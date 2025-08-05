Lotossa tällä viikolla jaossa 13 miljoonan euron potti – menevätkö tilastot uusiksi?
Jo 55 vuoden ikään ehtinyt Lotto on uransa aikana tehnyt tuhansien suomalaisten haaveista totta ja vuosien aikana onkin löytynyt jo lähes 3600 päävoittoa. Kaikkien vuosien aikana kertyneiden päävoittojen yhteissumma on jo yli 2,2 miljardia euroa.
Loton päävoittoja on vuosien aika osunut ympäri Suomea. Luonnollisesti maantieteellinen Lotto-onnekkuus on tiheimmillään suurissa kaupungeissa.
- Lukumääräisesti eniten Loton päävoittoja on osunut Helsinkiin, jossa täysosuma on napsahtanut 427 kertaa. Kakkosena tulee Tampere 148 voitolla ja kolmantena Turku 126 voitolla, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Maastamme löytyy myös vielä niitä kuntia, joihin ei ole osunut vielä yhtään Loton päävoittoa. Näitä ovat esimerkiksi Varsinais-Suomessa sijaitsevat Rusko ja Nousiainen, Pyhtää Kymenlaaksossa sekä Lapin maakunnan Ylitornio.
- Jännityksellä odotamme, että saammeko tulevana lauantaina Loton 13 miljoonan euron potin myötä päävoittojen kartalle aivan uuden kunnan. Loton potti on kasvanut jo 12 viikon ajan, joten todennäköisyys seitsemän oikean löytymiselle kasvaa joka viikko, sanoo Sundholm.
Kaikkien aikojen suurin Loton päävoitto, 15,8 miljoonaa euroa, osui vuoden 2022 syksyllä Siilinjärvelle. Kaiken kaikkiaan Loton historian aikana Siilinjärvelle on osunut 11 Loton päävoittoa.
Kolmen kärki löytyy ympäri Suomea
Kun Loton päävoittojen osuminen kappalemääräisesti suhteutetaan kuntien väkilukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Lumijoki, jonne on osunut 11 Loton päävoittoa. Tätä selittää tosin yksi 10 hengen porukalle mennyt 2,2 miljoonan euron lottovoitto vuonna 2010. Se lasketaan tilastossa kymmeneksi eri voitoksi. Yhteensä päävoittorahaa on osunut Lumijoelle noin 2,9 miljoonaa euroa.
Väkilukuun suhteutetun onnekkuustilaston kakkossijalla on Kustavi ja kolmantena tulee Ranua. Kolmen kärjen jälkeen listalle nousevat mm. Pielavesi, Kristiinankaupunki, Lapinlahti ja Kuhmoinen.
- Kun pienelle paikkakunnalle osuu porukkavoitto, se nostaa kunnan sijoitusta tilastoissa korkealle, sillä tilastossa porukkaosuudet on eroteltu omiksi voitoikseen. Lottoporukassa voi olla jäseniä eri paikkakunnilta, joten porukkaosuuksien käsitteleminen tilastossa omina voittoinaan on ainoa tasapuolinen vaihtoehto, Minna Sundholm kertoo.
Kun kuntaonnekkuutta tarkastellaan euromääräisesti väkilukuun suhteutettuna, kärkisijoja pitävät Ruokolahti, Utsjoki ja Kaustinen. Mitalisijat johtuvat yksittäisistä paikkakunnille osuneista suurista lottovoitoista.
- Jos tarkastellaan päävoittojen osumista maakuntatasolla, niin väkilukuun suhteutettuna onnekkain maakunta on Kainuu. Euromääräisesti tarkasteltuna ykkössijaa pitää puolestaan Kymenlaakso, kertoo Sundholm.
Loton täysosumat top 10:
voitto, paikkakunta, kierros
1. 15,8 milj. euroa, Siilinjärvi, kierros 37/2022
2. 15,7 milj. euroa, Kuopio (5 osuuden porukka), kierros 14/2021
3. 15,6 milj. euroa, Uusikaupunki, kierros 5/2020
4. 15,5 milj. euroa, Lohja, kierros 6/2019
5. 14,5 milj. euroa, Ruokolahti, kierros 22/2018
5. 14,5, milj. euroa, Hyvinkää, kierros 44/2023
6. 14,2 milj. euroa, 50 osuuden porukka eri puolilta Suomea, kierros 24/2017
7. 14,1 milj. euroa, Tuusula (porukka), kierros 6/2016
8. 14,0 milj. euroa, Kaustinen, kierros 45/2020
8. 14,0 milj. euroa, Sastamala, kierros 26/2022
9. 13,9 milj. euroa, Vaasa (10 osuuden porukka), kierros 7/2015
9. 13,9 milj. euroa, eri puolille Suomea (10 osuuden porukka), kierros 7/2015
10. 13,3 milj. euroa, Lahti, kierros 15/2014
Suurimmat yhdelle henkilölle menneet lottovoitot:
1. 15,8 milj. euroa: Siilinjärvi, kierros 37/2022
2. 15,6 milj. euroa: Uusikaupunki, kierros 5/2020
3. 15,5 milj. euroa: Lohja, kierros 6/2019
4. 14,5 milj. euroa: Ruokolahti, kierros 22/2018
4. 14,5, milj. euroa: Hyvinkää, kierros 44/2023
5. 14,0 milj. euroa: Kaustinen, kierros 45/2020
5. 14,0 milj. euroa: Sastamala, kierros 26/2022
6. 13,3 milj. euroa: Lahti, kierros 15/2014
7. 13 milj. euroa: Savonlinna, kierros 31/2023
8. 12,8 milj. euroa: Helsinki, kierros 36/2013
9. 12,2 milj. euroa: Helsinki, kierros 43/2012
Haluatko tietää enemmän Loton kuntaonnekkuudesta tai maakuntakohtaisista tilastoista? Ota yhteyttä Veikkauksen mediapäivystykseen puh. 09 4370 7000 tai minna.sundholm@veikkaus.fi
