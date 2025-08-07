Onkilahden luontopolun rakentaminen alkaa

Muutos kouluissa: puhelimia ei saa käyttää oppitunneilla tai ruokailussa 6.8.2025 09:48:27 EEST | Tiedote

Perusopetuslaki muuttui 1.8., ja koulujen tulee huomioida puhelimien käyttö ja säilytys järjestyssäännöissään. Vaasan perusopetuksessa puhelimia ei saa käyttää oppitunneilla eikä ruokailun aikana. Laitteet säilytetään koulun niille osoittamassa paikassa.