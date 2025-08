Viisikymppiset ilmaiseksi Särkänniemeen ja muita loppukesän yllätyksiä

Särkänniemen huvipuiston 50-vuotisjuhlakesä jatkuu. Yleisön pyynnöstä viisikymppisten ilmainen ranneke tekee paluun myös elokuussa. Loppukesän yllätystarjouksena Kausikortin saa verkkokaupasta poikkeuksellisen edullisesti hintaan 69 euroa. Kausikortilla ehtii huvitella vielä monta kesäviikkoa, jonka lisäksi sillä pääsee kesäkauden päättäreihin, jossa esiintyy suosikkiartisti Mirella.

”Tarjosimme ilmaisen Särkänniemi-rannekkeen huvipuiston kanssa tänä vuonna 50 vuotta täyttäville viimeksi toukokuussa. Tätä etua käytettiin tuolloin yhteensä 2056 kertaa. Meiltä on kyselty kampanjalle jatkoa, joten päätimme yllättää asiakkaamme ja ottaa sen käyttöön vielä elokuun ajaksi”, kertoo Särkänniemen myynti- ja markkinointijohtaja Heikki Ihanamäki. “Särkänniemeen voi ja kannattaa ehdottomasti tulla huvittelemaan uudelleen, vaikka edun olisikin jo toukokuussa hyödyntänyt. Ilmaisen rannekkeen voi viisikymppinen lunastaa itselleen elokuun aukiolopäivinä, vaikka joka päivä”, Ihanamäki jatkaa.

Vuonna 1975-syntyneet voivat lunastaa henkilökohtaisen ranneke-edun lipunmyynnistä kuvallista henkilötodistusta näyttämällä huvipuiston aukiolopäivinä elokuussa.

Mirella ja upea tähti-ilotulitus päättää kesäkauden

Särkänniemen kesäkausi päätetään tyylillä 13.9., kun Estraadille astuu sädehtivä Mirella. Tapahtuma on ikärajaton ja keikalle on mahdollista päästä vain alle kymmenen euroa maksavalla sisäänpääsylipulla. Myös huvilaitteet pyörivät, joten Kausikortti kannattaa hyödyntää ihan viimeiseen saakka, jonka lisäksi saatavilla on toki myös rannekkeita.

Mirella nousee Estraadille päättäripäivänä klo 19.30. Perinteinen kesäkauden päättävä ilotulitus alkaa klo 21.55. Ilotulitus huipentuu viiteenkymmeneen tähtipommiin viisikymppisen huvipuiston juhlavuoden kunniaksi.

Kesältä tutut yllätykset jatkuvat

Kesän aikana Särkänniemessä on järjestetty viikoittaisia yllätyksiä, jotka ovat tuoneet iloa kävijöille. Satunnaisina päivinä ensimmäisille asiakkaille on esimerkiksi tarjottu ilmaiset minihattarat tai -popcornit. Äitienpäivänä 500 ensimmäistä kävijää yllätettiin kakkukahveilla. Heinäkuussa huvipuistoon piilotettiin yllätyskasseja, jonka sisällön löytäjä sai pitää.

”Yllätykset on otettu vastaan ilolla. Särkänniemessä kannattaa vierailla useamman kerran kesän aikana, sillä koskaan ei tiedä, mitä yllätyksiä omalle kohdalle osuu. Yllätysten teema jatkuu elokuussa suositun aarteenetsinnän merkeissä”, kertoo Särkänniemen ohjelmatoiminnan koordinaattori Tiia Tuominen.

Särkänniemi on avoinna päivittäin 24.8. asti, jonka jälkeen huvitellaan vielä viikonloppuisin 13.9. saakka. Koiramäen eläinpuisto on avoinna 17.8. asti.