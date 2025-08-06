Suomen Yrittäjät

Työelämägallup: Puolet ollut työelämässä tilanteissa, joissa irtisanominen olisi ollut työyhteisön etu

8.8.2025 07:47:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote

Jaa

Puolet työelämässä olevista kertoo olleensa tilanteessa, jossa työyhteisön edun mukaista olisi ollut jonkun työntekijän irtisanominen hänen toimintansa vuoksi. 39 prosenttia ilmoittaa, ettei ole ollut tällaisessa tilanteessa.

Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo
Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo

”Kysely osoittaa, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen voi olla koko työyhteisön etu. On kohtuutonta, että koko työyhteisö voi kärsiä jonkun toiminnan vuoksi, eikä työnantajalla ole riittäviä mahdollisuuksia irtisanoa työyhteisöä vahingoittavaa henkilöä”, johtaja Atte-Rytkönen Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Arvio on maltillistunut tammikuusta 2024, milloin asiaa viimeksi tiedusteltiin.  

”On hyvä, että entistä harvempi on ollut tilanteessa, jossa jonkun irtisanominen olisi työyhteisön edun mukaista. Heitä on kuitenkin edelleen työelämässä joka toinen”, hän lisää. 

Henkilöperusteista irtisanomista ollaan helpottamassa työsopimuslain muutoksella. Orpon hallituksen odotetaan antavan asiasta esityksen eduskunnalle syksyllä. 

”Tämä tuleva muutos on tärkeä erityisesti pienille yrityksille. Irtisanomisen helpottaminen madaltaa työllistämisen kynnystä ja rohkaisee yrittäjiä palkkamaan työntekijöitä. Uskomme, että irtisanomisen helpottaminen vahvistaa työllisyyttä sekä tuottavuutta”, Rytkönen-Sandberg sanoo. 

Työelämägallupiin vastasi 1 093 työelämässä olevaa, työntekijöitä, yrittäjiä ja työttömiä.   

Joka kymmenes ollut syyttä saikulla 

Joka kymmenes Työelämägallupiin vastannut kertoo olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman perusteltua syytä. Valtaosa, 88 prosenttia, kiistää toimineensa näin. Luvut ovat pysyneet lähes ennallaan verrattuna aiempiin mittausajankohtiin tammikuussa 2024 ja syyskuussa 2023. 

”Pidän määrää valitettavan suurena. Perusteeton sairauspoissaolo on väärin sekä työnantajaa että omaa työyhteisöä kohtaan. Ilmiöstä on päästävä eroon”, Rytkönen-Sandberg sanoo.  

Näin kysyttiin: 

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 5. – 11.6.2025. Vastaajina oli 1 093 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut).  Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia.  Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.  

Tutustu tuloksiin paremmin tästä.  

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät

Työelämägallup: Joka neljännellä työelämässä olevalla on idea yrityksestä1.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote

Työelämägallupin mukaan yrittäjyys kiinnostaa monia työelämässä olevia. Peräti 28 % vastaajista kertoo saaneensa viimeisen vuoden aikana yritysidean tai useampia. Osuus on säilynyt lähes samana kuin vuoden 2023 ja 2025 mittauksissa. ”Kysely osoittaa, että merkittävä osa suomalaisista kantaa mielessään yritysideaa. Siksi on tärkeää tarjota riittävästi tukea yritystoiminnan aloittamiseen”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Työelämägallup: Laaja kannatus minimipalkkalaille – silti epätietoisuus kasvaa24.7.2025 08:15:00 EEST | Tiedote

Työelämägallup kertoo merkittävästä tuesta minimipalkkalaille. Vastaajista 43 prosenttia kannattaa minimipalkkalakia, kun 19 prosenttia vastustaa. Epätietoisten osuus on noussut 39 prosenttiin, mikä viittaa kasvavaan tarpeeseen selkeyttää keskustelua aiheen ympärillä. Suomessa ei ole säädetty lailla minimi- eli vähimmäispalkasta, kuten useimmissa muissa EU-maissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye