Arvoitusten aarteita koululaisille
Ismo Loivamaa ja Marketta Könönen ovat koonneet yksiin kansiin koululaisvitsien parhaimmistoa kirjassa Mitä Batman tekee koulussa : Arvoitusvitsejä. Klassikoiden lisäksi kirjassa on paljon uusia oivalluksia!
Parhaimmat koululaisarvoitukset yksissä kansissa. Kirjassa ratkaistaan satoja tärkeitä ongelmia. Lue, kysy, arvaa, naura – ja naurata kavereitakin!
Kokoelmaan sisältyy tuttujen arvoitusvitsien ohella myös eturivin lastenkirjailijoittemme uusia, jännittäviä arvoituksia. Asialla ovat Hannu Hirvonen, Tuula Kallioniemi, Tuomas Marjamäki ja Pia Perkiö. Nämä kirjailijat jekuttavat lukijoita ovelilla kysymyksillä ja tarjoavat samalla oivaltavia vastauksia, jotka saavat hymyn huulille. Täydellinen teos yhteisiin lukuhetkiin - tämä kirja haastaa niin nuoret kuin vanhemmatkin!
teos: Mitä Batman tekee koulussa : Arvoitusvitsejä
toimittaneet: Ismo Loivamaa ja Marketta Könönen
ISBN: 9789523046320
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 8.8.2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Sata päivää Roomassa -tietokirjassa on yllätyksiä myös kokeneille Rooman kävijöille!24.4.2025 07:42:00 EEST | Tiedote
Ilpo ja Miia Salonen kutsuvat lukijan mukaansa ikuisen Rooman hiljaisille kujille, komeisiin puistoihin, maanalaisiin sokkeloihin, yllättäviin museoihin ja pyörryttäviin palatseihin.
Kimmo Ojalalle Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto23.4.2025 20:00:00 EEST | Tiedote
Kimmo Ojala on valittu yhdeksi Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon saajaksi lasten runoteoksellaan Yrjö Ärjylän herkimmät (Avain, 2024). Palkitsemistilaisuus järjestettiin Tampereen Raatihuoneella 23.4.2025.
On pimeässä hyvä taivaltaa -tietokirja avaa keskosäidin tuntemuksia16.4.2025 07:44:00 EEST | Tiedote
Esikoisen odottaminen tuntuu pitkään epätodelliselta, kunnes eräänä syyskuisena aamuyönä hän onkin jo täällä. Aivan liian pienenä, aivan liian aikaisin ja eri vuonna kuin piti.
KUTSU: Meritta Koiviston Perijä-dekkarin julkistamistilaisuus4.4.2025 09:15:00 EEST | Kutsu
Tule tapaamaan jännityskirjailija Meritta Koivistoa ja kuulemaan kirjailijan uunituoreesta Perijä-dekkarista Keskustakirjasto Oodiin (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolle (3.krs) keskiviikkona 23.4. klo 15.30 alkaen. Perijä on Harriet Jaatinen -dekkarisarjan kolmas osa. Koivisto kuvaa sarjassa mestarillisesti maarajat ylittäviä vääristyneitä perhesuhteita ja luo henkilöhahmoja, joita joko rakastaa tai vihaa. Kirja on myynnissä tapahtumassa. Ilmoittaudu 21.4. mennessä os: info@avain.net Lämpimästi tervetuloa! _ _ _ _ _ _ Meritta Koivisto, Perijä Piilotettuja tekoja ja juonitteluja lain toisella puolen – ruotsinsuomalainen rikoskonstaapeli Harriet Jaatinen jäljittää jälleen salaperäisen mahtisuvun rikosvyyhtejä. Nuoren naisen käsittämätön surma Tukholman uinuvassa lähiössä saa Harriet Jaatisen penkomaan tapausta. Kuka nainen oli, ja onko tapauksella yhteys Ledermanneihin? Vankilassa istuvan Sonja Bergin tytär Ida aloittaa taideopintonsa New Yorkissa tietämättömänä siitä, että hän
Sirkka Knuutilan uudessa lastenkirjassa hulivili Peeveli Pahkeinen seikkailee menninkäismetsässä4.4.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Noitapoika Peeveli etsii yhteyttä edelliskesän kaveriin ja päätyy taikaluudallaan Menninkäismetsään. Yksinäisyys muuttuu vauhdilla pelastusoperaatioksi, kun Peeveli tapaa vihreähiuksisen tytön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme