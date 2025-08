Suomi ja Kiina kohtasivat ensi kertaa salibandyssa – tuloksena kaikkien aikojen ennätyslukemat 42-0

Aiempi ennätysvoitto oli nähty vuonna 2014 Suomen kaataessa Ukrainan 38-0. Tämän aamun tulosta korostaa, että peliaika The World Gamesissa on normaalin 3 x 20 minuutin asemesta vain 3 x 15 minuuttia.

Pelin juoni tuli selväksi jo avauserässä, jonka Suomi vei 10-0. Suomalaisten Marko Huhtamellan ja Harry Virtasen lajiin opastama Kiina jaksoi sumputtaa omaa päätään onnistuneesti runsaat kaksi minuuttia, mutta sitten aukkoja löytyi. Waltteri Vesterinen sivalsi avausosuman Joona Rantalan pitkästä poikkisyötöstä, Alpo Laitila täsmäsi siivestä takayläkulmaan toisen maalin ja Vesterinen jatkoi takatolpalta reboundista 3-0. Suomen vastaiskuun ja maaliin päättyi myös Kiinan ensimmäinen hyökkäys Suomen kenttäpuoliskolle. Toisen erän Suomi vei 10-0, ja kolmannessa vauhti kiihtyi entisestään Kiinan verkon räpsähtäessä vielä 18 kertaa.

Epätavallisia lukemia syntyi tänään myös pelaajien pistesarakkeisiin, kun Juuso Aholalle merkittiin tehot 6+5, Joona Rantalalle 5+6, Luukas Hyväriselle 5+5 ja Waltteri Vesteriselle 3+7. Kaikki Suomen kenttäpelaajat onnistuivat maalinteossa, ja ensimmäisen miesten maaottelunsa pelannut Juho Repo laukoi saman tien hattutempun kuorrutettuna yhdellä maalisyötöllä.

Suomen miesten turnaus jatkuu perjantaiaamuna Kanadan kohtaamisella.

Salibandya, Chengdu, Kiina

The World Games, miehet

Kiina–Suomi 0-42 (0-10, 0-14, 0-18)

1. erä: 2.26 Waltteri Vesterinen (Joona Rantala) 0-1, 329 Alpo Laitila (Miska Mäkinen) 0-2, 3.57 Vesterinen (Rantala) 0-3, 5.03 Laitila (Otto Lehkosuo) 0-4, 5.29 Rantala (Luukas Hyvärinen) 0-5, 6.24 Eemeli Salin (Lehkosuo) 0-6, 9.30 Eemeli Akola (Rantala) 0-7, 9.49 Mäkinen (Laitila) 0-8, 11.18 Oskari Heikkilä (Mäkinen) 0-9, 14.21 Hyvärinen (Rantala) 0-10.

2. erä: 15.40 Salin (Mäkinen) 0-11, 16.19 Sami Johansson (Mäkinen) 0-12, 17.00 Johansson (Heikkilä) 0-13, 17.26 Akola (Rantala) 0-14, 18.07 Salin (Heikkilä) 0-15, 18.53 Hyvärinen (Juuso Ahola) 0-16, 19.51 Laitila (Heikkilä) 0-17, 21.41 Rantala (Vesterinen) 0-18, 23.03 Ahola (Vesterinen) 0-19, 23.19 Rantala (Ahola) 0-20, 24.56 Hyvärinen (Ahola) 0-21, 26.37 Ahola (Hyvärinen) 0-22, 27.02Rantala (Vesterinen) 0-23, 27.40 Johansson (Heikkilä) 0-24.

3. erä: 30.48 Laitila (Johansson) 0-25, 31.06 Repo (Ahola) 0-26, 31.39 Hyvärinen (Vesterinen) 0-27, 31.54 Laitila (Lehkosuo) 0-28, 35.27 Ahola (Hyvärinen) 0-29, 36.00 Laitila (Johansson) 0-30, 36.31 Ahola (Hyvärinen) 0-31, 38.01 Vesterinen (Hyvärinen) 0-32, 38.48 Ahola (Repo) 0-33, 39.08 Mäkinen (Laitila) 0-34, 40.43 Rantala (Vesterinen) 0-35, 41.25 Lehkosuo (Heikkilä) 0-36, 41.34 Ahola (Rantala) 0-37, 42.21 Hyvärinen (Ahola) 0-38, 43.25 Johansson (Heikkilä) 0-39, 43.44 Repo (Vesterinen) 0-40, 44.16 Repo (Vesterinen) 0-41, 44.41 Laitila (Lehkosuo) 0-42,

Torjunnat:

Qihang Ju Kiina 9+(0)+10=19 ja Yintong Li Kiina (0)+6+(0)=6 (vaihdot 15.00 ja 30.00)

Markus Laakso Suomi 1+1+2=4.

Jäähyt: Kiina 0 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Josef Fässler ja Benjamin Schläpfer, Sveitsi.

The World Games on 11 päivää kestävä monilajitapahtuma, jossa noin 4 000 urheilijaa kilpailee 253 kultamitalista. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1981 alkaen, ja salibandy oli ensi kertaa mukana 1997 Lahdessa, silloin vielä näytöslajina. Tänä vuonna on salibandyssa ensi kertaa mukana myös naisten sarja. The World Gamesin salibandyturnaus järjestetään lajin omista arvokisoista muokatuin puittein eli peliaika on 3 x 20 minuutin asemesta 3 x 15 minuuttia ja joukkueeseen saa nimetä vain 14 pelaajaa.