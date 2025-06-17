Euroopan lapsiasiavaltuutetut vaativat välittömiä toimia Gazan lasten pelastamiseksi
Europeiska barnombudsmännen kräver omedelbara åtgärder för att rädda barnen i Gaza
Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC vaatii Gazassa olevien lasten suojelemista ja kansainvälisen oikeuden noudattamista. ENOC vetoaa maiden hallituksiin, Euroopan unioniin, Yhdistyneisiin kansakuntiin ja kansainvälisiin elimiin, jotta ne ryhtyisivät tehokkaisiin ja koordinoituihin toimiin Gazan lasten pelastamiseksi.
Euroopan lapsiasiavaltuutetuilla on syvä huoli meneillään olevista vakavista ja ennenkuulumattomista lapsen oikeuksien loukkauksista Gazan kaistalla.
Kymmeniä tuhansia lapsia on kuollut, ja 92 prosenttia kodeista on tuhottu. Kouluja, sairaaloita, leikkikenttiä ja välttämätöntä infrastruktuuria on pahasti vahingoitettu tai hajotettu. Lapset Gazan kaistalla kärsivät akuutisti vakavasta aliravitsemuksesta, psykologisesta traumasta ja sairaanhoitoon pääsyn puutteesta. Lasten oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen, suojeluun väkivallalta ja riittävään elintasoon eivät toteudu, ENOCin julkaisemassa kannanotossa kerrotaan.
– Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston jäsenet ovat hyväksyneet tämän vahvan kannanoton yksimielisesti. Valtuutettujen keskuudessa vallitsee suuri huoli Gazan lasten tilanteesta ja voimakas turhautuminen tilanteen pitkittymiseen, ENOCin puheenjohtaja, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kuvaa.
Euroopan lapsiasiavaltuutetut muistuttavat myös YK:n lapsen oikeuksien komitean lausumasta. Lapsen oikeuksien komitea tuomitsi toukokuussa humanitaarisen avun estämisen ja laajalle levinneen lasten nälkiintymisen Gazassa. Komitea katsoo, että olosuhteet Gazassa merkitsevät vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden loukkauksia.
Gazan lasten suojeleminen vaatii välitöntä tulitaukoa ja koordinoituja, tehokkaita ja välittömiä toimia. Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto vetoaa kaikkien maiden hallituksiin, Euroopan unioniin, Yhdistyneisiin kansakuntiin ja kansainvälisiin elimiin, jotta Gazan lapset saataisiin pelastetuksi.
Europeiska nätverket av barnombudsmän ENOC kräver att barnen i Gaza skyddas och att internationella folkrätten efterlevs. ENOC vädjar till ländernas regeringar, Europeiska unionen, Förenta nationerna och internationella organ att vidta effektiva och samordnade åtgärder för att rädda barnen i Gaza.
Europeiska barnombudsmännen är djupt oroade över de pågående allvarliga och oerhörda kränkningarna av barnets rättigheter på Gazaremsan.
Tiotusentals barn har dött och 92 procent av hemmen har förstörts. Skolor, sjukhus, lekplatser och nödvändig infrastruktur har skadats allvarligt eller förstörts. Barnen på Gazaremsan lider akut av svår undernäring, psykologiskt trauma och brist på tillgång till sjukvård. Barnens rätt till liv, överlevnad och utveckling, skydd mot våld och en tillräcklig levnadsstandard förverkligas inte, meddelar ENOC i sitt ställningstagande.
– Medlemmarna i det europeiska nätverket av barnombudsmän har enhälligt godkänt detta starka ställningstagande. Bland ombudsmännen råder stor oro över barnens situation i Gaza och stor frustration över att situationen drar ut på tiden, beskriver ENOC:s ordförande, barnombudsman Elina Pekkarinen.
Europeiska barnombudsmännen påminner också om uttalandet av FN:s kommitté för barnets rättigheter. Kommittén för barnets rättigheter fördömde i maj förhindrandet av humanitärt bistånd och den utbredda svälten bland barn i Gaza. Kommittén anser att omständigheterna i Gaza innebär allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell rätt om mänskliga rättigheter.
Skyddet av barnen i Gaza kräver ett omedelbart eldupphör och samordnade, effektiva och omedelbara åtgärder. Europeiska nätverket av barnombudsmän vädjar till regeringarna i alla länder, Europeiska unionen, Förenta nationerna och internationella organ att rädda barnen i Gaza.
Yhteyshenkilöt
Elina PekkarinenLapsiasiavaltuutettu | Barnombudsmannenelina.pekkarinen@oikeus.fi
Mari LaitinenHallinnollinen avustaja | Administrativ assistent
Lapsiasiavaltuutetun haastattelupyynnöt | Intervjuförfrågningar till barnombudsmannen
Jenni SaukkolaJuristi | JuristLapsiasiavaltuutetun toimistoPuh:0295 666 857jenni.saukkola@oikeus.fi
Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.
Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.
