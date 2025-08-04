Valtatien 23 sortumakohdan urakkakilpailu käynnistynyt – tie avataan liikenteelle ennen talven tuloa

Keski-Suomen ELY-keskus on edistänyt Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen sortuman korjaussuunnittelua luotettavien yhteistyökumppaniensa kanssa pikavauhdilla. Geotekniikan asiantuntijat sekä silta-ammattilaiset ovat tehneet pitkää päivää laadukkaiden korjausmenetelmien suunnittelussa.

– Sortuma valtatiellä on aina poikkeuksellinen tilanne. Sen vaikutukset ovat laajat ja tilanteeseen on reagoitava nopeasti. Kun ollaan tekemisissä vaativan geoteknisen rakenteen kanssa rautatien ylittävän sillan penkereellä on selvää, että korjaus ei valmistu päivissä. Tapahtuman ajankohta huomioiden korjauksen suunnittelu ja korjaustyön hankinta on edennyt hyvin, mistä kiitos omalle ja yhteistyökumppaniemme henkilöstölle, toteaa ylijohtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Sortuneen penkereen pohjaa vahvistetaan massanvaihdoilla ja lisäksi pengertä tuetaan teräsrakenteisten ponttiseinien avulla. Näin varmistetaan, ettei sortumakohdan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan sillan rakenteisiin eikä vieressä kulkevaan junarataan synny muodonmuutoksia tai muita vaurioita.

Suunnittelun edetessä myös korjauskustannuksia pystytään arvioimaan tarkemmin. Penkereen suunnittelun ja korjaustyön lisäksi kustannuksia syntyy muun muassa kiertoreittien liikennejärjestelyistä ja kunnossapidosta. Tällä hetkellä kokonaiskustannusarvio näyttäisi kasvavan joka tapauksessa yli miljoonaan euroon.

Tarjouspyyntö urakan toteuttamisesta on julkaistu 6.8.2025. Tarjouksia odotetaan nopeutetulla aikataululla, jotta työ saadaan käyntiin mahdollisimman pian.

Kiertoreitit toimivat – nopeuksiin kiinnitettävä huomiota

Alkuhaasteiden jälkeen sortumakohdan ohittava liikenne on löytänyt tiensä kiertoreiteille. Tosin Haapamäen kylän kohdalla ajoneuvojen nopeudet ovat nousseet huolestuttavan suuriksi. Tällä viikolla taajamaan on asennettu vauhtia hillitsevät hidastetöyssyt sekä 30 km/h nopeusrajoitusmerkit.

Lyhimpänä kiertoreittinä toimiva Petäisentie on sorapintainen ja osittain hyvin kapea. Se on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöautoliikenteelle. Raskaita ajoneuvoja kehotetaan käyttämään niille maastossa viitoitettuja reittejä.

Edellisessä tiedotteessamme lisätietoja kiertoreiteistä (sttinfo.fi)