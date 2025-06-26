Shadia Rask aloittaa Hankenilla työelämäprofessorina

Raskilla on tohtorintutkinto kansanterveystieteestä, ja hän on opiskellut yritysvastuuta Hankenilla. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt terveyseroihin, työllistymispolkuihin ja työmarkkinoiden syrjimättömyyteen. Rask on aiemmin johtanut tutkimus- ja kehittämishankkeita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja on edelleen laitoksen vieraileva tutkija.



Raskin ydinosaamista ovat sosiaalinen kestävyys ja erityisesti monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen (DEI) sekä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Hän on konsultoinut näistä aiheista myös YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa (OHCHR). Hän on myös YK:n tasa-arvojärjestön UN Women Suomen hallituksen jäsen.



- Olen erittäin otettu ja innoissani aloittamassa Hankenilla työelämäprofessorina. Näen nimitykseni rohkaisevana esimerkkinä organisaatioista, jotka vastustavat painetta luopua DEI-työstään ja arvoistaan, ja vahvistavat tietoisesti DEI-osaamistaan – tämä on professuurini keskiössä, Rask sanoo.



Rask osallistuu Hankenin opetukseen pitämällä luentoja DEI-teemoista ja maahanmuuttoon liittyvistä aiheista sekä ohjaamalla opinnäytteitä. Hän on mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi tapahtumissa, jotka kokoavat yhteen sidosryhmiä käsittelemään uusia DEI-kysymyksiä. Rask osallistuu myös Hankenin sisäiseen DEI-työhön ja tutkimuskonsortioihin.



- Shadia Raskin Hanken-nimitys ajoittuu erinomaisesti, sillä olemme vahvistamassa DEI-työtämme sekä omassa organisaatiossamme että opetus- ja tutkimustyössämme. Shadian asiantuntemus ja verkostot ovat meille ratkaisevan tärkeitä, kun muodostamme vahvoja tutkimushankekonsortioita sekä järjestämme merkityksellisiä DEI-aihepiiriin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia, toteaa Hankenin johtamisen ja politiikan professori Martin Fougère.



- Samoin voimme hyödyntää Shadian osaamista opetuksessamme, erityisesti kestävyysaiheisissa maisteriohjelmissa. Olemme iloisia voidessamme toivottaa hänet tervetulleeksi Hankeniin, jossa monien tiedekunnan jäsenten tutkimusintressit ovat samansuuntaisia hänen intressiensä kanssa. Tämä tarjoaa erinomaiset edellytykset yhteistyölle ja uuden tiedon luomiselle, Fougère jatkaa.

