Animalia luovutti vetoomuksen ministeri Essayahille – yli 30 000 vaatii turkistarhauksen kieltämistä Suomessa
Suomessa on parhaillaan lausunnoilla turkiseläinten pitoa koskeva asetus. Animalian mielestä asetuksen vaatimukset ovat riittämättömiä ja tulevat jatkamaan turkiseläinten kärsimyksiä. Asetuksen hyväksymisen sijaan turkistarhaus tulisi kieltää Suomessa. Vaatimusta tukee yli 30 000 henkilön allekirjoittama vetoomus.
Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs luovutti torstaina 7.8.2025 vetoomuksen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille. Vetoomuksessa vaaditaan, että turkisasetusta ei pidä hyväksyä, vaan turkistarhauskielto on kirjattava eläinten hyvinvointilakiin. Vaatimuksena on, että turkistarhaus tulee lakkauttaa Suomessa mahdollisimman pian.
Vetoomuksen allekirjoitti 30 159 henkilöä. Animalian mielestä asetusluonnos ei täytä vuonna 2024 voimaan tulleen eläinten hyvinvointilain vaatimuksia, ja näkemystä tukee myös viime viikolla julkistettu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n julkaisema tieteellinen raportti. Raportti valmisteltiin EU-komission pyynnöstä.
”EFSA:n raportti on hyvin yksiselitteinen: sen mukaan tutkimukset todistavat, että eläinten kasvattaminen nykyisenkaltaisissa häkkiolosuhteissa aiheuttaa niille vakavia hyvinvointiongelmia. EFSA:n mukaan ahtaissa häkeissä pidettävät eläimet kärsivät esimerkiksi liikkumattomuudesta ja monet niiden olennaisista käyttäytymistarpeista estyvät. Eläimillä on myös esimerkiksi ihovaurioita ja jalkasairauksia”, Heidi Kivekäs sanoo.
Asetus sallisi kärsimystä aiheuttavat kasvatustavat myös jatkossa
Turkisasetuksen luonnoksessa eläinten käytettävissä olevaa tilaa lisättäisiin hieman sekä niiden käytössä olevien virikkeiden määrää lisättäisiin kahteen. Animalian mukaan nämä muutokset eivät kuitenkaan ole millään tasolla riittäviä.
”Tutkimustietoon perustuvan päätöksenteon näkökulmasta Suomella on nyt kaksi vaihtoehtoa: noudattaa EFSA:n suositusta tai kieltää tarhaus. EFSA:n suosituksen noudattaminen edellyttäisi muun muassa sitä, että minkeille tarjotaan uimismahdollisuus ja ketuille mahdollisuus maan kaivamiseen. Näiden vaatiminen lopettaisi turkistarhauksen Suomessa, sillä se olisi taloudellisesti epärealistista tarhaajille. Selkeämpää olisi keskeyttää puutteellisen asetuksen valmistelu ja kirjata turkistarhauskielto eläinten hyvinvointilakiin”, Kivekäs sanoo.
EU-komissio harkitsee turkistarhauksen kieltämistä EU:ssa Fur Free Europe -aloitteen seurauksena. Aloitteen suomalainen toimeenpanija oli Heidi Kivekäs.
Eurooppalainen Fur Free Europe -kansalaisaloite käynnistyi toukokuussa 2022 yli 80 kansalaisjärjestön voimin. Turkistarhauksen ja turkisten myynnin kieltoa ajava aloite saavutti 1,5 miljoonaa vahvistettua allekirjoitusta ja eteni Euroopan komission käsittelyyn.
Euroopan komissio vastasi joulukuussa 2023, että se harkitsee turkistarhauksen sekä turkistuotteiden myynnin kieltämistä. Komissio pyysi kuitenkin EFSA:a laatimaan tieteellisen lausunnon turkistarhauksesta eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Komissio on luvannut antaa lopullisen vastauksensa aloitteeseen alkuvuodesta 2026.
Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja
Animalia
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
