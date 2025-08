Vilkas kesä opiskelija-asuntoyhteisöjen vuokraustiskeillä – asumistukimuutoksen vaikutus näkyy vaihtelevasti

Opiskelijat siirtyivät elokuun alussa yleiseltä asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin. Monille opiskelijoille muutos tarkoittaa isoa leikkausta asumisten tukeen. Leikkauksella pyritään kannustamaan opiskelijoita asumaan edullisesti.

Opiskelija-asuminen on useimmiten edullisin asumisvaihtoehto. Tukimuutos on näkynyt vaihtelevasti opiskelija-asuntoyhteisöjen hakijamäärissä. Osalla paikkakunnista hakijamäärä on kasvanut, kun toisaalla hakemuksia on tullut edellisvuoden tahtiin.

”Opiskelija-asuntojen käyttöasteet ovat ennätystasolla, eikä asuntoja riitä läheskään kaikille hakijoille. Osa on saattanut jättää hakematta, koska ei usko mahdollisuuksiinsa saada opiskelija-asuntoa”, arvelee Suomen opiskelija-asunnot SOA:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu.

Lehtoruusu kannustaa pitämään hakemuksen aktiivisena, vaikkei opiskelija-asunto syksyn alusta tärppäisikään. Vuoden mittaan hakijaruuhka helpottaa ja uusia asuntoja voi vapautua haettavaksi esimerkiksi perusparannuksesta valmistuvista kohteista.

”Tärkeintä on tietenkin, että opintojen aluksi löytyy katto pään päälle. Jos ei ole pakko sitoutua vuokra-asuntoon määräajaksi, lukuvuoden aikana voi vaihtaa halvempaan, kun opiskelija-asuntoja vapautuu”, Lehtoruusu vinkkaa.

Opiskelija-asuntorakentamista uhkaa pysähdys





Hakemusmäärien vertailu eri vuosien välillä ei ole suoraviivaista. Valmistuvat uudiskohteet voivat houkutella uusia hakijoita. Vastaavasti aktiivisten hakemusten määrä tippuu, kun uudiskohteeseen muuttaneet poistuvat hakijoiden joukosta.

”Joillain paikkakunnilla hakemusmääriin vaikutti kohteiden valmistuminen alkuvuodesta tai edellisvuonna. Tämä alleviivaa, miten tärkeää riittävä opiskelija-asuntotuotanto on, jotta hakijoille riittää tarjottavaa”, Lehtoruusu korostaa.

Juuri nyt erityisryhmien investointiavustukseen tehty leikkaus uhkaa pysäyttää opiskelija-asuntojen rakentamisen. Avustus on ollut elintärkeä opiskelija-asumisen rahoituksessa. Avustuksen myöntövaltuutta leikattiin osana valtiontalouden säästötoimia, eikä korvaavaa rahoitusratkaisua ole vielä löytynyt.

”Vähintäänkin edessä on tauko rakentamisessa, vaikka rahoitus saataisiinkin ratkottua. Se tarkoittaa entistä tiukempaa asuntotilannetta opiskelijoille, jos opiskelijamäärät jatkavat kasvuaan”, Lehtoruusu harmittelee.

Soluasuntojen kysynnässä ei isoja muutoksia





Tuntuvan asumistukileikkauksen on ennakoitu elvyttävän solu- ja kämppisasumisen suosiota. Asunnon jakaminen toisen kanssa on tehokas keino säästää asumismenoissa.

Soluasuntojen kysynnässä ei ole näkynyt isoja muutoksia, kerrotaan opiskelija-asuntoyhteisöistä. Yksiöt ovat edelleen hakijoiden ykkössuosikki.

”Tämä viittaisi, että opiskelijat mieluummin säästävät muualta kuin asumisesta, tai aikovat paikata leikkauksen tekemää lovea lisäämällä työssäkäyntiä tai nostamalla enemmän opintolainaa”, Lehtoruusu spekuloi.

Soluasuntoa hakevien määrä on kasvanut vain muutamalla paikkakunnalla. Lisäksi soluasunto saatetaan ottaa aiempaa helpommin vastaan, vaikkei sitä alun perin haettukaan.

”Se kertoo etenkin paikkakunnan asuntotilanteesta. Jos asuntoa ei meinaa löytyä, ollaan valmiita joustamaan alkuperäisistä toiveista”, Lehtoruusu summaa.