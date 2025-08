Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Hyrkkö: Purran esitys on tuontitavaraa trumplandiasta

Purra esittää muun muassa katastrofaalisia lisäleikkauksia kehitysyhteistyöhön, Opetushallituksen lakkauttamista ja parlamentaarisen TKI-sovun romuttamista.

— Purran lista on tuontitavaraa trumplandiasta. Perussuomalaiset on tunnetusti ihaillut Yhdysvaltojen kehitystä, jossa on Trumpin johdolla ajettu alas opetusviranomaisia ja kehitysyhteistyötä sekä saksittu tieteestä ja tutkimuksesta. Mutta on hätkähdyttävää, että aiemmin teknisesta VM:n virkapohjasta onkin Purran johdolla tehty perussuomalaisten umpipoliittinen unelmapaperi, ihmettelee Hyrkkö.

Parlamentaarista TKI-sopua solmimassa ollut Hyrkkö pitää ehdotusta TKI-panostusten lykkäämisestä ja yliopistoindeksin jäädyttämisestä erittäin lyhytnäköisenä.

— Ympäristölle haitallisten ja talouden kannalta tehottomien yritystukien karsimisen sijaan Purra ajaakin leikkauksia koulutukseen, tieteeseen, tutkimukseen ja uudistaviin tukiin. Ehdotus pyllistää parlamentaariselle sovulle, mutta myös korkeakouluille ja elinkeinoelämälle, joiden panos TKI-tavoitteiden saavuttamiselle on välttämätön. Pitkään rakennetun luottamuksen romuttaminen olisi tavattoman typerä temppu, arvioi Hyrkkö.

Hyrkkö patistaa hallitusta käyttämään järkeä ja sydäntä.

— Leikkaukset koulutuksesta, tutkimuksesta ja maailman köyhimmiltä eivät ole välttämättämyys vaan valinta. Esimerkiksi asiantuntijoiden laajasti kritisoimat veropäätökset poraavat miljardiluokan aukon julkiseen talouteen. Toivon, että hallitus tulee järkiinsä budjettiriihessä. Vai onko entinen sivistyspuolue kokoomus valmis myymään aivan kaiken pitääkseen tämän hallituksen pystyssä? kysyy Hyrkkö.