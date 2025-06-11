Maailmantähti kohtaa poliisit Ahvenanmaalla – Soulin supertähti ja Helsingin poliisisoittokunta harvinaisella yhteiskeikalla Åland Sea Jazzissa

Kansainvälistä loistoa ja energiaa



Ahvenanmaan Maarianhaminassa koetaan perjantaina 15. elokuuta harvinaislaatuinen konserttielämys, kun kansainvälisesti tunnettu soul-kuningatar LaGaylia Frazier nousee lavalle yhdessä Helsingin poliisisoittokunnan kanssa osana Åland Sea Jazz -festivaalia.



"Ruotsissa asuva ja maailmaa valloittava amerikkalaissyntyinen Frazier tuo festivaalille maailmanluokan loistoa ja valtavasti energiaa. Soulin tummat sävyt sopivat loistavasti ohjelmaamme, ja on mahtavaa saada juuri tämä vierailukonsertti Ahvenanmaalle", hehkuttaa Åland Sea Jazzin tuottaja Jussi Fredriksson.



Fredriksson jatkaa: "Festivaali laajenee nyt ensimmäistä kertaa Maarianhaminan Alandican suureen saliin, mikä mahdollistaa jazzin ilosanoman levittämisen entistä isommille yleisöille." Hän toivottaa lämpimästi tervetulleeksi niin paikalliset kuin Ahvenanmaalla lomailevat vierailijat.





Poliisisoittokunta keskeisessä tehtävässään



Helsingin poliisisoittokunta toteuttaa vierailullaan keskeistä yhteiskunnallista tehtäväänsä, palvellessaan yhtä Suomen 13:sta poliisipiiristä, autonomisen Ahvenanmaan poliisiviranomaista. Itsehallintoalue-statuksesta johtuen poliisin toimintaan liittyy alueelle ominaisia erityispiirteitä – esimerkiksi poliisipäällikkö tunnetaan nimellä poliisimestari.



Poliisimestari Johan Pawli korostaa konserttitapahtuman merkitystä:

"Poliisisoittokunnan työ on mielestäni äärettömän tärkeää ja merkityksellistä. Poliisin kohtaaminen juuri tällaisissa mukavissa merkeissä, raskaiden operatiivisten tehtävien vastapainoksi, luo kontaktipintoja yhteistyökumppaneihin ja kansalaisiin. Näissä kohtaamisissa hitsataan ’me-henkeä’ ja vahvistetaan luottamusta, jotka ovat ehdottomia edellytyksiä poliisin työn onnistumiselle."





Ahvenanmaan poliisityön ainutlaatuisuus



Ahvenanmaan poliisiviranomainen on poikkeuksellinen osa-alue Suomen poliisitoiminnassa sen itsehallinnon vuoksi. Poliisimestarin rooli on laaja-alainen: hän hoitaa sekä valtion että maakunnan tehtäviä paikallisesti, mikä mahdollistaa joustavan ja nopean reagoinnin alueen turvallisuustarpeisiin. "Vaikka lainsäädäntö ja vastuukysymykset ovat monimutkaisia, on arjen poliisityö sujuvaa ja kansalaisille tuttua. Erityisenä vahvuutenamme on pieni ja tiivis yhteisö, jonka myötä on syntynyt läheinen yhteys niin kansalaisiin kuin sidosryhmiin – yhteistyö esimerkiksi nuorisotyön,sosiaali- ja terveystoimen, rikosuhripäivystyksen, sovittelun, pelastuslaitoksen, rajavartiolaitokseen ja maakuntahallituksen kanssa toimii luonnollisesti. Ruohonjuuritasolla ratkaistaan yhdessä arjen haasteet. Tämä mahdollistaa tehokkaan ennaltaehkäisevän työn ja luottamuksen rakentamisen poliisin ja yhteisön välillä. Juuri näiden tahojen edustajia olemme kutsuneet tulevaan konserttiin. Korostamme myös varhaista positiivista kontaktia poliisiin, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa, joka on avain yhteisön turvallisuuden vahvistamiseen Ahvenanmaalla", toteaa Pawli.





Poliisimestarin arki

Poliisimestari Pawli antaa käytännön esimerkkejä arjestaan: "Tämä yhteisön pieni kokoluokka ja maakunnallinen itsehallinto tarjoavat ainutlaatuisen tilanteen, joka mahdollistaa nopean ja henkilökohtaisen otteen työssä. Kun tarvitsee ministerin apua, ei tarvitse varata konferenssihuonetta – kävelen viidessä minuutissa ovelle ja koputan. Kansalaisilla on samalla tavalla tarvittaessa helpompi ottaa yhteyttä minuun. Myös luovaa ajattelua voidaan harrastaa vapaammin, vaikkapa henkilökunnan rekrytointi-ilmoitusten osalta - niitä voidaan teipata poliisiautoihin, heijastaa konserttitalon julkisivuun vuodenajasta riippuen tai luomalla poliisiviranomaiselle oman maskotin ”Copsy”, joka toimii välineenä poliisin ennaltaehkäisevässä työssä.