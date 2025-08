WORK2025-konferenssissa aiheena työ tekoälyn aikakaudella

Voiko työ säilyä merkityksellisenä ja mielekkäänä, kun tekoäly muuttaa työn sisältöä ja vastuiden jakautumista työpaikoilla? Entä miten voimme hyödyntää tekoälyä tulevien sukupolvien hyväksi? Tekoälyn avulla työtä on mahdollista kehittää mielekkäällä tavalla ja tutkimus antaa tähän useita vastauksia.

Näitä ja muita ajankohtaisia teemoja käsitellään WORK2025-konferenssissa. Viisi pääpuhujaa ja 19 työryhmää käsittelevät konferenssin teemaa Työ kurittoman tekoälyn aikakaudella laajasti eri näkökulmista.

– WORK2025 välittää kansallisten ja kansainvälisten huippututkijoiden tuoreimmat tutkimustulokset AI:n sekä työn ja työelämän moniulotteisista suhteista, toteaa WORK2025-konferenssin johtaja ja pääjärjestäjä Seppo Poutanen.

Yhtenä pääpuhujana kuullaan sosiologian professori Antonio Casillia (Institut Polytechnique de Paris), jonka tutkimusta on esitelty muun muassa Yle Areenassa nähtävässä dokumentissa Tekoälyn ytimessä (2025). Moni on tietoinen tekoälyn ympäristövaikutuksista, mutta ei sen tuottamisen taustalla olevasta epäeettisestä ihmistyöstä.

Tapahtumassa kuullaan myös kansainvälisesti arvostettuja professoreita Ben Shestakofskyä (University of Pennsylvania), Janja Komljenovicia (University of Edinburgh), Margunn Aanestadia (University of Oslo) sekä Steven Vallasia (Northeastern University). Puheenvuorot käsittelevät esimerkiksi algoritmien valtaa yksilön ja yhteiskunnan tasolla sekä tuovat esiin tositarinoita tekoälyn käyttöönoton vaikutuksista eri toimialoilla.

Tapahtumassa on mahdollisuus haastatella puhujia.

WORK2025-konferenssi järjestetään 20.–22. elokuuta 2025 Turun yliopistolla, Arcanum-rakennuksessa (Arcanuminkuja 1, alakampus). Konferenssiin osallistuu yli 200 tutkijaa eri maista sekä paikan päällä että etäyhteyksin. Median edustajat ovat tervetulleita mukaan ilman osallistumismaksua.