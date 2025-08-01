Kyyhkyjahti avaa metsästyskauden
Sepelkyyhky on noussut saalismäärällä mitaten yleisimmäksi riistalajiksemme. Runsastunut kyyhkykanta tarjoaa mielenkiintoisia jahteja ja kestävän raaka-aineen riista-aterialle.
Sepelkyyhkyn metsästys pyöräyttää metsästyskauden toden teolla käyntiin. Myös moni metsästäjänalku ottaa ensimmäisiä askeliaan riistapoluille juuri 10.8. alkavan kyyhkyjahdin parissa.
Sepelkyyhky on ollut pitkään maaseudun lintu, mutta on nykyään hyvin tavallinen myös kaupungeissa. Siniharmaan kyyhkyn huhuilua voikin kuulla lähes koko Suomessa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.
Kanta kestää metsästystä
Sepelkyyhkykanta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kyyhky tekee normaalisti vain kaksi poikasta kerrallaan, mutta se voi toisaalta pesiä useampaan kertaan kesän aikana.
Sepelkyyhky on noussut kappalemääräisesti mitaten suurimmaksi riistalajiksemme. Viime vuonna saaliiksi saatiin 264 000 sepelkyyhkyä. Vaikka saalismäärä on ollut viime vuosina kasvussa, jatkaa laji yhä runsastumistaan.
Osa sepelkyyhkykannasta muuttaa etelään jo ennen jahdin alkua toisten jäädessä odottelemaan suuriinkin ruokaileviin parviin Suomeen. Lisäksi jotkin toista tai jopa kolmatta pesuetta yrittävät viivyttelevät. Etenkin jahdin alkuvaiheissa tulee metsästys kohdistaa varmuuden vuoksi parvissa oleviin tai saman vuoden lintuihin ja välttää yksinäisten vanhojen kyyhkyjen metsästystä.
Jahtipäivät tarjoavat runsaasti jännitystä
Sepelkyyhkyllä on erinomainen näkö, joten linnun huiputtaminen vaatii hyvää piiloutumista. Etenkin liikkeen tarkkasilmäinen lintu huomaa helposti. Kyyhkystä voi houkutella sopivalle paikalle ruokinnalla, mutta toisaalta sen voi löytää muun muassa lepopuilta tai puiduilta pelloilta. Osa jahdin viehätyksestä muodostuu aina sen valmistelusta, olipa kyseessä sitten ruokinnan ylläpito tai sopivien ruokailupaikkojen kartoittaminen.
Kyyhkypelloille lähdetään aamuvarhain, sillä tavallisesti linnut lähtevät liikkeelle auringon noustessa. Toinen, ajaltaan epämääräisempi lento ajoittuu iltapäivän tunneille.
Muuttomatkalle valmistautuessaan sepelkyyhkyt saattavat parveutua suuriksi parviksi, jotka voivat aiheuttaa jopa satovahinkoja. Tällaiselle alueelle suuntautuessaan jahdilla voidaan auttaa maanomistajia. On kuitenkin muistettava, että pelloilla, joilta satoa ei ole korjattu, ei saa liikkua ilman maanomistajan lupaa.
Seurueessa mukana oleva koira varmistaa pudonneiden lintujen löytymisen peitteisessäkin maastossa.
Kyyhkyn liha on hyvä raaka-aine
Hyvällä paikalla sepelkyyhkysaalis saattaa nousta varsin mukavaksi. Keskimäärin kyyhkysiä saadaan saalista saavaa metsästäjää kohden kymmenkunta, ja se tarjoaa miedon makuisen ja kestävän raaka-aineen maukkaisiin riistaruokiin. Jahtimediasta löytyy runsaasti riistareseptejä, esimerkiksi keittiömestari Ari Ruohon ohje kyyhkyä ja kasviksia.
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.
