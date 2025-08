Pohjoismaiden ensimmäinen Bitcoin konferenssi tuo alan huippunimet Suomeen Elokuussa

BTCHEL2025 on ensimmäinen pohjoismainen bitcoin-konferenssi. Vastaavia on nähty jo useana vuonna ainakin Yhdysvalloissa, joissa puhujina on nähty mm. Donald Trump, Michael Saylor ja Ross Ulbricht. Euroopassa vastaavia on järjestetty ainakin Prahassa ja Amsterdamissa.

Helsingin tapahtumassa on myös maailmanluokan puhujakaarti

BTCHEL esittelee alan johtavia asiantuntijoita ja huippupuhujia ympäri maailmaa, mukaan lukien Mikko Hyppönen (WithSecure), Jeff Booth (Ego Death Capital) ja Martin Paasi (Suomen kansanedustaja), Tere Sammallahti (kansanedustaja), Adam Back (tunnettu kryptograafikko), Peter Todd (Bitcoin-kehittäjä) sekä Martti Malmi (alkuvaiheen Bitcoin-kehittäjä). Tapahtumassa on yhteensä yli 50 puhujaa.

Bitcoinin käyttöönoton edistäminen

Tapahtuman tavoitteena on yhdistää alan keskeiset toimijat ja edistää keskusteluja sekä aloitteita, jotka vauhdittavat Bitcoinin laajempaa käyttöönottoa. Osallistujat eivät ainoastaan pääse kuulemaan huippupuhujia, vaan myös tutustumaan innovatiivisiin yrityksiin ja näytteilleasettajiin expo alueella.

Suomella on historiallinen yhteys Bitcoinin alkuvaiheisiin

Suomalainen Martti Malmi työskenteli suoraan Bitcoinin luojan, tuntemattomaksi jääneen ja kadonneen Satoshi Nakamoton kanssa ja oli mukana ensimmäisen Bitcoin-valuutan ja perinteisen valuutan välisen kaupan toteuttamisessa. Nykyään hän jatkaa hajautettujen teknologioiden parissa ja tulee jakamaan näkemyksiään BTCHEL-tapahtumassa.

Miksi Suomessa?

Innovaatioiden, kestävän kehityksen ja digitaalisen muutoksen edelläkävijänä Suomi on täydellinen paikka Bitcoin-konferenssille. Suomi tunnetaan kukoistavasta teknologiayhteisöstään, joka on usein mukana avoimen lähdekoodin kehityksessä ja käyttöönotossa, kuten esimerkiksi Linux käyttöjärjestelmän. Bitcoin on avoimen lähdekoodin vapaa ohjelmisto, joka on rakennettu universaalien periaatteiden pohjalta. Suomalainen bitcoin- ja kryptovaluuttayhteisö onkin todella aktiivinen, ja on kokoontunut kuukausittain Helsingissä jo vuodesta 2013 saakka.



Suomi on myös houkutteleva kohde kansainvälisille investoinneille bitcoinin louhintaan kylmien olosuhteiden vuokosi. BTCHEL tapahtuman ohjelmasta iso osa käsittelee louhintaa, ja sitä miten hukkalämmön talteenotto sekä louhintadatakeskusten tarjoama sähkön kysyntäjousta voivat edesauttaa suomalaista energia-alaa.

Yhteisöllisyys on tärkeä arvo järjestäjille

Tapahtumanjärjestäjä on pitänyt myös kaikille avointa kaksikerroksista pop-up kauppaa ja yhteisötilaa auki toukokuusta alkaen Töölössä. Tilan avajaisissa nähtiin järjestäjän mukaan yli sata kävijää ja siitä asti ohikulkijoita ja aiheesta kiinnostuneita on kävellyt sisään lähes päivittäin. Tiloissa on järjestetty myös kuukausittaisia isompia kokoontumisia, jotka vetävät järjestäjän mukaan puoleensa kerta toinsensa jälkeen kymmeniä osallistujia. Tilat toimivat myös jaettuna toimistotilana alan alkuvaiheen yritysten kesken, sekä sitä käytetään monenlaisiin tilaisuuksiin työpajoista tuotejulkistuksiin.

Haastattelu Remu Karhulahti, BTCHEL tapahtuman pääjärjestäjä, 21 Events Oy:n toimitusjohtaja

Miksi BTCHEL järjestetään?

Päätimme lähteä rakentamaan BTCHEL konferenssia, koska uskomme, että pohjoismaat ovat suurelta osin koskemattomia bitcoin konferenssien osalta. Meillä on suomessa todella aktiivinen ja hyvän kokoinen yhteisö, mutta ei omaa tapahtumaa. Saman kaltaisia tapahtumia on ollut Yhdysvalloissa ja keskieuroopassa, mutta ei vielä pohjoismaissa. Haluamme edistää bitcoinin käyttöönottoa ja levittää tietoutta bitcoinista, koska uskomme, että sillä on paljon positiivisia vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan monista eri näkökulmista. Suomi on maailmanlaajuisesti kiinnostava kohde erityisesti louhijoille, joten uskomme, että tällainen tapahtuma voi vauhdittaa investointeja suomeen. Haluamme tarjota hienon alustan yhteiskunnalliselle keskustelulle monien eri sidosryhmien välille, joilla on yhteneviä intressejä bitcoinin ympärillä. Näitä ovat muun muassa tavalliset kuluttajat, sijoittajat, rahoitusala, energia-ala ja myös regulaattorit.

Miksi piensijoittajan kannattaa tulla tapahtumaan?

Piensijoittajan kannattaa tulla tapahtumaan tutustumaan bitcoiniin syvemmin, jotta ymmärtää, mistä tässä yhä kasvavassa, mutta samalla jo vakiintuneessa omaisuuserässä ja teknologiassa on kysymys. Bitcoin on kirjoitushetkellä maailman seitsemänneksi suurin omaisuuserä markkina-arvossa mitattuna, mutta silti, syvällinen ymmärrys sen arvolupauksesta sekä kasvumahdollisuuksista ei välttämättä ole yhtä laajalti levinnyttä. Perinteisen piensijoittajan näkökulmasta luotettavaa tietoa voi olla vaikea löytää netistä itsenäisesti ja informaatiorunsauden seasta voi olla vaikea löytää olennaista tietoa. BTCHEL on saanut ohjelmaansa kansainvälisesti arvostettuja asiantuntijoita, joiden esiintymisistä saa arvokasta näkemystä ja luotettavaa tietoa bitcoinista.

Käsitelläänkö tapahtumassa muita kryptoja? Miksi/miksi ei?

Tapahtuman ohjelmassa ei käsitellä muita kryptovaroja. Tämä on tapahtumanjärjestäjän strateginen valinta, koska monia kryptovaluuttoja leimaa epävarmuus tai epäluotettavuus. Uskomme, että bitcoin on aidosti neutraali, hyödykkeeseen kuten kultaan verrattava omaisuuserä, joka uniikkien ominaisuuksiensa vuoksi on tullut jäädäkseen. Näistä syistä uskomme, että bitcoinista voi keskustella neutraalisti, luotettavasti ja asiantuntevasti. Kävijämme voivat toki käsitellä ja keskutella muista kryptovaroista niin halutessaan, ja monet yhteistyökumppanimme toimivat laajemmalla kryptovarojen alalla ja omaavat näin ollen niistä laajempaa näkemystä. Tapahtumana olemme kuitenkin valinneet keskittyä pitkäjänteiseen järjestämiseen, ja uskomme, että bitcoin on nyt ja tulevaisuudessa merkittävin kryptovaluutta, johon ei kohdistu enää samanlaisia riskejä kuin muihin kryptovaroihin.



Lisätietoja tapahtumasta löytää osoitteesta btchel.com