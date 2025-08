Kalevala Koru lanseeraa uuden Itu-korusarjan Kööpenhaminan muotiviikolla - Kalevala Korun ja Martin Bergströmin uutuudesta versoo pohjoisen luonnon voimaa

”Kalevala on ollut korualan pioneeri jo 88 vuoden ajan. Uusi kokoelma nyökkää tälle vuosikymmeniä jatkuneelle rohkeudelle, mutta tuo samalla valikoimiimme jotakin tuoretta. Kiinnostavia struktuureita ja materiaalien leikkiä sisältävä sarja tarjoaa koruja elämän eri hetkiin – omalla tavalla käytettäviksi, kannettaviksi ja ehkä jonain päivänä eteenpäin uusille omistajille kiertäviksi. Sarjan tematiikasta löytyy yhtymäkohtia monenlaisiin merkityksellisiin elämän käännekohtiin, kasvuun, toivoon ja uudistumiseen”, kertoo Aino Ahlnäs.

Itu-korusarja ammentaa inspiraationsa väkevästä luonnosta ja jatkaa siten Kalevala Korun nykymuotoilun linjaa tulkiten pohjoisen luonnon voimaa ja kauneutta aivan uudella ja jännittävällä tavalla. Itu-kokoelman lähtökohta on siemenkoru, josta uusi elämä versoo.

Itu-kokoelma on syntynyt muotoilija Martin Bergströmin veistoksellisesta visiosta. Luonnon struktuurit ja yllätykselliset yksityiskohdat saavat tulkintansa korujen rosoisissa ja himmeästi hehkuvissa pinnoissa.

Bergströmin suunnittelu alkaa aina käsin piirtämisestä – kaksiulotteisista pinnoista ja muodoista, jotka ovat saaneet innoituksensa luonnon monimuotoisuudesta. Juuret, hajoaminen ja orgaaniset elementit kehittyvät hänen käsissään abstrakteiksi muodoiksi, joista on tullut Bergströmin tavaramerkki. Bergströmin omaperäinen muotokieli on selvästi tunnistettavissa myös Kalevalan uudessa Itu-kokoelmassa. Kokoelma on saanut inspiraationsa siemenestä kasvavasta uudesta elämästä – versoista, jotka puskevat esiin metsien pehmeästä mullasta tai asfaltin peittämien katujen pienistä halkeamista. Koruissa esiintyvä helmi on kuin taivaalla kumottava kuu, joka vaikuttaa kasvien kasvuun ja elämän kiertokulkuun.

”Minua kiehtoo erityisesti se, miten orgaaniset teemat muuttuvat koruiksi Kalevala Korun kultaseppien taitavissa käsissä. Väkevän pohjoisen luonnon tulkinnat ovat minulle ehtymätön innoituksen lähde ja ne ovat myös Kalevalan ytimessä. Itu-kokoelmasta löytyy mielenkiintoinen kokonaisuus erilaisia tulkintoja samasta teemasta – jokainen omalla tavallaan siitä ammentaen. Itu-sarjan korut heräävät eloon päälle puettuina – ne on suunniteltu kaikille, sukupuolesta riippumatta, ja jokainen voi ajatella kantavansa mukanaan pientä osaa luonnosta”, Martin Bergström toteaa.



Kokoelmassa on läsnä Kalevala Korun luovan johtajan Aino Ahlnäsin ajatus korujen arkkityypeistä. Itu on moderni tulkinta ikiaikaisesta koruaiheesta: helmikorusta. Sarjan lasihelmet on valmistettu käsin Helsingissä ja jokainen niistä on uniikki yksilö. Helmien materiaali on kestävyydestään tunnettua italialaista Muranon lasia.

Sarjaan kuuluu näyttävä kaulakoru ja korvakoruja sekä pienempiä koruja ja heloja, joita jokainen voi yhdistellä oman mielensä mukaan. Koruja voi personoida lisäämällä niihin siemenen, helmen tai kaiverruslaatan – jokainen koru voi olla ainutlaatuinen ja yksilöllinen.

Itu-kokoelman korut valmistetaan Kalevala Korun omalla tehtaalla Helsingissä kierrätetystä hopeasta ja kullatusta hopeasta. Hopean ja kullan mielenkiintoinen kontrasti mahdollistaa monipuolisen yhdisteltävyyden jo olemassa olevien korujen kanssa. Itu on osoitus Kalevala Korun lähes 90-vuotisesta koruosaamisesta ja eteenpäin katsovasta rohkeasta muotoilusta.