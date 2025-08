SDP:n Kokko ja Kumpula-Natri vaativat nuorisodelegaatti Enes Hocaoğullarin välitöntä vapauttamista

Hocaoğullari piti viime maaliskuussa kongressin istunnossa kantaaottavan puheen, jossa hän tuomitsi poliisiväkivallan rauhanomaisten mielenosoitusten aikana sekä Turkin pormestarien pidätykset.

— Hocaoğullari piti rohkean ja voimakkaan puheenvuoron kongressin täysistunnossa tuomiten Erdoganin hallinnon väkivallan rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan sekä useiden oppositiota edustavien pormestarien, mukaanlukien Istanbulin Ekrem Imamoglun, pidätykset. Hänen ainoa rikoksensa oli puolustaa demokratiaa ja sananvapautta, Kokko painottaa.

Poliittiset pidätykset eivät ole osa demokratiaa. Ihmisillä tulee aidosti voida olla mielipiteen- ja sananvapaus. Ihmisten pidättäminen puheiden perusteella ei ole demokratiaa, vaan poliittiset pidätykset muistuttavat enemmänkin autoritaarista yhteiskuntaa.

— Sananvapaus on yksi demokratian perusoikeuksia, jota tulee vaalia. Turkin demokratian tila on jo pitkään ollut heikko, mutta on entistä huolestuttavampaa, mihin suuntaan maan demokratia näyttää olevan menossa. Tässä maailman ajassa demokratian eteen on tehtävä töitä joka päivä, Kumpula-Natri alleviivaa.

Turkin viranomaisten tulee vapauttaa pidättämänsä alue- ja paikallishallinnon edustajat sekä kaikki demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajat ja kunnioittaa sitoumuksiaan Euroopan neuvostolle.

— Turkin viranomaisten on luovuttava kaikista Enes Hocaoğullarıa vastaan nostetuista syytteistä ja vapautettava hänet välittömästi, vaativat kansanedustajat Kumpula-Natri ja Kokko.

Miapetra Kumpula-Natri, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja, SOC/SDP

Jani Kokko, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin varapuheenjohtaja, SDP/SOC