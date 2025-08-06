Jo lieväkin maksan rasvoittuminen voi heikentää elimistön insuliiniherkkyyttä – uusi tutkimus ehdottaa tiukempia raja-arvoja
Uusi tutkimus osoittaa, että jopa lievästi kohonnut maksan rasvapitoisuus voi liittyä heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja haitallisiin muutoksiin aineenvaihdunnassa. Tutkimustulokset tukevat tiukempaa määritelmää maksan normaalille rasvamäärälle ja korostavat varhaisen puuttumisen merkitystä metabolisten sairauksien ehkäisyssä.
Rasvamaksatauti on yleinen maksasairaus, jota sairastaa noin joka kolmas suomalaisista aikuisista. Maksan rasvoittuminen muuttaa maksan sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa, mikä altistaa erityisesti tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien kehittymiselle.
Tuoreessa Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että jo lieväkin maksan rasvoittuminen ilman rasvamaksataudin diagnoosia voi heikentää insuliiniherkkyyttä ja aiheuttaa muutoksia aineenvaihdunnassa.
Tutkimuksessa havaittiin, että henkilöillä, joilla maksan rasvapitoisuus oli hieman koholla mutta alle aiempana raja-arvona pidetyn tason (1,86–5,56 %), oli jo mitattavissa haitallisia muutoksia elimistön sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnassa verrattuna niihin, joilla maksan rasvapitoisuus oli matala (≤1,85 %).
– Tulokset viittaavat siihen, että jo varhaisessa vaiheessa kehittyvä rasvamaksa voi vaikuttaa haitallisesti maksan ja rasvakudoksen insuliiniherkkyyteen, sanoo väitöskirjatutkija Nelli Tuomola Turun PET-keskuksesta.
Maksan rasvoittuminen vaikuttaa insuliiniherkkyyteen eri kudoksissa
Tutkimus toteutettiin yhdistämällä useiden aiempien tutkimusten aineistot. Mukana oli 202 valkoihoista eurooppalaista henkilöä, joilla ei ollut diabetesta. Maksan rasvapitoisuus mitattiin magneettikuvauksella. Osalta tutkittavista mitattiin myös maksan kykyä estää glukoosin tuotantoa insuliinin vaikutuksesta sekä rasvakudoksen insuliiniherkkyyttä.
Henkilöillä, joilla maksan rasvapitoisuus oli lievästi koholla, insuliinin kyky estää maksan glukoosintuotantoa oli heikentynyt ja rasvakudoksen insuliiniherkkyys alentunut. Lisäksi heidän veressään oli enemmän triglyseridejä ja haaraketjuisia aminohappoja, joka liitetään kohonneeseen metabolisten sairauksien kehittymisen riskiin.
Perinteisesti rasvamaksan raja-arvona on pidetty 5,56 prosentin maksan rasvapitoisuutta, mutta tutkimuksen tulokset tukevat raja-arvon alentamista. Tällöin rasvamaksan kehittymiseen voitaisiin puuttua aiemmin.
– On tärkeää tiedostaa, että jo pienet muutokset maksan rasvapitoisuudessa voivat liittyä aineenvaihdunnan häiriöihin. Tämä korostaa elämäntapamuutosten ja tarvittaessa lääkityksen ajoissa aloittamisen merkitystä, Tuomola toteaa.
Tutkimus on julkaistu JHEP Reports -lehdessä 6.8.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nelli TuomolaLL, väitöskirjatutkijaTurun PET-keskus, Turun yliopisto ja Tyksnelli.tuomola@varha.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/nelli-tuomola
Mediapalveluarkisin klo 9-15Puh:+358 50 567 7197viestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
WORK2025-konferenssissa aiheena työ tekoälyn aikakaudella6.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Alan asiantuntijat ympäri maailmaa kokoontuvat Turun yliopiston järjestämään WORK2025-konferenssiin 20.–22. elokuuta. Kyseessä on monitieteinen ja kansainvälinen tapahtuma, joka keskittyy työhön ja työelämätutkimukseen. Tekoälyn vaikutukset ovat uudenlaisia ja nopeita, mutta seuraukset yhä osin tuntemattomia. Tutkimustulokset osoittavat, että tekoälyn tuottamisen taustalla on usein epäeettistä ihmistyötä. Mitä voimme odottaa tulevaisuuden yhteiskunnalta ja työelämältä tekoälyn yleistyessä?
Väitös: Ympäristökemikaalit ja syöpälääkkeet voivat vaarantaa miesten hedelmällisyyden6.8.2025 10:22:53 EEST | Tiedote
Turun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että perfluorattuihin yhdisteisiin kuuluva PFOA ja moderneina syöpälääkkeinä käytetyt imatinibi ja dasatinibi voivat vaikuttaa miehen kivessoluihin ja sitä myötä hedelmällisyyteen.
Väitös: Istumisen vähentäminen ei välttämättä ole riittävä tavoite sydänterveyden edistämiseksi30.7.2025 09:21:22 EEST | Tiedote
TtM Jooa Norhan väitöstutkimuksessa pelkkä runsaan istumisen vähentämisen tavoittelu ei riittänyt sydämen ja verenkiertoelimistön terveyden edistämiseen. Onnistunut arkiliikkumisen lisäys paransi kuitenkin sydänterveyttä.
Gorillojen yksilölliset olosuhteet vaikuttavat niiden aggressiivisuuteen laumatovereita kohtaan28.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Naarasgorilloja koskeva 25 vuotta kestänyt havainnointitutkimus osoittaa, että yksilölliset olosuhteet ja sosiaalinen konteksti vaikuttavat siihen, kuinka riskialtista yksilön aggressiivinen käytös on.
Skanssin biodiversiteettipuistosta löytyi Suomesta aiemmin tuntematon hyönteisryhmä25.7.2025 12:05:52 EEST | Tiedote
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön hyönteistutkijat löysivät Suomesta aiemmin tuntemattoman pistiäisalaheimon Turussa sijaitsevasta Skanssin biodiversiteettipuistosta. Puistossa suoritettujen laajojen kenttätutkimusten aikana löytynyt Brachycyrtus ornatus on mustakeltainen ja näyttävä loispistiäislaji, joka luokitellaan ahmaspistiäisiin kuuluvaan Brachycyrtinae-alaheimoon. Valtaosa alaheimoon kuuluvista pistäislajeista elää tropikiissa. Salaperäiseen alaheimoon kuuluvat lajit loisivat harsokorentojen koteloissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme