Hylkeiden kiintiöpyynnin saalis 2024–2025 ja kiintiöt metsästyskaudelle 2025–2026

Harmaahyljettä eli hallia ja itämerennorppaa metsästetään maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa. Harmaahylkeen kiintiö on sama kuin vuotta aiemmin. Hallin kiintiö on 1 050 yksilöä, joista enintään 350 voidaan pyytää Perämeren-Merenkurkun, 400 Lounais-Suomen ja 300 Suomenlahden alueella. Itämerennorpan osalta kiintiöllä sallitaan enintään 425 itämerennorpan metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella.

Hallin ja itämerennorpan kiintiömetsästys uusilla kiintiöillä alkoi 1.8.2025. Syyskauden metsästys keskeytyy vuoden lopussa molempien lajien osalta, kunnes jatkuu jälleen 16.4. –31.7.2026. Hallisaaliista noin kolme neljännestä saadaan keväällä, kun itämerennorpan osalta huhti-toukokuun saalis on yli 95 prosenttia koko metsästysvuoden saaliista.

Merihylkeiden metsästyksen tarkoituksena on hylkeiden tarjoaman uusiutuvan luonnonvaran hyödyntäminen, sekä hylkeiden kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamien vahinkojen vähentäminen.

Itämerennorpan saaliskiintiö täyttyi, hallisaalis kasvoi hiukan

Hallin saalis päättyneellä metsästyskaudella oli yhteensä 402 yksilöä, joka on lähes puolet kiintiön sallimasta määrästä. Pyyntikaudella 2023–2024 hallisaalis oli 331 yksilöä. Erityisesti hallisaalis kasvoi Suomenlahden kannanhoitoalueella, jossa nousua saalismäärässä oli yli 70 prosenttia. Myös Lounais-Suomen alueella saalismäärä kasvoi (24 %), mutta Perämeren-Merenkurkun alueella saalis oli lähes kolmanneksen edelliskautta pienempi.

Itämerennorppia saatiin saaliiksi pyyntikaudella 2024–2025 yhteensä 405 yksilöä. Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoaluetta, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin, koskeva kiintiö oli 375 norppaa. Suomen riistakeskus päätti metsästyksen kiintiön täytyttyä 11.5.2025. Kiintiö ylittyi 30 yksilöllä, kun viimeisen kolmen vuorokauden aikana saatiin saaliiksi 105 itämerennorppaa. Metsästyskauden 2023–2024 saalis oli 380 norppaa. Saaliin kasvu selittyy pitkälti kevään metsästykselle otollisilla sää- ja jääolosuhteilla Merenkurkussa ja Perämerellä.

Hylkeiden kannat ovat vahvat

Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnonvarakeskus. Koko Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin Luonnonhistoriallinen kansallismuseo (Naturhistoriska riksmuseet).

Molempien hyljelajien kannat ovat vahvat ja elinvoimaiset. Vuonna 2024 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa noin 48 700 harmaahyljettä. Näistä Suomen merialueella havaittiin runsaat 18 000 yksilöä. Itämeren hallikanta on kasvanut keskimäärin vajaa viisi prosenttia vuodessa runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana

Ruotsin meri- ja vesiviranomainen (Havs- och vattenmyndigheten) vastaa hyljelajien kannankehityksen seurannasta Ruotsin merialueilla. Seurannan toteuttaa Luonnonhistoriallinen kansallismuseo (Naturhistoriska riksmuseet).

Luonnonhistoriallisen kansallismuseon lausunnon mukaan viime vuosien norppien laskennat ovat vaihdelleet suuresti vallitsevista jääolosuhteista riippuen, minkä vuoksi norppakannan arvioiminen on vaikeaa. Itämeren norppakantaan kuuluvien yksilöiden määrä kasvoi Perämerellä suoritetuissa laskennoissa vuosittain 4,6 % vuoteen 2012 saakka. Tämän jälkeen laskentatulosten vaihtelu on ollut suurta, eikä kannan kehitystä ole museon mukaan pystytty seuraamaan luotettavasti. Vuonna 2015 kannan kokonaismääräksi arvioitiin yli 20 000 yksilöä, mutta sen jälkeen ei museon mukaan ole ollut mahdollista arvioida, onko kanta kasvanut vai pienentynyt käytettyjen laskentamenetelmien perusteella. Esimerkkinä mainitaan, että keväällä 2024 Perämerellä laskettiin hieman yli 8 200 norppaa, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 14 000.

Vuoden 2024 lopussa julkaistiin uusi populaatioanalyysi Itämeren norppakannan kehityksestä. Malli perustuu lentolaskennoista saatuihin runsausindekseihin, hylkeiden terveydentilan seurannasta saatuihin lisääntymis- ja ikärakennetietoihin, metsästyskiintiöihin sekä jääolosuhteisiin – aineistoja on kerätty sekä Suomesta että Ruotsista. Mallin mukaan Perämeren norppien määrä vuonna 2024 on arviolta 20 000–36 000 yksilöä, ja kannan vuosittainen kasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut 3,9–6,7 %.

Hyljesaalis 2022–2025