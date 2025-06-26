Shadia Rask aloittaa Hankenilla työelämäprofessorina
Yrittäjä ja YLEn kolumnisti Shadia Rask on nimitetty työelämäprofessoriksi Kauppakorkeakoulu Hankeniin. Hän työskentelee johtamisen ja organisaation laitoksella 31.7.2028 asti.
Raskilla on tohtorintutkinto kansanterveystieteestä, ja hän on opiskellut yritysvastuuta Hankenilla. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt terveyseroihin, työllistymispolkuihin ja työmarkkinoiden syrjimättömyyteen. Rask on aiemmin johtanut tutkimus- ja kehittämishankkeita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja on edelleen laitoksen vieraileva tutkija.
Raskin ydinosaamista ovat sosiaalinen kestävyys ja erityisesti monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen (DEI) sekä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Hän on konsultoinut näistä aiheista myös YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa (OHCHR). Hän on myös YK:n tasa-arvojärjestön UN Women Suomen hallituksen jäsen.
- Olen erittäin otettu ja innoissani aloittamassa Hankenilla työelämäprofessorina. Näen nimitykseni rohkaisevana esimerkkinä organisaatioista, jotka vastustavat painetta luopua DEI-työstään ja arvoistaan, ja vahvistavat tietoisesti DEI-osaamistaan – tämä on professuurini keskiössä, Rask sanoo.
Rask osallistuu Hankenin opetukseen pitämällä luentoja DEI-teemoista ja maahanmuuttoon liittyvistä aiheista sekä ohjaamalla opinnäytteitä. Hän on mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi tapahtumissa, jotka kokoavat yhteen sidosryhmiä käsittelemään uusia DEI-kysymyksiä. Rask osallistuu myös Hankenin sisäiseen DEI-työhön ja tutkimuskonsortioihin.
- Shadia Raskin Hanken-nimitys ajoittuu erinomaisesti, sillä olemme vahvistamassa DEI-työtämme sekä omassa organisaatiossamme että opetus- ja tutkimustyössämme. Shadian asiantuntemus ja verkostot ovat meille ratkaisevan tärkeitä, kun muodostamme vahvoja tutkimushankekonsortioita sekä järjestämme merkityksellisiä DEI-aihepiiriin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia, toteaa Hankenin johtamisen ja politiikan professori Martin Fougère.
- Samoin voimme hyödyntää Shadian osaamista opetuksessamme, erityisesti kestävyysaiheisissa maisteriohjelmissa. Olemme iloisia voidessamme toivottaa hänet tervetulleeksi Hankeniin, jossa monien tiedekunnan jäsenten tutkimusintressit ovat samansuuntaisia hänen intressiensä kanssa. Tämä tarjoaa erinomaiset edellytykset yhteistyölle ja uuden tiedon luomiselle, Fougère jatkaa.
Lisätietoja:
Shadia Rask
Työelämäprofessori, Kauppakorkeakoulu Hanken
puh. +358-45 272 5262
s-posti: shadia@shadiarask.com
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii
Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli
sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan
Ny studie förklarar varför kravet på enhällighet orsakar konflikter och förseningar i internationella avtal – och föreslår reformer som kan minska problemen26.6.2025 08:33:09 EEST | Pressmeddelande
Beslutsfattare och experter har länge kritiserat kravet på enhällighet i multilaterala förhandlingar, eftersom det ofta leder till förseningar och i vissa fall till att förhandlingarna helt kör fast. Fram till nyligen har detta fenomen varit svårt att förklara utifrån rationellt beteende.
Uusi tutkimus paljastaa, miksi yksimielisyysvaatimus aiheuttaa konflikteja ja viivästyksiä kansainvälisissä sopimuksissa – ja ehdottaa uudistuksia ongelmien lievittämiseksi26.6.2025 08:33:09 EEST | Tiedote
Päättäjät ja asiantuntijat ovat jo pitkään kritisoineet monenvälisten neuvottelujen yksimielisyysvaatimusta, koska se johtaa usein viivästyksiin ja toisinaan jopa pattitilanteisiin. Tähän asti ilmiötä ei ole onnistuttu selittämään rationaalisen käyttäytymisen näkökulmasta.
New study reveals why unanimity rule causes conflict and delays in international agreements – and suggests reforms which might mitigate these problems26.6.2025 08:33:09 EEST | Press release
Policymakers and experts have long criticised the requirement for unanimous agreement in multilateral negotiations, pointing to a tendency for unanimity rule to produce delays and sometimes deadlock. Until recently, this phenomenon has eluded attempts at explanation in terms of rational behavior.
Från ord till handling i vården: Ny forskning uppmanar till att involvera vårdpersonalen i samskapande av löften om social hållbarhet12.6.2025 12:10:07 EEST | Pressmeddelande
Då hälsovårdsorganisationer står inför stramare budgetar och ökad ekonomisk osäkerhet, understryker en ny studie från Svenska handelshögskolan (Hanken) vikten av att involvera vårdpersonal i utformningen av praktiska lösningar - särskilt när det gäller resursfördelning och att hålla löften gentemot klienter och deras familjer. Studien lyfter fram den växande spänningen mellan ekonomisk effektivitet och etiska frågor om mänsklig omsorg.
Sanoista tekoihin terveydenhuollossa: Uusi tutkimus korostaa hoiva-alan työntekijöiden osallistamista lupausten muotoiluun sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi12.6.2025 12:10:07 EEST | Tiedote
Terveydenhuollon organisaatioiden kohdatessa tiukempia budjetteja ja kasvavaa taloudellista epävarmuutta, uusi tutkimus Kauppakorkeakoulu Hankenilta korostaa hoiva-alan työntekijöiden osallistamisen merkitystä käytännön ratkaisujen löytämisessä - erityisesti resursoinnin ja asiakkaille sekä heidän läheisilleen annettujen lupausten pitämisen osalta. Tutkimus tuo esille kasvavan jännitteen taloudellisen tehokkuuden ja ihmisten hoivan eettisten kysymysten välillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme