Vihreiden Tynkkynen tukee Purraa yritystukien leikkaamisessa

Valtiovarainministeriö on tänään kokoontunut budjettineuvotteluihin hakemaan miljardin euron lisäsopeutusta. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on arvioinut, että osa tavoitteesta voitaisiin kattaa yritystuista leikkaamalla.

”Vihreät tukevat ministeri Purraa säästöjen hakemisessa yritystuista. Iso osa miljardien eurojen vuotuisista yritystuista on taloudellisesti tehottomia, kilpailua vääristäviä tai ympäristölle haitallisia. Yleensä tuet myös kasautuvat harvoille suuryrityksille”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen katsoo.

Purra kommentoi Ylellä neuvotteluihin mennessään yritystuista, että ”kyllä sieltä jotakin löytyy”. Toisaalta hän katsoi, että joukossa on myös paljon tärkeitä tukia, joihin hän ei olisi valmis koskemaan.

”Kaikki yritystuet on aikanaan otettu käyttöön jostain syystä, ja kaikilla niillä on puolustajansa. On kuitenkin irvokasta, että hallitus on leikannut kaksin käsin suomalaisten perusturvasta ja -palveluista, mutta tähän asti yritystuet on jätetty lähes koskematta. Yritystuista säästämisen ei koskaan pitäisi olla niin vaikeaa kuin haavoittuvimmilta ihmisiltä leikkaaminen”, Tynkkynen luonnehtii.

Vihreät ovat toistuvasti esittäneet lukuisia säästöjä yritystukiin. Esimerkiksi edellinen vihreä vaihtoehtobudjetti sisälsi leikkauksia yritystuista yli 700 miljoonan euron edestä.

”Monet puolueet ujostelevat puhua yritystuista käytännön esimerkein – oletettavasti peläten tuista hyötyvien palautetta. Vihreät eivät ujostele. Vaihtoehtobudjetissa olemme esittäneet tuki tuelta, miten tasapainottaisimme julkista taloutta”, Tynkkynen kuvaa.

Vihreiden leikkaukset kohdistuisivat erityisesti ympäristölle haitallisiin tukiin. Osaa tuista voisi myös kehittää taloutta uudistavaan ja ympäristötavoitteita tukevaan suuntaan.

”Työkoneiden fossiilisten polttoaineiden ja teollisen mittakaavan puunpolton verotuki ovat esimerkkejä yritystuista, jotka tulevat kalliiksi sekä valtiolle että ympäristölle. Leikkaamalla niistä ja muista ympäristölle haitallisista tuista voidaan samaan aikaan vahvistaa julkista taloutta ja vähentää ympäristökuormitusta”, Tynkkynen kiteyttää.