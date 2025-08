Nora Heroum sopimukseen Klubin kanssa

Kymmenen edellistä kautta ulkomailla pelannut Nora Heroum (s. 1994) on tehnyt pelaajasopimuksen HJK:n kanssa. Sopimus kattaa kaudet 2025 ja 2026.

Oman futisuransa Heroum aloitti aikoinaan FC Viikingeissä. Vuonna 2006 hän siirtyi HJK:hon, jossa hän lopulta pelasi yhteensä kuusi vuotta. Klubin liigajoukkueessa Heroum edusti edellisen kerran kausina 2010–2012.

Kokenut A-maajoukkuepelaaja lähti ulkomaille Suomesta kaudeksi 2015. Ensimmäinen seura oli tanskalainen Fortuna Hjørring, josta matka jatkui Italian pääsarjaan, Brescian ja AC Milanin riveihin. Kauden 2020–2021 Heroum pelasi Englannin pääsarjassa Brighton & Hove Albionin joukkueessa. Sen jälkeen hän palasi Italian kentille, jossa hän edusti Laziota, Parmaa sekä viimeiset kaksi kautta Sampdoriaa.

Suomen A-maajoukkueessa Heroum on pelannut 93 ottelua. Hän oli mukana myös tämän kesän EM-kisoissa Helmarien joukkueessa.

– Heroumilla on valtava kokemus kovista huippusarjoista ja A-maajoukkueesta. Meille hän tuo pelitaitojensa lisäksi myös tarvittavaa kokemusta syksyn peleihin ja ensi kaudelle. Olemme todella iloisia, että ”Snöge” haluaa sitoutua Klubiin pidemmällä sopimuksella ja antaa täällä kaikkensa, jotta pärjäämme entistä paremmin. Hän on todella monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan useassa eri roolissa, urheilutoimenjohtaja Joonas Sarelius kommentoi.

– Olen tosi iloinen Snögen sopimuksesta meidän kanssamme! Hän tuo joukkueeseen positiivisuuden lisäksi hyvää vaatimustasoa. Noralla on todella hyvät pelilliset taidot. Hän tuo varmasti mielenkiintoisen lisän meille erikoistilanteisiin niin antajan roolissa kuin kohdepelaajana, päävalmentaja Arttu Heinonen iloitsee.

– On myös kiva huomata, että paluu Suomeen ja HJK:hon kiinnosti Snögeä ja hän on merkittävässä roolissa niin syksyn ratkaisupeleissä kuin myös organisaation kehittämisessä! Odotan innolla hänen panostaan meidän voittavaan joukkueeseemme, Heinonen jatkaa.

Usean vuoden jälkeen Suomeen palaaminen tuntui Heroumista juuri oikealta ratkaisulta ja päätös siirtyä HJK:hon oli lopulta helppo.

– On kyllä hyvä fiilis palata kotiin – Suomeen sekä HJK:hon. Olen todella innoissani tulevasta, Heroum kertoo.

– HJK:ssa on menty todella paljon eteenpäin siitä, kun viimeksi täällä pelasin, varsinkin viime vuosien aikana. Panostus naisten joukkueen arkeen ja kehitykseen on nyt ihan eri tasolla ja toiminta on ammattimaistunut todella paljon, Heroum toteaa.

Heroum tuo vankan kokemuksen ja monipuolisuuden lisäksi myös pallotaitoa kentälle.

– Rakastan pitää palloa, antaa ratkaisevia syöttöjä ja laukoa. Pallollinen pelaaminen on ehdottomasti vahvuuteni, Heroum kertoo ominaisuuksistaan.

Heroum vahvistaa Klubia juuri ennen tosipelien alkua: Kansallisen Liigan loppusarjaa, Suomen Cupin välieriä sekä odotettuja Mestarien liigan pelejä.

– Joukkueena tavoitteena on tietysti mestaruudet ja se, että pääsisimme europelien karsintavaiheesta eteenpäin. HJK on pelannut äärettömän hyvin tähän asti, ja on hienoa päästä mukaan voittavaan joukkueeseen. Toivottavasti jatketaan samaan malliin, Heroum sanoo.

Tervetuloa takaisin, Nora!