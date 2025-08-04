Tulli torjuu afrikkalaisen sikaruton leviämistä Suomeen – uusi ruokakoira turvaa työn tulevaisuudessakin
Tullin ruokakoirat ovat yksi tehokas keino torjua elintarvikkeiden välityksellä leviävien eläintautien tuloa Suomeen. Ruokakoirilla on tärkeä rooli esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisessä. Tulli turvaa ruokakoiratoiminnan kouluttamalla kokeneiden koirien työn jatkajaksi ruokakoira Noogien. Lihatuotteiden lisäksi koirat auttavat löytämään muutkin matkailijoiden mukana tulevat kielletyt tai rajoitetut elintarvikkeet.
Tulli valvoo elintarvikkeiden matkustajatuonnin tuontikieltojen ja -rajoituksien toteutumista, sillä elintarvikkeiden mukana voi levitä haitallisia eläin- ja kasvitauteja sekä tuholaisia. Afrikkalainen sikarutto on yksi niistä taudeista, jotka voivat levitä lihatuotteiden välityksellä. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan tavattu Suomessa, mutta sitä esiintyy monissa maissa myös Suomen lähialueella. Eläintauti ei tartu ihmiseen, mutta on sioille tappava, joten taudin leviämisellä olisi merkittäviä vaikutuksia eläinten hyvinvoinnille, siankasvatukselle ja elintarvikeviennille.
– Eläinperäisten elintarvikkeiden matkustajatuontia EU:n ulkopuolelta on rajoitettu, eikä esimerkiksi liha- ja maitotuotteita saa tuoda lainkaan. Afrikkalaisen sikaruton leviämisen vuoksi myös useissa EU-maissa on rajoitusalueita, joilta sianlihaa ja villisianlihaa ja niitä sisältäviä tuotteita saa tuoda Suomeen vain hyvin rajoitetusti. Esimerkiksi Baltian maat ovat kokonaisuudessaan rajoitusaluetta. Jos aiot tuoda matkalta elintarvikkeita, selvitä aina ajankohtaiset rajoitukset. Tällä hetkellä Ruokavirasto suosittelee, että ulkomailta ei tuotaisi lihaa, makkaroita tai muita eläinperäisiä tuotteita, tulliylitarkastaja Jasmin Joenperä sanoo.
Valvonta on osa tullitarkastajien päivittäistä työtä matkustajien parissa satamissa ja lentokentillä, ja Tullin ruokakoirat Aino ja Rico ovat tärkeitä ja tehokkaita kollegoita. Ruokakoirat löytävät kielletyt elintarvikkeet turvallisesti suurissakin matkustajavirroissa ja matkatavaroiden joukosta.
Ruokakoira Rico on päässyt vauhtiin – jo 8000 kiloa kiellettyjä liha- ja maitotuotteita löytynyt
Tullikoiratoiminnassa jatkuvuus ja pitkäjänteisyys ovat avainsanoja tehokkaaseen toimintaan, sillä koiran ja ohjaajan yhteistyö kehittyy vuosien mittaan. Ruokakoirana keväällä 2020 aloittanut Rico työskentelee ohjaajansa Kimmo Lindénin kanssa erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentällä matkustajaliikenteen valvonnassa. Rico on tähänastisella urallaan löytänyt lentomatkustajilta yli 8000 kiloa kiellettyjä liha- ja maitotuotteita.
– Pääasiassa etsimme liha- ja maitotuotteita, joita matkustajat eivät saa tuoda mukanaan Suomeen lainkaan. Niin sanottuina sivuosumina Rico löytää myös kiellettyjä kasviksia ja hedelmiä, tupakkatuotteita, lääkeaineita ja alkoholia. Näitäkin on löytynyt tuhansia kiloja, Lindén kertoo.
Ricon 5000 löydetyn liha- ja maitotuotekilon raja rikkoutui tammikuussa 2024, joten vauhti ja tehokkuus kasvavat kokemuksen karttuessa. Koiran ja ohjaajan eli koirakon lisäksi löytöjä ovat tekemässä työparit, eli koirakon tukena työskentelevät tullitarkastajat. Työpari auttaa koirakkoa etsinnässä sekä löytöjen poiskuljetuksessa, varastoinnissa ja hävittämisessä.
Tulli hävittää kielletyt tuotteet huolellisesti, jotta eläin- ja kasvitaudit eivät pääse leviämään. Jos kielletyt elintarvikkeet löytyvät matkustajalta Tullin tarkastuksessa, Tulli ottaa ne haltuun. Jos matkustaja tietää, että hänellä on saapuessaan mukanaan kiellettyjä eväitä tai tuliaisia, on tuolloin valittava punainen kaista. Tällöin voidaan välttyä ylimääräisiltä maksuilta.
Tarve ruokakoirille ei vähene lähivuosina – uusi ruokakoira aloittaa koulutuksen
Afrikkalaisen sikaruton ja monen muun eläimille ja kasveille vaarallisen taudin torjunta ei ole projektityötä, vaan vaatii jatkuvaa, aktiivista toimintaa. Tulli torjuu eläintautien leviämistä sekä EU:n sisä- että ulkorajoilla, joissa koirakot ja tullivalvonta työskentelevät päivittäin.
Tullin ruokakoiratoiminnan turvaamiseksi uusi ruokakoirakokelas on jo valittu. Keväällä 2025 syntynyt Noogie opettelee koiran elämää konkari Ricon kanssa samassa taloudessa Lindénin ohjauksessa. Arvioiden mukaan uusi tulokas pääsee töihin syksyllä 2026.
– Varsinaisen erikoisetsintäkoulutuksensa Noogie pääsee aloittamaan noin vuoden ikäisenä Tullin koirakoulussa. Ennen sitä aloitamme niin sanotulla ympäristöopilla, eli totuttelemme eri työpisteisiin, ihmisvilinään, ääniin ja hajuihin lentokentällä yhdessä Ricon kanssa. Noogie tulee astumaan isoihin tassuihin, ohjaaja Lindén kertoo.
Yhteyshenkilöt
Elintarvikkeiden matkustajatuonnin rajoitukset: tulliylitarkastaja Jasmin Joenperä
Ruokakoirat Rico ja Noogie: tullitarkastaja, koiranohjaaja Kimmo Lindén
Yhteydenotot haastateltaviin Tullin viestinnän kautta: medianumero 0295 527 150 tai viestinta@tulli.fi.
