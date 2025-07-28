Akavan Erityisalat: Valtiovarainministerin leikkauslista kurittaisi koulutusta, kulttuuria ja kansalaisyhteiskuntaa
- Valtiovarainministeriön esittämä säästölista on pysäyttävä osoitus siitä, miten vähän sivistyksen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan merkitystä ymmärretään. Leikkauslistan laatijat eivät tunnista niiden arvoa kansalaisten arjessa ja Suomen tulevaisuudelle, toteaa toiminnanjohtaja Olli Kaure Akavan Erityisaloista.
Akavan Erityisalat näkee, että valtion taloutta on tasapainotettava. Liitto katsoo kuitenkin, että valtiovarainministeriön tiistaina julkistama leikkauslista heijastaa yksipuolisesti yhden puolueen arvoja ja näkemyksiä ja on tasapainoton, koska se keskittyy pelkkiin menoleikkauksiin. Lisäksi leikkaukset osuvat talouskasvun moottoreihin ja toimialoihin, jotka kärsivät jo nyt toteutuneista leikkauskierroksista.
- Odotamme mielenkiinnolla, miten perussuomalaisten hallituskumppanit ottavat näin sivistys- ja koulutuskielteisen listan vastaan tulevissa budjettineuvotteluissa, sanoo toiminnanjohtaja Olli Kaure Akavan Erityisaloista.
- Kasvun edellytyksistä, koulutuksesta ja tutkimuksesta, leikataan todella lyhytnäköisesti vastoin talousasiantuntijoiden varsin yksimielistä näkemystä. Tulilinjalla ovat niin yliopistot, Suomen Akatemia, vapaa sivistystyö kuin Opetushallituskin, jonka merkitystä eivät budjetintekijät selvästi ymmärrä.
- Väite siitä, etteivät leikkaukset näkyisi kansalaisille on täysin perusteeton. Järjestöt ovat kansalaisyhteiskunnan kivijalka ja merkittäviä palveluntuottajia julkisen sektorin kumppanina. Kunnat vastaavat lukemattomista kansalaisten arjen – ja esimerkiksi nuorten – palveluista ja kuntien valtionosuuksia leikattaisiin jälleen.
- Kulttuurialat ovat merkittävä kasvun ja hyvinvoinnin lähde, jos niitä ei näivetetä. Ne ovat vasta toipumassa pandemiasta sekä aiemmista säästöistä ja uhkaavat jälleen jäädä jalkoihin. Kulttuuri ei ole kuluerä vaan investointi.
Akavan Erityisalat muistuttaa, että hallituksen on katsottava kokonaisuutta.
- On ymmärrettävää, että valtiovarainministeriössä keskitytään talouteen. Valtiovarainministeriön leikkauslistan toteuttaminen keventää hetkellisesti budjettia, mutta pitkällä aikavälillä seuraukset olisivat yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmat – niin taloudellisesti kuin inhimillisesti.
- Muiden hallituspuolueiden tulee vastuullisesti katsoa kokonaisuutta. Kulttuurin, sivistyksen ja kansalaisyhteiskunnan merkitys kansalaisten hyvinvoinnille, henkiselle kriisinkestävyydelle ja Suomen tulevaisuudelle on kiistaton.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Olli Kaure, Akavan Erityisalat, puh. 040 594 4063
Yhteyshenkilöt
Olli Kaure, Akavan ErityisalatToiminnanjohtajaPuh:040 594 4063olli.kaure@akavanerityisalat.fi
Anna Joutsenniemi, Akavan ErityisalatViestintäpäällikkö, VTMPuh:040 525 8582anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi
