Wulff ostaa Tilitoimisto Lahti Oy:n – tilitoimistopalvelut vahvistuvat Turussa
Wulff Tilitoimistojen kasvu jatkuu uudella yritysostolla.
Wulff-Yhtiöt Oyj on ostanut arvostetun turkulaisen Tilitoimisto Lahti Oy:n. Yrityskauppa tuo Wulff Tilitoimistoille lähes 500 uutta asiakasta ja kahdeksan uutta asiantuntijaa. Kauppa vahvistaa Wulffin asemaa Varsinais-Suomessa sekä sen tilitoimistoliiketoiminnan kasvua valtakunnallisesti.
”On upeaa saada kasvattaa Wulff Tilitoimistojen tiimiä sitoutuneella, yrittäjäsydämellä töitä tekevällä joukolla. Saamme Varsinais-Suomeen lisää asiantuntevaa henkilöstöä ja yrityksen, jolla on vahva paikallinen maine sekä pitkäaikaisia asiakassuhteita. Wulff Tilitoimistojen liikevaihtoa kauppa lisää vuosittain lähes miljoonalla eurolla ”, kertoo Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Elina Rahkonen.
70 vuotta asiakaslähtöistä palvelua
Tilitoimisto Lahti on perheyritys, jonka juuret ulottuvat 1950-luvun alkuun. Yrityksen perusti toimitusjohtaja Jaana Rantalan isä Into Lahti. Lahden kipinä tilitoimistotyöhön syttyi konttoritöistä poliisilaitoksella. Perustaessaan oman yrityksen, päätti Lahti investoida toimintaansa merkittävästi ostamalla Remingtonin kirjoituskoneen, jonka hankinnan vahvistava kauppakirja vuodelta 1951 löytyy edelleen kunniapaikalta toimiston seinältä. Yrityksen toiminta on siirtynyt luontevasti sukupolvelta toiselle, ja nykyinen toimitusjohtaja onkin ollut mukana yrityksen arjessa jo 12-vuotiaasta lähtien.
”Olen saanut kasvaa tässä työssä ja asiakkaiden rinnalla. Meille on aina ollut tärkeää, että kirjanpitäjällä on kasvot. Täällä asiakas saa henkilökohtaista palvelua, lämpimän vastaanoton ja osaavan tiimin tuen. Välitämme ihmisistä aidosti. Siksi onkin hienoa, että toimintamme jatkuu uuden samat arvon jakavan omistajan kanssa”, kertoo Rantala.
Arvopohjaista jatkuvuutta asiakkaille ja henkilöstölle
Rantala näkee yrityskaupan luontevana askeleena kohti eläkepäiviä. Muutama vuosi sitten, 60 vuoden merkkipaalun häämöttäessä, ajatus vastuun siirtymisestä alkoi kypsyä mielessä. Sopivaa kumppania ei löytynyt, joten ajatus jäi hautumaan. Kun Rantalan poika bongasi Kauppalehdestä uutisen Wulffin tilitoimistoliiketoiminnan kasvusta, alkoivat asiat loksahdella paikoilleen. Päätökseen myydä yhtiö juuri Wulffille vaikuttivat yhteinen vahva arvopohja ja turvallinen jatkumo henkilöstölle sekä asiakkaille.
”Ensikohtaamisesta lähtien yhteistyö Wulffin kanssa on tuntunut oikealta. Jaamme asiakaslähtöiset, inhimilliset arvot ja toimintatavat”, painottaa Rantala.
Rantala jatkaa Tilitoimisto Lahti Oy:n johdossa ja yrityksen henkilöstö nykyisissä tehtävissään. Wulff-tilitoimistoverkoston jäsenenä Tilitoimisto Lahti Oy voi tarjota henkilöstölleen kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksia Wulff Tilitoimistojen omassa Akatemiassa. Asiakkaiden saataville yrityskauppa tuo vielä aiempaa kattavammat palvelut. Wulff Tilitoimistoilta saa perinteisiä tilitoimisto-, taloushallinto-, kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluja sekä esimerkiksi tukea yritysjärjestelytilanteisiin. Konsernin asiakkaat hankkivat helposti Wulffilta myös muita työelämän palveluja ja tuotteita, henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja kahvista ja kopiopaperista käsivoiteisiin.
Wulff Tilitoimistot
Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä – meillä ihminen palvelee ihmistä
Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrityksille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn liiketoimintakaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisia on jo 90, asiakkaita on noin 4 000 ja vuotuinen liikevaihto nousee noin 8 miljoonaan euroon. Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maalahdessa, Maarianhaminassa, Mustasaaressa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa, Tampereella sekä Turussa. www.wulff.fi/tilitoimistot
Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.
Wulffista luet lisää: www.wulff.fi
