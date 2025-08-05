Ympäristöraportti 2024: Helsingin luonnonsuojelualueiden määrä kasvoi ja kasvihuonekaasupäästöt vähenivät merkittävästi
Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisesta. Vuonna 2024 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt pienenivät edellisvuodesta 16 prosenttia. Uusi kaupunkistrategia nostaa Helsingin päästövähennystavoitetta.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin uudet ympäristönsuojelun tavoitteet keväällä 2024. Ne viitoittavat tietä kohti ekologisesti kestävää tulevaisuutta ja asettavat selkeät, mitattavat pitkän tähtäimen tavoitteet ympäristönsuojelun johdonmukaiselle toteuttamiselle.
– Ympäristöraportti 2024 osoittaa, että Helsinki kantaa määrätietoisella ympäristönsuojelun ohjelmatyöllään ja käytännön teoillaan vastuuta kaupungin kasvun ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelun keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisto päivitettiin vuoden 2024 aikana, ja myös Itämeri-ohjelma sekä ilmansuojelun ja meluntorjunnan suunnitelmat uudistettiin, sanoo Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja Miira Riipinen.
Helsinkiin perustettiin viisi uutta luonnonsuojelualuetta vuonna 2024. Jatkossa uusia luonnonsuojelualueita tullaan perustamaan Helsinkiin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Tavoitteena on suojella 10 prosenttia sekä maa- että vesipinta-alasta vuoteen 2038 mennessä. Uusi luonnonsuojelualueohjelma tulee kaksinkertaistamaan suojellun maapinta-alan ja kymmenkertaistamaan kaupungin merellisten suojelualueiden pinta-alan.
– Helsingille on ominaista, että luonto on aina lähellä ja helposti saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Helsingissä on alettu kiinnittää huomiota entistä enemmän myös lähiluonnon laatuun. Rakentamisen yhteensovittaminen sekä luonnonsuojeluun että entistä pienempään hiilijalanjälkeen, on merkittävä haaste, jonka ratkaisemiseksi työskennellään tavoitteellisesti, sanoo ympäristöjohtaja Riipinen.
Kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet ovat keskeisessä roolissa myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Esimerkiksi viime vuonna Kestävän kehityksen Kettu -kiertue tavoitti lähes kaikki kaupungin alakoulut ja noin 2900 oppilasta.
Lisäksi Helsinki saavutti strategisen tavoitteensa olla maailman kestävin matkailukohde sijoittuessaan ensimmäiseksi kansainvälisessä matkailukohteiden kestävyyttä mittaavassa Global Destination Sustainability -indeksissä.
Liikenteestä odotetaan tulevan suurin päästölähde vuonna 2025
Vuonna 2024 merkittävin syy päästöjen vähenemiseen oli kivihiilen polton lopettaminen Hanasaaren voimalassa keväällä 2023. Salmisaaren voimalan sulkemisen jälkeen keväällä 2025 kivihiilen käyttö päättyi kokonaan. Liikenne nousi tällöin Helsingin suurimmaksi päästölähteeksi.
Vuonna 2024 kivihiilen käytön väheneminen ja siirtyminen lämmöntuotannossa esimerkiksi lämpöpumppuihin vähensivät kaukolämmön päästöjä 27 prosenttia edellisvuodesta.
Sähkönkulutuksen päästöt vähenivät 14 prosenttia, vaikka sähkönkulutus kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta.
Liikenteen päästöt kasvoivat edellisvuodesta kolme prosenttia. Tämä johtuu erityisesti liikennepolttoaineiden bio-osuuden pienenemisestä edelliseen vuoteen verrattuna.
– Helsingin ilmastotyö on kivihiilen energiakäytön loputtua edennyt vaiheeseen, jossa liikenteen päästöt ovat nousseet merkittävimmiksi. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan nyt laaja valikoima sekä ajoneuvojen käyttövoimamuutokseen että ajosuoritteen vähenemiseen vaikuttavia toimia. Kaupunki jatkaa vahvoja panostuksia sähköautojen latausinfraan, raideliikenteeseen, kävely- ja pyöräily-ympäristön kehittämiseen, sanoo Helsingin kaupungin ilmastojohtaja Hanna Wesslin.
Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, mutta eivät vielä palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. HSL otti käyttöön noin 120 uutta sähköbussia, ja sähköbusseilla ajettiin lähes 42 prosenttia bussikaluston kilometreistä. Sähköautojen määrä jatkoi kasvuaan. Ladattavien autojen osuus kaikista liikennekäytössä olevista autoista oli 20,7 prosenttia (16,7 prosenttia vuonna 2023).
Vuoteen 1990 verrattuna Helsingin kokonaispäästöt olivat 54 prosenttia pienemmät. Asukaskohtaiset suorat päästöt olivat 2,4 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO₂-ekv.). Ne vähenivät edellisvuodesta 18 prosenttia ja olivat 67 prosenttia vuotta 1990 pienemmät. Uuden kaupunkistrategiaehdotuksen mukaisesti Helsinki tavoittelee päästöjen vähentämistä 85 prosentilla vuoteen 2030 vuoden 1990 tasosta ja nettonollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä.
Vuonna 2024 Helen Oy:n uusiutuvalla energialla tuotetun energian osuus oli 38 prosenttia. Kaiken kaikkiaan 63 prosenttia tuotannosta tuotettiin hiilineutraalisti.
Ympäristöraportti kertoo kaupungin ympäristötavoitteiden edistymisestä
Vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa kerrotaan kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden etenemisestä ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Raportissa seurataan myös keskeisten ympäristönsuojelun ohjelmien, kuten Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten sekä Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman toteutumista.
Ympäristöraportti esitellään Helsingin kaupunginhallitukselle maanantaina 11. elokuuta. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 27.8.2025.
Ympäristöraportti 2024:
Miira Riipinen, ympäristöjohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 8244 401
miira.riipinen@hel.fi
Annukka Kokkonen, ympäristöasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 050 3370 217
annukka.kokkonen@hel.fi
Hiilineutraali Helsinki -ohjelma ja päästövähennykset:
Hanna Wesslin, ilmastojohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 7657 772
hanna.wesslin@hel.fi
Linkit
- Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2024
- Tietoa Helsingin kaupungin ilmastotyöstä
- Helsingin ympäristösuojelun tavoitteet 2040
- Laaja ympäristöindikaattorien kokoelma ja pitkät aikasarjat löytyvät Helsingin ympäristötilastosta
- Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025
- Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma
- Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelma ILME 2024–2029
- Itämerihaaste. Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2024–2028
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
