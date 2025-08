Salibandynaiset murskavoittoon Kanadasta – Veera Kauppi nousi maailman kaikkien aikojen pistekärkeen

Veera Kaupin tehot hänen pelaamissaan 98 maaottelussa ovat nyt 160+112= 272, kun maailman aiemman pisteykkösen, Sveitsin Mathias Hofbauerin, saldo oli maajoukkueessa 268 tehopistettä.

Tänään Suomi iski avausmaalin jo minuutin pelin jälkeen Ulla Valtolan uittaessa rangaistuslaukauksen Kanadan verkkoon, ja Veera Kaupin hattutemppu oli valmis jo kuudennella minuutilla. Suomi vei heti avauserän 14-0 tahdin sen jälkeen hiipuessa vain hiukan.

Veera Kaupin ohella kasvattivat pistesaldojaan tänään tehokkaimmin Oona Kauppi (4+6), Suvi Hämäläinen (3+5), Sofia Mittentag (4+3), Ulla Valtola (5+1), Jenna Saario (4+2) ja Milla Nordlund (4+1).

Suomen naisten kaikkien aikojen suurin voitto jäi tänään maalin päähän, kun Itävalta oli vuonna 2019 kaatunut MM-karsinnoissa lukemin 37-0.

Naisten sarja on The World Gamesin salibandyosuudessa mukana nyt ensi kertaa.

Suomen naisten turnaus jatkuu perjantaina ottelulla Singaporea vastaan.

Salibandya, Chengdu, Kiina

The World Games, naiset

Suomi–Kanada 36-0 (14-0, 12-0, 10-0)

1. erä: 1.04 Ulla Valtola 1-0 rl, 1.18 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 2-0, 1.51 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 3-0, 2.41 Milla Nordlund (Jenna Saario) 4-0, 4.06 Sofia Mittentag (My Kippilä) 5-0, 5.23 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 6-0, 7.18 Oona Kauppi (Daniela Westerlund) 7-0, 10.43 Natalia Pitkäkangas 8-0, 11.28 Saario (Kippilä) 9-0, 11.46 Pitkäkangas (Oona Kauppi) 10-0, 12.13 Nordlund (Mittentag) 11-0, 12.30 Veera Kauppi (Pitkäkangas) 12-0, 13.35 Oona Kauppi (Alma Laitila) 13-0, 14.36 Saario (Nordlund) 14-0.

2. erä: 17.46 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 15-0, 20.37 Veera Kauppi (Ulla Valtola) 16-0, 20.46 Saario (Suvi Hämäläinen) 17-0, 21.17 Mittentag (Hämäläinen) 18-0, 22.43 Emilia Pietilä (Hämäläinen) 19-0, 23.18 Valtola (Laitila) 20-0, 23.41 Hämäläinen (Mittentag) 21-0, 26.23 Mittentag (Saario) 22-0, 26.40 Saario (Pietilä) 23-0, 26.48 Valtola (Pitkäkangas) 24-0, 27.16 Veera Kauppi (Laitila) 25-0, 29.52 Valtola (Veera Kauppi) 26-0.

3. erä: 31.51 Hämäläinen (Mittentag) 27-0, 32.08 Oona Kauppi (Veera Kauppi) 28-0, 32.165 Mittentag (Hämäläinen) 29-0, 34.55 Nordlund (Hämäläinen) 30-0, 36.27 Hämäläinen (Pietilä) 31-0, 36.37 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 32-0, 37.23 Oona Kauppi (Veera Kauppi) 33-0, 38.01 Nordlund 34-0, 40.08 Westerlund (Veera Kauppi) 35-0, 44.41 Valtola (Veera Kauppi) 36-0.

Torjunnat:

Julia Saarinen Suomi 0+7+2=9.

Ida Hudson Kanada 11+5+(0)=16 ja Amy Field Kanada (0)+8+12=20 (vaihto 22.44).

Jäähyt: Suomi 0 min, Kanada 2 min.

Erotuomarit: Tomas Kostinek ja Martin Reichelt, Tshekki.

Suomen parhaana palkittiin Veera Kauppi.

The World Games on 11 päivää kestävä monilajitapahtuma, jossa noin 4 000 urheilijaa kilpailee 253 kultamitalista. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1981 alkaen, ja salibandy oli ensi kertaa mukana 1997 Lahdessa, silloin vielä näytöslajina. Tänä vuonna on salibandyssa ensi kertaa mukana myös naisten sarja. The World Gamesin salibandyturnaus järjestetään lajin omista arvokisoista muokatuin puittein eli peliaika on 3 x 20 minuutin asemesta 3 x 15 minuuttia ja joukkueeseen saa nimetä vain 14 pelaajaa.