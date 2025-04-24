Avain

Arvoitusten aarteita koululaisille

8.8.2025 08:04:00 EEST | Avain | Tiedote

Jaa

Ismo Loivamaa ja Marketta Könönen ovat koonneet yksiin kansiin koululaisvitsien parhaimmistoa kirjassa Mitä Batman tekee koulussa : Arvoitusvitsejä. Klassikoiden lisäksi kirjassa on paljon uusia oivalluksia!

Ismo Loivamaa, Marketta Könönen: Mitä Batman tekee koulussa
Ismo Loivamaa, Marketta Könönen: Mitä Batman tekee koulussa

Parhaimmat koululaisarvoitukset yksissä kansissa. Kirjassa ratkaistaan satoja tärkeitä ongelmia. Lue, kysy, arvaa, naura – ja naurata kavereitakin!

Kokoelmaan sisältyy tuttujen arvoitusvitsien ohella myös eturivin lastenkirjailijoittemme uusia, jännittäviä arvoituksia. Asialla ovat Hannu Hirvonen, Tuula Kallioniemi, Tuomas Marjamäki ja Pia Perkiö. Nämä kirjailijat jekuttavat lukijoita ovelilla kysymyksillä ja tarjoavat samalla oivaltavia vastauksia, jotka saavat hymyn huulille. Täydellinen teos yhteisiin lukuhetkiin - tämä kirja haastaa niin nuoret kuin vanhemmatkin!

teos: Mitä Batman tekee koulussa : Arvoitusvitsejä
toimittaneet: Ismo Loivamaa ja Marketta Könönen 
ISBN: 9789523046320
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 8.8.2025

Avainsanat

kirjallisuuslastenkirjanuortenkirjaavainmitä batman tekee koulussaarvoituksetismo loivamaamarketta könönenkoululaisvitsit

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Avain

KUTSU: Meritta Koiviston Perijä-dekkarin julkistamistilaisuus4.4.2025 09:15:00 EEST | Kutsu

Tule tapaamaan jännityskirjailija Meritta Koivistoa ja kuulemaan kirjailijan uunituoreesta Perijä-dekkarista Keskustakirjasto Oodiin (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolle (3.krs) keskiviikkona 23.4. klo 15.30 alkaen. Perijä on Harriet Jaatinen -dekkarisarjan kolmas osa. Koivisto kuvaa sarjassa mestarillisesti maarajat ylittäviä vääristyneitä perhesuhteita ja luo henkilöhahmoja, joita joko rakastaa tai vihaa. Kirja on myynnissä tapahtumassa. Ilmoittaudu 21.4. mennessä os: info@avain.net Lämpimästi tervetuloa! _ _ _ _ _ _ Meritta Koivisto, Perijä Piilotettuja tekoja ja juonitteluja lain toisella puolen – ruotsinsuomalainen rikoskonstaapeli Harriet Jaatinen jäljittää jälleen salaperäisen mahtisuvun rikosvyyhtejä. Nuoren naisen käsittämätön surma Tukholman uinuvassa lähiössä saa Harriet Jaatisen penkomaan tapausta. Kuka nainen oli, ja onko tapauksella yhteys Ledermanneihin? Vankilassa istuvan Sonja Bergin tytär Ida aloittaa taideopintonsa New Yorkissa tietämättömänä siitä, että hän

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye