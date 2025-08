Jaakko Laitinen jatkaa naisten futsalmaajoukkueen päävalmentajana – ”Tulevaisuus rakentuu pitkäjänteisestä työstä”

Naisten futsalmaajoukkueen päävalmentaja Jaakko Laitinen jatkaa tehtävässään uudella kaksivuotisella sopimuksella, joka kattaa vuoden 2026 EM-karsinnat ja mahdollisesti keväällä 2027 pelattavan EM-lopputurnauksen. Jatkosopimus tuo jatkuvuutta kehitykselle, joka on alkanut Laitisen johdolla vuonna 2017 – naisten futsalmaajoukkueen ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien.

– Jatkosopimus merkitsee todella paljon. Ensinnäkin se kertoo itselleni siitä, että vuosien työtäni naisten ja tyttöjen futsalin kehittämisen eteen on arvostettu. Lisäksi olen kiitollinen Palloliitolle luottamuksesta ja siitä, että saan yhdessä taustatiimin ja pelaajien kanssa mahdollisuuden EM-lopputurnauspaikan tavoitteluun keväälle 2027.

Lähestyvä syksy merkitsee Laitiselle kahdeksaa vuotta maajoukkueen päävalmentajana. Hän jakaa tämän ajanjakson kahteen vaiheeseen – alkuvuodet olivat perustan rakentamista, viime vuodet kehityksen vauhdittamista.

– Ensimmäiset viisi vuotta olivat maajoukkuetoiminnan käynnistämisen aikaa, jolloin loimme perustaa uskottavalle huipputason toiminnalle naisten puolella. Pandemia-aika hidasti merkittävästi meidän vielä alkutekijöissä ollutta toimintaa, mutta siitä selvittiin. Viimeiset kolme vuotta ovat antaneet resurssien puolesta paljon paremmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen lyhyellä sekä pitkällä tähtäimellä, Laitinen kertoo.

Palloliiton huippufutsalpäällikkö Kerkko Huhtanen pitää Laitisen jatkosopimusta tärkeänä osana koko suomalaisen naisten futsalin kehityspolkua.

– Laitinen taustaryhmineen on tehnyt hyvää työtä naisten futsalmaajoukkueen aseman vakiinnuttamisessa Euroopan top 10 -maiden joukkoon kuten myös joukkueen jatkuvuuden varmistamisessa tyttöjen alue- ja maajoukkuetoimintaa kehittämällä.

Huhtasen mukaan uusi kaksivuotinen sopimus antaa mahdollisuuden viimeistellä se työ, joka on ollut käynnissä jo kahdeksan vuoden ajan.

– Lähtöasetelmat ovat otolliset jatkaa Laitisen johdolla naisten ensimmäisen futsalarvokisapaikan tavoittelua, mikä huipentaisi hänen 2017 käynnistyneen päävalmennuskautensa.

Tavoitteena EM-lopputurnaus

Naisten futsalin EM-lopputurnauksia on vuodesta 2019 lähtien järjestetty neljän joukkueen turnauksina. Suomi ei ole vielä päässyt mukaan, mutta vuoden 2027 turnauksen laajentaminen luo konkreettisen mahdollisuuden historialliselle läpimurrolle.

– UEFA on ilmoittanut, että seuraavaan EM-lopputurnaukseen pääsee kahdeksan maata. Suomi on ollut Euroopan rankingin top 8:n joukossa heti ensimmäisten karsintojen jälkeen vuodesta 2018. Meillä on lähtökohdiltaan erittäin realistinen tavoite eli pelaaminen EM-lopputurnauksessa 2027, Laitinen sanoo.

Keväällä 2025 pelatuissa MM-karsinnoissa Suomi jäi vain maalin päähän kisapaikasta ja oli karsintojen perusteella Euroopan viidenneksi paras joukkue.

– Mikäli haluamme nousta Euroopan top 4 -maaksi, niin siihen tarvitsemme pitkäjänteisen nuorten pelaajakehitystyön laadukasta jatkamista ja lisää nykyistä aikaisemmin lajiin erikoistuvia pelaajia, Laitinen sanoo.

Muusta taustaryhmästä tiedotetaan myöhemmin. A-maajoukkue leireilee 8.-12.9.2025 ja pelaa maaottelun Tšekkiä vastaan.

