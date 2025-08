Miehennevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus yleisötilaisuudessa Alavieskassa 10.9.2025

Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Eolus Energy Oy) ja YVA-konsultin (Ecobio Oy) edustajat. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Arviointiselostus on nähtävillä 6.8.–26.9.2025 seuraavissa paikoissa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelut, Veteraanikatu 1, 90130 Oulu

Alavieskan kunnantalo, Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Alavieskan kunnankirjasto, Pokelantie 3, 85200 Alavieska

Kalajoen kaupungintalo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Kalajoen pääkirjasto, Kalajoentie 1, 85100 Kalajoki

Merijärven kunnantalo, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

Merijärven kunnankirjasto, Merijärventie 104, 86220 Merijärvi

Arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa

www.ymparisto.fi/miehennevan-tuulivoima-YVA.

Hankekuvaus

Eolus Energy Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Alavieskan kunnan Miehennevan alueelle yhteensä noin 950 hehtaarin kokoiselle alueelle. Hankealue sijaitsee noin 8 kilometriä Alavieskan taajamasta pohjoiseen ja noin 5 kilometriä Merijärven taajamasta lounaaseen.

Tuulivoimahanke koostuu enintään 6 tuulivoimalasta. Voimaloiden yksikköteho on enintään 9 megawattia, kokonaiskorkeus enintään 300 metriä, napakorkeus enintään 200 metriä ja roottorin lavan pituus enintään 100 metriä. Lisäksi hankealueelle suunnitellaan kahta aurinkoenergian tuotantoaluetta, joiden yhteispinta-ala on 38 hehtaaria. Hankkeelle on laadittu kaksi toteutusvaihtoehtoa.

Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan uutta tiestöä, maakaapelointi voimaloiden välille, sähkönsiirto hankealueelta kantaverkkoon. Ulkoisen sähkönsiirron osalta hankkeessa tutkitaan neljää eri sähkönsiirtoreittiä alavaihtoehtoineen.

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Vaihtoehdossa 1 tarkastellaan tilannetta, jossa hankealueelle rakennetaan 6 uutta 7–9 MW voimalaa sekä aurinkovoimaa kahdelle, kokonaispinta-alaltaan noin 38 hehtaarin kokoiselle alueelle. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

VE2: Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan tilannetta, jossa hankealueelle rakennetaan 6 uutta 7–9 MW voimalaa sekä aurinkovoimaa kahdelle, kokonaispinta-alaltaan noin 38 hehtaarin kokoiselle alueelle. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 270 metriä.

Sähkönsiirron osalta YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

SVE1: Sähkö siirretään noin 2,2 kilometriä pitkää keskijännitteistä 33 kV maakaapelireittiä pitkin hankealueen eteläpuolella Takaloperässä sijaitsevaan 110 kV:n ilmajohtoon. Hankealueelle ei tule sähköasemaa, vaan sähköasema sijoitetaan liityntäpisteeseen.

SVE2: Sähkö siirretään noin 4,3 kilometriä pitkää keskijännitteistä 33 kV maakaapelireittiä pitkin Kalajoen Jylkän sähköasemalle. Hankealueelle ei tule sähköasemaa, vaan tavoitteena on, että sähköasema voidaan sijoittaa Jylkän aseman yhteyteen.

SVE3A-B: Sähkö siirretään Kettukankaan hankkeen kanssa yhteistä 400 kV ilmajohtoreittiä pitkin Kalajoen Jylkän sähköasemalle. Ilmajohdon vaikutusarviointi tapahtuu osana Kettukankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä. Miehennevan YVA-menettelyssä arvioidaan liityntä Kettukankaan hankkeen ilmajohtoon hankealueelle sijoittuvalla keskijännitteisellä 33 kV maakaapelilla sähköasemalla VE1. Hankealueen sisäiselle maakaapelireitille on kaksi vaihtoehtoa:

SVE3A: Hankealueelle sijoittuva 1,2 km pitkä maakaapelireitti. Maakaapeli liitetään Alavieskan ja Merijärven väliselle kunnanrajalle suunniteltavaan Kettukankaan hankkeen ilmajohtoon. Ilmajohdon läheisyyteen sijoitetaan sähköasema, jonka kautta liityntä mahdollistetaan. Maakaapelin vaikutustenarviointi tehdään osana Miehennevan hankkeen YVA-menettelyä.

Hankealueelle sijoittuva 1,2 km pitkä maakaapelireitti. Maakaapeli liitetään Alavieskan ja Merijärven väliselle kunnanrajalle suunniteltavaan Kettukankaan hankkeen ilmajohtoon. Ilmajohdon läheisyyteen sijoitetaan sähköasema, jonka kautta liityntä mahdollistetaan. Maakaapelin vaikutustenarviointi tehdään osana Miehennevan hankkeen YVA-menettelyä. SVE3B: Hankealueelle sijoittuva 1,5 km pitkä maakaapelireitti. Maakaapeli liitetään Alavieskan ja Merijärven väliselle kunnanrajalle suunniteltavaan Kettukankaan hankkeen ilmajohtoon. Ilmajohdon läheisyyteen sijoitetaan sähköasema, jonka kautta liityntä mahdollistetaan. Maakaapelin vaikutusten arviointi tehdään osana Miehennevan hankkeen YVA-menettelyä.



SVE4: Sähkö siirretään noin 4 kilometriä pitkää 110 kV Ilmajohtoreittiä pitkin Kalajoen Jylkän sähköasemalle. Hankealueelle rakennetaan yksi sähköasema.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 26.9.2025 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. YVA-yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta kahden kuukauden kuluessa lausuntoajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä, laitetaan nähtäville hankkeen verkkosivulle.