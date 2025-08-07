Onkilahden luontopolun rakentaminen alkaa
Onkilahden toimintapuistoon aletaan rakentaa uutta luontopolkua elokuussa. Luontopolku on esteetön teräsritiläpolku, jonka varrelle tulee muun muassa levähdyspaikkoja, infotauluja sekä linnunpönttönäyttely.
Luontopolku rakennetaan metsään, joka sijaitsee Onkilahden toimintapuiston itäpuolella, lähellä hautausmaata ja Paperisiltaa (Putusilta).
Luontopolun rakennustyöt alkavat viikolla 33, ja valmista on tarkoitus olla syksyn aikana.
220 metriä pitkä esteetön luontopolku
Noin 220 metriä pitkä luontopolku on esteetön teräsritiläpolku, jonka pohjarakenteet rakennetaan kestopuusta. Näin säästetään alueen luontoa kuormittavalta konetyöltä.
- Luontopolun varrelle tulee levähdyspaikkoja penkkeineen sekä infotauluja, jotka kertovat alueen luonnosta. Polun varrelle tulee myös puusta tehtyjä eläinhahmoja sekä linnunpönttönäyttely, kertoo vastaava hortonomi Piia Vainio.
Uusi helposti saavutettava luontopolku edistää lähiluonnossa liikkumista.
Viileä ja varjoisa paikka
Polun puusto tarjoaa viileän ja varjoisan paikan muuten avoimessa Onkilahden puistossa.
Luontopolun alueen valoisalle länsireunalle istutetaan lehtipuita monimuotoisuuden lisäämiseksi. Itäpuolen metsäalueelle puolestaan lisätään havupuita. Maapuut ja pökkelöt jätetään maastoon tukemaan alueen monimuotoisuutta. Vieraslajiksi luokiteltu korallikanukkaesiintymä hävitetään.
Kuntatekniikan eri tiimit vastaavat työn toteutuksesta eli raivauksesta ja rakentamisesta. Urakoitsija vastaa sora-alueiden valmistelusta.
Luontopolun toteuttamiseen on saatu rahoitusta hallitusohjelmaan kuuluvasta Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä kaikenikäisten liikkumista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
vastaava hortonomi Piia Vainio, puh. 040 095 9179, piia.vainio@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Anläggandet av Metvikens naturstig inleds7.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
I Metvikens aktivitetspark inleds arbetena med att anlägga en ny naturstig i augusti. Naturstigen är en tillgänglig stålgallerstig, invid vilken det kommer bland annat rastplatser, infotavlor och en fågelholksutställning.
Föreslå en främjare av seniorernas välbefinnande!6.8.2025 15:02:00 EEST | Pressmeddelande
Vasa äldreråd premierar årligen under seniorfesten en främjare av seniorernas välbefinnande. I år firas seniorfesten den 21.11 i Vasa stadshus.
Ehdota ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjää!6.8.2025 15:00:46 EEST | Tiedote
Vaasan vanhusneuvosto palkitsee ikäihmisten hyvinvointia edistäneitä henkilöitä vuosittain seniorijuhlassa. Tänä vuonna seniorijuhlaa vietetään 21.11. Vaasan kaupungintalolla.
Förändring i skolorna: mobiltelefoner får inte användas på lektioner eller under måltider6.8.2025 09:49:11 EEST | Pressmeddelande
Lagen om grundläggande utbildning ändrades 1.8, och skolorna måste beakta användningen och förvaringen av mobiltelefoner i sina ordningsregler. Inom den grundläggande utbildningen i Vasa får mobiltelefoner inte användas på lektioner eller under måltider. Mobiltelefonerna förvaras på en plats som skolan anvisar för dem.
Muutos kouluissa: puhelimia ei saa käyttää oppitunneilla tai ruokailussa6.8.2025 09:48:27 EEST | Tiedote
Perusopetuslaki muuttui 1.8., ja koulujen tulee huomioida puhelimien käyttö ja säilytys järjestyssäännöissään. Vaasan perusopetuksessa puhelimia ei saa käyttää oppitunneilla eikä ruokailun aikana. Laitteet säilytetään koulun niille osoittamassa paikassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme