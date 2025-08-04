Valtatien 23 sortumakohdan urakkakilpailu käynnistynyt – tie avataan liikenteelle ennen talven tuloa
Valtatien 23 sortumakohdan korjaustyö Keuruun Haapamäellä edistyy suunnitelmien mukaisesti. Urakkakilpailu on käynnistynyt ja korjausurakoitsija saadaan valittua elokuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä maastossa tehdään vanhan penkereen purkua ja korjausurakan valmistelevia töitä. Valtatie palautuu liikenteelle ennen talven tuloa.
Keski-Suomen ELY-keskus on edistänyt Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen sortuman korjaussuunnittelua luotettavien yhteistyökumppaniensa kanssa pikavauhdilla. Geotekniikan asiantuntijat sekä silta-ammattilaiset ovat tehneet pitkää päivää laadukkaiden korjausmenetelmien suunnittelussa.
– Sortuma valtatiellä on aina poikkeuksellinen tilanne. Sen vaikutukset ovat laajat ja tilanteeseen on reagoitava nopeasti. Kun ollaan tekemisissä vaativan geoteknisen rakenteen kanssa rautatien ylittävän sillan penkereellä on selvää, että korjaus ei valmistu päivissä. Tapahtuman ajankohta huomioiden korjauksen suunnittelu ja korjaustyön hankinta on edennyt hyvin, mistä kiitos omalle ja yhteistyökumppaniemme henkilöstölle, toteaa ylijohtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.
Sortuneen penkereen pohjaa vahvistetaan massanvaihdoilla ja lisäksi pengertä tuetaan teräsrakenteisten ponttiseinien avulla. Näin varmistetaan, ettei sortumakohdan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan sillan rakenteisiin eikä vieressä kulkevaan junarataan synny muodonmuutoksia tai muita vaurioita.
Suunnittelun edetessä myös korjauskustannuksia pystytään arvioimaan tarkemmin. Penkereen suunnittelun ja korjaustyön lisäksi kustannuksia syntyy muun muassa kiertoreittien liikennejärjestelyistä ja kunnossapidosta. Tällä hetkellä kokonaiskustannusarvio näyttäisi kasvavan joka tapauksessa yli miljoonaan euroon.
Tarjouspyyntö urakan toteuttamisesta on julkaistu 6.8.2025. Tarjouksia odotetaan nopeutetulla aikataululla, jotta työ saadaan käyntiin mahdollisimman pian.
Kiertoreitit toimivat – nopeuksiin kiinnitettävä huomiota
Alkuhaasteiden jälkeen sortumakohdan ohittava liikenne on löytänyt tiensä kiertoreiteille. Tosin Haapamäen kylän kohdalla ajoneuvojen nopeudet ovat nousseet huolestuttavan suuriksi. Tällä viikolla taajamaan on asennettu vauhtia hillitsevät hidastetöyssyt sekä 30 km/h nopeusrajoitusmerkit.
Lyhimpänä kiertoreittinä toimiva Petäisentie on sorapintainen ja osittain hyvin kapea. Se on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöautoliikenteelle. Raskaita ajoneuvoja kehotetaan käyttämään niille maastossa viitoitettuja reittejä.
Edellisessä tiedotteessamme lisätietoja kiertoreiteistä (sttinfo.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
p. 0295 024 698
Investointiyksikön päällikkö
Janne Jaatinen
p. 0295 024 683
Keski-Suomen ELY-keskus
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen järvissä kuumaa ja kuivaa4.8.2025 10:32:13 EEST | Tiedote
Kuuman heinäkuun jälkeen maakunnan vedenpinnat ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta reilusti keskiarvojen alapuolella. Kuivuudesta kärsivä alue kulkee Pirkanmaalta Keski-Suomen läpi Pohjois-Karjalaan. Paikoin ollaan jopa kymmeniä senttejä alle ajankohdan keskiarvojen.
Muutoksia valtatien 23 sortumakohdan kiertotiejärjestelyihin Haapamäellä23.7.2025 12:32:47 EEST | Tiedote
Haapamäen sortumakohta Katajamäen ylikulkusillan läntisellä penkereellä Keuruulla on suljettu liikenteeltä. Nyt Petäisentien kautta kulkevalla kiertoreitillä olleet korkeus- ja painorajoitukset on poistettu. Raskaalle liikenteelle suositellaan kuitenkin jatkossakin erillisiä kiertoreittejä. Jotkut navigointijärjestelmät ohjaavat kulkijat tällä hetkellä väärälle kiertoreitille. Sortuman korjaussuunnittelu on täydessä vauhdissa. Myös sortuman juurisyy on varmistunut.
Työttömyys kesäkuussa 14,5 prosenttia22.7.2025 08:01:05 EEST | Tiedote
KeskiSuomessa oli kesäkuun 2025 lopussa yhteensä 18 385 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 604 (9,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 825, joka on 80 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 709, joka on 51 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Haapamäen sortumakohta valtatiellä 23 pidetään suljettuna – väliaikainenkin korjaus vaatii geosuunnittelua16.7.2025 15:04:30 EEST | Tiedote
Haapamäellä Katajamäen ylikulkusillan läntisellä penkereellä Keuruulla sijaitseva sortumapaikka pidetään liikenteeltä suljettuna. Tie sortui eilen, tiistaina 15.7.2025 pohjatutkimusten yhteydessä. Geotekninen asiantuntija on tänään tarkastanut sortumakohdan. Tutkimukset osoittavat, että sortumakohdan korjaukset tulevat viemään aikaa.
Haapamäen sortumakohta valtatiellä 23 sortui uudestaan pohjatutkimusten yhteydessä15.7.2025 11:32:43 EEST | Tiedote
Haapamäellä Katajamäen ylikulkusillan läntisellä penkereellä Keuruulla tapahtui tienpenkereen sortuma päällystystöiden yhteydessä syksyllä 2024. Tänään, 15.7.2025, tien toinen kaista sortui pohjatutkimuksiin liittyvien kairausten yhteydessä. Sortuman yhteydessä loukkaantui yksi työntekijä, jolla ei ole hengenvaaraa. Tie on suljettu liikenteeltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme