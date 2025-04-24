Nuoret soittavat kesäöisin Päihdeneuvontaan – auttavan puhelimen yöpäivystys uhattuna
Kesäisin alkoholinkulutus ja huumeiden käyttö lisääntyvät, mikä kuuluu EHYT ry:n Päihdeneuvonnan puheluissa. Tänä kesänä auttavan puhelimen kokaiiniin liittyvät puhelut ovat tuplaantuneet. Huumeita koskevista puheluista jo joka kymmenes käsittelee Alfa-PVP:tä eli ”peukkua.”
Kun kesä on kuumimmillaan ja valtaosa suomalaisista lomailee, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Päihdeneuvonnassa eletään vuoden kiireisintä aikaa. Kesäisin alkoholinkulutus lisääntyy noin 10–20 prosenttia. Myös huumeiden käytössä on näkyvissä kasvua kesäkaudella.
”Meille lomakaudet ovat sesonkiaikaa. On tosi hienoa, että ihmiset osaavat hakea apua. Parhaimmillaan yhteydenotto Päihdeneuvontaan tulee hetkenä, jolloin juominen tai muun päihteen käyttö on selvästi haitallista, mutta suunnan muuttamiseen voi vielä riittää keskustelu ammattilaisen kanssa, eikä raskaampia tukitoimia tarvita,” kertoo Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg.
Tänä kesänä Päihdeneuvonnasta tukea hakeneista viidennes on ollut 18–29-vuotias, kun vielä vuonna 2021 nuoria soittajia oli vain 12 %.
”Hienoa, että nuoret ovat löytäneet Päihdeneuvonnan. Mitä aikaisemmin ongelmiin havahtuu ja puuttuu, sitä helpompi tilannetta on korjata.”
Kokaiiniin liittyvät puhelut tuplaantuneet tänä kesänä
Päihdeneuvontaan tulevista soitoista suurin osa koskee alkoholihaittoja, mutta nuorista soittajista joka toinen haluaa keskustella myös huumeiden käytöstä. Huumeista erityisesti kannabis, amfetamiini ja kokaiini puhututtavat.
”Kokaiinin liittyviä puheluita on tänä kesänä tuplasti verrattuna vuoden muihin aikoihin, mikä johtunee siitä, että kokaiinia käytetään runsaasti kesätapahtumissa. Eräänä elokuuna jätevesitutkimuksissa huomattiin valtava määrä kokaiinia Tampereen seudulla. Kävi ilmi, että paikkakunnalla oli juuri silloin isot festivaalit.”
Myös tuoreemmat ilmiöt, kuten alfa-PVP:n eli ”peukun” ja ilokaasun lisääntynyt käyttö, ovat kuuluneet puheluissa tänä vuonna.
”Vielä kaksi vuotta sitten peukusta ei puhuttu juuri lainkaan, mutta nyt Päihdeneuvontaan tulevissa huumausaineaiheisista puheluista jo joka kymmenes käsittelee sitä.”
Kolmannes nuorista soittajista on huolissaan läheisensä, esimerkiksi oman vanhemman, kumppanin tai jonkun ystävän päihteiden käytöstä.
”On mahdollista, että osa soittajista ”kyselee kaverin puolesta”, vaikka todellisuudessa asia koskisi omaa tilannetta. Se on täysin ok. Jokainen saa päättää itse, miten paljon ja millä tavalla haluaa huolestaan puhua”, Åberg sanoo.
Päihdeongelmiin liittyy paljon stigmaa. Nuoret pelkäävät seurauksia opintoissa tai työpaikalla, jos päihdeongelma tulee ilmi.
”Sen vuoksi avun hakemista viivytellään tai omasta päihteiden käytöstä ei uskalleta puhua rehellisesti. Puhelu voi alkaa sanoilla ”Eihän kukaan tiedä, että soitin?” Åberg sanoo.
Siksi onkin tärkeää, että Päihdeneuvontaan voi soittaa nimettömänä ja omilla ehdoilla.
Päihdeneuvonnan yöpäivystys uhattuna
Päihdeneuvonta 0800 900 45 päivystää ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Mahdollisuus saada tukea myös yöllä on tärkeä erityisesti nuorille. Tänä kesänä nuorista soittajista peräti 40 % on ottanut yhteyttä yöaikaan.
Päihdeneuvonnan yöpäivystyksen tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla. Hallitus on päättänyt leikata 140 miljoonaa euroa sote-järjestöjen rahoituksesta, joka on yli kolmasosa koko sektorin avustuksista. Tämä tarkoittaa suoraa iskua työhön, joka estää ongelmien syntymistä.
”Tämä saattaa olla viimeinen kesä, jolloin meillä on mahdollista ylläpitää 24/7 neuvontaa. Se on tosi sääli, varsinkin kun samaan aikaan päihteiden saatavuus on helpottunut. Ruokakaupoista saa entistä väkevämpiä juomia ja laittomien päihteiden käytön kynnys on madaltunut”, Åberg sanoo.
Myös hyvinvointialueiden mielenterveys- ja päihdepalveluita on karsittu. Avun saamisen viivästyminen tulee yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi kuin matalan kynnyksen tuen tarjoaminen.
”Kun ottaa huomioon ongelmien laajuuden, niin olisi kohtuullista, että Suomessa olisi yksi valtakunnallinen taho, josta voi saada apua päihteiden aiheuttamiin huoliin nimettömästi mihin vuorokaudenaikaan tahansa”, Åberg sanoo.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämä Päihdeneuvonta 0800 900 45 on avoinna ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Puheluihin vastaavat päihdetyön ammattilaiset. Soittaminen on anonyymia ja maksutonta. Vuonna 2024 Päihdeneuvonnassa vastattiin 9 192 puheluun. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Yhteyshenkilöt
Kaisa ÅbergPäihdeneuvonnan päällikköEhkäisevä päihdetyö EHYT ryPuh:044 491 0828kaisa.aberg@ehyt.fi
Tietoja julkaisijasta
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.
