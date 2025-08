Vihreiden Inka Hopsu: Hallituksen ymmärrys globaalista maailmasta on hukassa, kun kehitysyhteistyöstä halutaan yhä leikata

Kansanedustaja Inka Hopsu esittää hallitukselle painavan huolensa kehitysyhteistyön rahoitukseen kaavailluista lisäleikkauksista. Valtiovarainministeri Purra on nostanut rahoituksen potentiaaliseksi leikkauskohteeksi syksyn budjettiriihessä.

– Hallitus on jo päättänyt kehitysyhteistyöhön yli miljardin leikkauksesta, ja rahoitus on jo vähentynyt yli viidenneksellä. Samaan aikaan Suomi väittää olevansa sitoutunut YK:n tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyömenot 0,7% tasolle bkt:stä. Ristiriita on melkoinen, Hopsu toteaa.

Samaan aikaan Ukrainan tukea on haluttu pitää yllä, mikä tarkoittaa entistä rajumpia leikkauksia muuhun Suomen tukemaan työhön ja YK-järjestöille.

Hopsu korostaa, että kehitysyhteistyö on myös Suomen etu. Sillä tuetaan naisten ja tyttöjen asemaa globaalisti, tuetaan ilmastokriisin ja luontokadon vastaista taistelua, vahvistetaan sääntöpohjaista maailmanjärjestystä sekä Suomen kansainvälistä asemaa. Leikkaukset ovatkin hänen mukaansa lyhytnäköisiä etenkin tilanteessa, jossa konfliktit ja humanitaariset kriisit esimerkiksi Gazassa, Ukrainassa ja Sudanissa ottavat yhä synkempiä käänteitä.

Erityisen painokkaasti Hopsu ihmettelee hallituspoliitikkojen tuoreita lausuntoja Gazan tilanteeseen liittyen. Hän kyseenalaistaa, onko hallituksen ymmärrys globaalista maailmasta kokonaan hukassa.

– Ihmettelen ministeri Poutalan tuoretta lausuntoa, jossa hän ei kykene tuomitsemaan Israelin siviileihin kohdistamia iskuja Gazassa. Jos ymmärrys kansainvälisestä tilanteesta on näin heikolla tasolla, en ihmettele intoa leikata maailman köyhimmiltä, Hopsu toteaa.