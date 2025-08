Runostuoppi – Runosmäen ravintolaklassikko juhlii 50-vuotista taivaltaan

Uudistunut ja aiempaa suurempi Sale Hämeenkatu avataan huomenna 11.6.2025 12:00:00 EEST | Tiedote

Sale Hämeenkadun myymälää laajennettiin kevään aikana. Nyt uudistuksen jälkeen lähes 600 neliön kauppa on Turun Osuuskaupan keskustan suurin Sale-myymälä. Sale Hämeenkadun avajaisia vietetään 12.-15.6. - Tavoitteenamme on palveluita parantamalla helpottaa asiakasomistajien arkea ja lisätä hyötyä omasta kaupasta. Sale Hämeenkadun myyntiala lähes tuplaantui remontissa ja on nyt noin 500 neliötä. Se tarkoittaa, että myös valikoimamme on kauttaaltaan aiempaa kattavampi ja valikoima on erityisesti mietitty tämän alueen tarpeisiin. Meiltä saa edelleen kattavan perusvalikoiman, mutta erityisesti Take away-tuotteiden, valmisruoan ja panimotuotteiden valikoimat ovat kasvaneet, ryhmäpäällikkö Kai Suonpää Turun Osuuskaupasta kertoo. Sale Hämeenkadun remontti eteni aikataulussa. Kauppa oli avoinna lähes tulkoon koko remontin ajan, viimeisiä viikkoja lukuun ottamatta. - Uusi kauppamme on todella viihtyisä ja hieno. Olemme panostaneet ostamisen helppouteen ja arjen sujuvuuteen. Kassatyöskentelyä nop