooppaa kohti energiasiirtymää? Miten kehitysympäristö auttaa saamaan kehitysinvestoinneille parhaat tuotot? Alustamassa Vaasan yliopiston vararehtori Mika Grundström sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja Jan Segerstam. Keskustelemassa muun muassa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, Business Finlandin Mission Lead, Zero Carbon Future Helena Sarén, Danfossin Head of Electrification Shekhar Kubal ja muita asiantuntijoita.

Klo 9:00–15:00 Butterfly symposium- Symposium ja työpaja – ohjelma – Butterfly: glocal effects of data, energy and industry

Paikka: Barn

Monialainen, englanninkielinen taiteen ja tieteen symposium & tiedepaja: aiheena kestävyys digitalisaatiossa, energiassa ja liiketoiminnassa. Symposiumissa ovat puhumassa muun muassa arkkitehdit Juhani Risku sekä Anne Stenros. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua verkossa.

Klo 11:00–12:30 AI2Business: Shaping Future with AI

Paikka: Wasa Innovation Center, Mindsquare

Tekoäly on mullistamassa markkinoita eri toimialoilla tuottaen uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. AI2Business-sessio keskittyy tekoälyn rooliin liiketoiminnassa, uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsinnässä ja miten tekoälyä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen. Puhujina muun muassa Marko Kohtamäki (Vaasan yliopisto), Sanna Peltonen (VAMK), Marko Komssi (VTT), Pasi Tuominen (Wapice Oy) & Pekka Koponen (Infinit Capital, Vaasan yliopisto). Ilmoittaudu lomakkeella.

Klo 11:00–12:00 Työpaja: Regional needs, opportunities and challenges related to the regional energy systems in future

Paikka: Wasa Innovation Center, Right Wing

Uusiutuvan energian hankkeet ja datakeskukset puhuttavat Suomessa. Alueilla on merkittävä rooli energiasiirtymässä, johon vaikuttavat monet kansalliset ja kansainväliset tekijät. Miltä näyttää energiasiirtymän nykytila ja tulevaisuus juuri Pohjanmaalla, mitkä ovat tarpeemme, mahdollisuutemme ja haasteemme? Työpaja on avoin kaikille ja osallistua voi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Työpajaa vetävät tutkimusjohtaja Mona Enell-Nilsson ja nuorempi apulaisprofessori Antti Mäenpää, Vaasan yliopisto.

Klo 12:00–12:30 Tackling GHG emissions throughout supply chains with AI and other digital technologies

Paikka: Wasa Innovation Center, Right Wing

Miten yritykset voivat kestävästi ja merkittävästi vähentää epäsuoria kasvihuonepäästöjä (Scope 3) toimitus- ja arvoketjuissaan? Tilaisuudessa esitellään, miten mm. tekoälyä voi hyödyntää päästöjen vähentämisessä. Yliopistotutkija Juha Arrasvuori ja MINCA-projektitiimi.

Klo 13:00–15:30 Live-uutishuone: Miten journalismi syntyy?

Paikka: Wasa Innovation Center, Right Wing

Osallistava uutishuone kutsuu yleisöä ideoimaan aiheita, pohtimaan näkökulmia ja tuottamaan ajankohtaisia juttuja. Tule antamaan ideasi, kertomaan palautetta ja keskustelemaan ammattilaistoimittajien kanssa journalistisista valinnoista!

Klo 13:00–14:30 Resilientti yhteiskunta

Paikka: Wasa Innovation Center, Mind Square

Alueellinen tutkimusyhteistyö ja varautuminen ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnallisen resilienssin rakentamisessa. Sessiossa keskustellaan Vaasan yliopiston uusista avauksista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista resilienssitutkimuksen ja kaupunkitutkimusyhteistyön osa-alueilla keskeisten sidosryhmien näkökulmasta. Panelistit: Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry, yliopisto-kaupunki-yhteistyön erityisasiantuntija Sampo Ruoppila, professori Marko Kohtamäki, työelämäprofessori Hanna Smith, Wärtsilän turvallisuusjohtaja Jan Haglund sekä Avin johtaja Marko Pukkinen. Moderaattoreina apulaisprofessori Helka Kalliomäki ja tutkimusjohtaja Petri Uusikylä.

Klo 14:30–15:30 Thought Leaders Roundtable: Energy Transition for Climate Action

Paikka: Wasa Innovation Center, Mindsquare

Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan päästöjä on vähennettävä 43 % vuoteen 2030 mennessä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. Miten yliopistot voivat edistää energiasiirtymää ja ilmastotoimia koulutuksen ja tutkimuksen kautta? Eri maiden yliopistojen edustajat keskustelevat aiheesta englanniksi.

Keskustelussa ovat mukana professori Eileen McAuliffe, Executive Vice President, Chief Thought Leadership Officer, AACSB International, professori Minna Martikainen, rehtori, Vaasan yliopisto, professori Eeva Leinonen, President, NUI Maynooth, professori Hanna-Leena Pesonen, dekaani, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Co-Chair of Energy Steering Panel at the European Academies Science Advisory Council, Member of the AACSB European Advisory Council, and Board Member of GRLI (Globally Responsible Leadership Initiative), professori Tooraj Jamasb, Copenhagen Business School, CBS Endowed Professor of Energy Economics and Director for Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI), professori James Smith, Edwin L. Cox School of Business, Southern Methodist University, Professor in Energy Economics. Moderaattori: professori Martin Meyer, kansainvälisten asioiden vararehtori, Vaasan yliopisto.

Klo 15:30–17:00 Paneelikeskustelu: Vahvojen johtajien ja populismin lumo

Paikka: Barn

Mikä vahvoissa johtajissa viehättää ja miksi populismi on ollut viime vuosina niin suosittua? Keskustelemaan saapuvat hallintotieteen professori Esa Hyyryläinen Vaasan yliopistosta, kansanedustaja ja moninkertainen ministeri, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja Seinäjoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko, Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila ja Uuden Jutun päätoimittaja Olli Seuri. Paneelin juontaa opiskelijamedia Pomedian toimittaja Eveliina Yli-Rahnasto ja paneelia voi seurata myös Pomedian Youtube-kanavalta.

Keskiviikko 13.8. – Energia / Teknologia

Klo 9:00–16:00 Space Day

Paikka: Wasa Innovation Center, Left Wing

Avaruus on tulevaisuutta – sen kautta tuotettu tarkka ja luotettava data avaa uusia mahdollisuuksia monille aloille, esimerkiksi puolustukseen, maa- ja metsätalouteen.

Klo 9.00–11.00 Koululaisille suunnatut satelliittiaiheiset työpajat. Hauskaa avaruusaiheista toimintaa, joka innostaa luonnontieteiden pariin. Ilmoittaudu LUMA-keskus Pohjanmaan verkkosivujen kautta.

Klo 12.00–16.00 Tietoa yrityksille ja start-upeille rahoitusvälineistä ja avaruusstrategiasta. Tukea ongelmien ratkaisemiseen ja rahoituksen hakemiseen. Ohjelmaa vetämässä asiantuntijat Riccardo Notarangelo, Vaasan yliopisto, Kaisa Ahonen, European Space Agency Business Incubation Center sekä Miika Kostamo ja Svenja Fassbender, European Space Agency PhiLab. Ohjelma suomeksi tai englanniksi osallistujien tarpeiden mukaan.

Klo 10:00–16:00 Butterfly Immersive Learning Experience

Paikka: Katakombit

Nuorille suunnattu osallistava työpaja, jonka vetää apulaisprofessori ja Butterflyn kuraattori Rebekah Rousi. Kaikenikäiset 5-vuotiaista alkaen ovat tervetulleita tutustumaan luontoon, opastetun taidenäyttelykierroksen ja elämyksellisen Five Victorian Frogs -oppimiskokemuksen avulla. Englanniksi ja suomeksi. Lisätietoja Butterfly-näyttelyn verkkosivuilla.

Klo 13:00–16:00 DigiMe project workshop

Paikka: Barn

Digitaalinen elämämme, kuten suoratoisto- ja pilvipalvelujen käyttö, tuottaa päästöjä – toisaalta digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia kestäviin ratkaisuihin esimerkiksi kiertotaloudessa. Millaista uudenlaista digiosaamista tarvitsemme kestävässä siirtymässä? Englanninkielistä työpajaa vetävät tutkijatohtori Rumy Narayan ja yliopisto-opettaja Sniazhana Diduc Vaasan yliopistosta.

Klo 16:00–19:00 Workshops Energy Transition Valley

Paikka: Wasa Innovation Center, Right Wing

Liity mukaan kehittämään Vaasan Energiatransitiolaaksoa, joka luo tulevaisuuden energiajärjestelmäratkaisuja jo tänään. Kehitysympäristö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden löytää kestäviä kilpailuetuja ja nopeuttaa innovaatiotuottoja yhteistyön kautta. Työpajoja vetävät tutkimus- ja kehitysjohtaja Henri Karimäki, sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Jan Segerstam. Kieli suomeksi tai englanniksi osallistujien mukaan.

Klo 17:30–21:00 Butterfly: Lights-off experience

Paikka: Barn

Esityksiä ja taideteoksia ilman sähkövalaistusta. Mukana muun muassa italialaisaustralialainen Domenico DeClario ja muita taiteilijoita.

Torstai 14.8. – Uusi pohjoismainen / Innovaatio

Klo 16:00–17:00 Miten teemme Suomesta johtavan kansainvälisen investointikeskittymän?

Paikka: Wasa Innovation Center: Mind Square

Suomi tarvitsee sijoitusvetoista kasvua, ja ulkomaisilla suorilla sijoituksilla (FDI) on siinäkeskeinen rooli. Suomen vahvuudet, puhdas energia, luonnonvarat, toimiva infrastruktuuri ja vakaa toimintaympäristö luovat vahvan perustan uusille sijoituksille – miten valjastamme ne kestäväksi talouskasvuksi? Keskustelemassa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, Borenius Asianajotoimiston toimitusjohtaja Casper Herler, Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä ja Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

Klo 17:30–22:00 Taiteiden yö, Butterfly-näyttely

Paikka: Katakombit

Ilta, jossa taide herättää Wasa Innovation Centerin eloon yhdistäen äänen, valon, liikkeen ja merkityksen elämykselliseksi kokonaisuudeksi.

Klo 18:00–20:00 Australialaisen Katey O´Sullivanin taidenäyttelyn avajaiset

Paikka: Tiedekirjasto Tritonia, Wolffintie 34, Vaasa

Australialainen taiteilija Katey O’Sullivan tarkastelee ympäristöä ulkopuolisen silmin, tuoden esiin uusia näkökulmia ja muistuttaen arjen kauneudesta.

Perjantai 15.8. – Uusi pohjoismainen / Kulttuuri

Klo 11:00–15:30 Virtuaalitodellisuus työturvallisuuskoulutuksissa – Virtuario & BETH

Virtuaalitodellisuus (VR, virtual reality) mullistaa tavat joilla opimme ja opetamme. Mitä VR-teknologia voi tuoda työturvallisuuskoulutukseen? Työterveyslaitos ja Vaasan yliopiston BETH-projekti esittelevät Virtuarion – immersiivisen työturvallisuutta ja työhyvinvointia tukevan virtuaalitodellisuusalustan.

11:00–11:30 VR koulutuskäytössä sekä Virtuarion esittely, Roosa Wingström, Vaasan yliopisto ja Frans Simpura, Työterveyslaitos (Paikka: Mindsquare)

11:30–15:30 Virtuarioon tutustuminen VR-laseilla (Paikka: Right Wing)