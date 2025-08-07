Vaasan kaupunki - Vasa stad

Onkilahden luontopolun rakentaminen alkaa

7.8.2025 09:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Onkilahden toimintapuistoon aletaan rakentaa uutta luontopolkua elokuussa. Luontopolku on esteetön teräsritiläpolku, jonka varrelle tulee muun muassa levähdyspaikkoja, infotauluja sekä linnunpönttönäyttely.

Luontopolku rakennetaan metsään, joka sijaitsee Onkilahden toimintapuiston itäpuolella, lähellä hautausmaata ja Paperisiltaa (Putusilta).

Luontopolun rakennustyöt alkavat viikolla 33, ja valmista on tarkoitus olla syksyn aikana.

220 metriä pitkä esteetön luontopolku

Noin 220 metriä pitkä luontopolku on esteetön teräsritiläpolku, jonka pohjarakenteet rakennetaan kestopuusta. Näin säästetään alueen luontoa kuormittavalta konetyöltä.

- Luontopolun varrelle tulee levähdyspaikkoja penkkeineen sekä infotauluja, jotka kertovat alueen luonnosta. Polun varrelle tulee myös puusta tehtyjä eläinhahmoja sekä linnunpönttönäyttely, kertoo vastaava hortonomi Piia Vainio.

Uusi helposti saavutettava luontopolku edistää lähiluonnossa liikkumista.

Viileä ja varjoisa paikka

Polun puusto tarjoaa viileän ja varjoisan paikan muuten avoimessa Onkilahden puistossa.

Luontopolun alueen valoisalle länsireunalle istutetaan lehtipuita monimuotoisuuden lisäämiseksi. Itäpuolen metsäalueelle puolestaan lisätään havupuita. Maapuut ja pökkelöt jätetään maastoon tukemaan alueen monimuotoisuutta. Vieraslajiksi luokiteltu korallikanukkaesiintymä hävitetään.

Kuntatekniikan eri tiimit vastaavat työn toteutuksesta eli raivauksesta ja rakentamisesta. Urakoitsija vastaa sora-alueiden valmistelusta.

Luontopolun toteuttamiseen on saatu rahoitusta hallitusohjelmaan kuuluvasta Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä kaikenikäisten liikkumista.

Yhteyshenkilöt

vastaava hortonomi Piia Vainio, puh. 040 095 9179, piia.vainio@vaasa.fi

