Taysia uudistetaan vastuullisesti - A-Insinöörit on valittu uudistamisohjelman harmaan talouden torjunnan konsultiksi

Harmaa talous tarkoittaa lakisääteisten velvoitteiden, kuten verojen ja erilaisten maksujen laiminlyöntiä. Rakennusala on tyypillinen harmaan talouden riskiala pitkien, hankalasti valvottavien urakkaketjujen sekä ulkomaisen työvoiman käytön vuoksi.

–Harmaan talouden esiintyminen rakentamishankkeissa on tunnistettu riskiksi myös Tays uudistamisohjelmassa. Olemme huomioineet tämän riskienhallintasuunnitelmassamme ja ottaneet käyttöön harmaan talouden torjuntamallin, jonka johdosta hankkeelle nimettiin myös tämä yksinomaan harmaan talouden torjuntaa keskittyvä kolmannen osapuolen tarkastaja, hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää sanoo.

Harmaan talouden torjunnan konsultin kilpailutuksessa tarjouksen jätti määräaikaan mennessä kolme yritystä. Tarjouksista pisteytettiin projektisuunnitelma (painotus 60 %), matkakustannukset (10 %) sekä aikaveloitushinta (30 %).

–Konsultti muun muassa antaa ohjausta ja opastusta harmaan talouden torjuntaan, selvittää hankintavaiheessa tarjoajien taloudellisia taustoja, seuraa urakkaketjuja ja varmistaa harmaan talouden torjuntamenettelyt sopimusvaiheessa ja velvoitteiden periytymisen myös aliurakkasopimuksiin sekä tekee työmaatarkastuksia, Tanhuanpää kertoo.

Hankittavan palvelun kokonaisarvo on noin 300 000 euroa ja laskutus tulee jakaantumaan pääosin vuosille 2025–2032 investointisuunnitelman mukaisesti.

Taysia uudistetaan vastuullisesti

Tays uudistamisohjelman vastuullinen toteuttaminen tarkoittaa käytännön tasolla muun muassa hukan vähentämistä, kierrätyksen lisäämistä, energia- ja tilatehokkaita ratkaisuja, käyttökustannusten säästämistä, terveellisiä ja turvallisia materiaaleja sekä aikaansa kestäviä ja muuntojoustavia tiloja.

–Panostamme vastuullisuuden toteuttamiseen ja siksi myös harmaan talouden torjuntaan. Olemme ulottaneet harmaan talouden torjunnan keinot ja valvonnan lakisääteisiä velvoitteita laajemmalle, Tanhuanpää kertoo.

Vastuullisuus oli yksi uudistamisohjelman käynnistämisen lähtökohdista.

–Uudistamalla voimme vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin, Tanhuanpää kertoo.

Taysin uudistamisohjelmalla on myös merkittävä työllisyysvaikutus Pirkanmaalle ja koko Suomeen. Koko uudistamisohjelman työllisyysvaikutuksen on arvioitu olevan 14 500–18 000 henkilötyövuotta ja välillisten työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan tätäkin suurempia. Hanke tuo myös merkittäviä materiaalivirtoja ja kalustehankintoja Pirkanmaan alueelle. Toteutusmalliksi valittu yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka mahdollistaa pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tarjonnan hyödyntämisen alihankintavaiheessa.