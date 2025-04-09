Sote-järjestöille ehdotettua 100 miljoonan euron lisäleikkausta ei tule toteuttaa – lasten ja nuorten hyvinvointia ei enää saa heikentää

– Olemme erittäin huolissamme siitä, millaisia vaikutuksia ehdotetulla leikkauksella olisi lapsiin ja nuoriin. Sote-järjestöihin kohdistuneet leikkaukset ovat jo olleet rajuja, ja ne on toteutettu poikkeuksellisen nopealla aikataululla, Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes sanoo.



– Järjestöjen avustuksia on leikattu jo yli kolmanneksella, 140 miljoonalla eurolla. Järjestöjen avustuksia leikattaisiin yli 60 prosenttia tämän hallituskauden aikana, jos ministeri Purran ehdottama massiivinen leikkaus vietäisiin läpi. Suomalainen sote-järjestökenttä ei tätä kestä.

Sote-järjestöistä noin kolmasosa on lapsi- ja perhejärjestöjä. Leikkaukset heikentävät suoraan järjestöjen mahdollisuuksia esimerkiksi tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä, ehkäistä kiusaamista ja auttaa lähisuhdeväkivallan uhreja.

– Ennen näkemättömiä sote-järjestöjen leikkauksia on viety läpi ajassa, jossa työttömyys on korkealla, inflaatio on nostanut elämisen hintaa ja sosiaaliturvaan on tehty lukuisia heikennyksiä. Lama-ajan virheitä ei pidä toistaa, Siimes jatkaa.



– Lasten hyvinvoinnista ei enää pidä leikata! Lasten ja nuorten usko tulevaisuuteen ja omaan tilanteeseensa on viime vuosina muutenkin heikentynyt ja nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Lyhyen tähtäimet säästöt voivat johtaa isoihin kuluihin myöhemmin.

Suomalaisista 78 % vastusti sote-järjestöihin kohdistuneita aiempia leikkauksia, selviää Kansalaisjärjestöjen rooli yhteiskunnassa -kyselytutkimuksesta. Vastaajista 90 % arvostaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä. Kolme neljästä katsoo, että järjestöt hoitavat tehtäviä, joita julkinen tai yksityinen sektori ei pysty hoitamaan.

– Järjestöt ovat avainasemassa ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen avun tarjoamisessa. Tätä toimintaa ei pidä romuttaa. On ilmeistä, että hyvinvointialueiden ja kuntien kustannukset kasvavat, kun järjestöjen rahoitusta leikataan. Vaadimme, että hallituspuolueet etsivät yhdessä viimeistään budjettiriiheen mennessä vaihtoehdon sote-järjestöiltä leikkaamiselle. Jotta järjestöt voivat jatkossakin auttaa ja tukea ihmisiä, ne tarvitsevat vakaan ja ennakoitavan julkisen rahoituksen, Siimes toteaa.

