Sote-järjestöille ehdotettua 100 miljoonan euron lisäleikkausta ei tule toteuttaa – lasten ja nuorten hyvinvointia ei enää saa heikentää
Valtiovarainministeri Purra kertoi eilen, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin esitetään 100 miljoonan euron lisäleikkausta. Lastensuojelun Keskusliitto tyrmää tämän ehdotuksen ja muistuttaa, että lapsilta ja nuorilta on jo leikattu merkittävästi.
– Olemme erittäin huolissamme siitä, millaisia vaikutuksia ehdotetulla leikkauksella olisi lapsiin ja nuoriin. Sote-järjestöihin kohdistuneet leikkaukset ovat jo olleet rajuja, ja ne on toteutettu poikkeuksellisen nopealla aikataululla, Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes sanoo.
– Järjestöjen avustuksia on leikattu jo yli kolmanneksella, 140 miljoonalla eurolla. Järjestöjen avustuksia leikattaisiin yli 60 prosenttia tämän hallituskauden aikana, jos ministeri Purran ehdottama massiivinen leikkaus vietäisiin läpi. Suomalainen sote-järjestökenttä ei tätä kestä.
Sote-järjestöistä noin kolmasosa on lapsi- ja perhejärjestöjä. Leikkaukset heikentävät suoraan järjestöjen mahdollisuuksia esimerkiksi tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä, ehkäistä kiusaamista ja auttaa lähisuhdeväkivallan uhreja.
– Ennen näkemättömiä sote-järjestöjen leikkauksia on viety läpi ajassa, jossa työttömyys on korkealla, inflaatio on nostanut elämisen hintaa ja sosiaaliturvaan on tehty lukuisia heikennyksiä. Lama-ajan virheitä ei pidä toistaa, Siimes jatkaa.
– Lasten hyvinvoinnista ei enää pidä leikata! Lasten ja nuorten usko tulevaisuuteen ja omaan tilanteeseensa on viime vuosina muutenkin heikentynyt ja nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Lyhyen tähtäimet säästöt voivat johtaa isoihin kuluihin myöhemmin.
Suomalaisista 78 % vastusti sote-järjestöihin kohdistuneita aiempia leikkauksia, selviää Kansalaisjärjestöjen rooli yhteiskunnassa -kyselytutkimuksesta. Vastaajista 90 % arvostaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä. Kolme neljästä katsoo, että järjestöt hoitavat tehtäviä, joita julkinen tai yksityinen sektori ei pysty hoitamaan.
– Järjestöt ovat avainasemassa ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen avun tarjoamisessa. Tätä toimintaa ei pidä romuttaa. On ilmeistä, että hyvinvointialueiden ja kuntien kustannukset kasvavat, kun järjestöjen rahoitusta leikataan. Vaadimme, että hallituspuolueet etsivät yhdessä viimeistään budjettiriiheen mennessä vaihtoehdon sote-järjestöiltä leikkaamiselle. Jotta järjestöt voivat jatkossakin auttaa ja tukea ihmisiä, ne tarvitsevat vakaan ja ennakoitavan julkisen rahoituksen, Siimes toteaa.
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, p. 040 553 0981, ulla.siimes@lskl.fi
Erityisasiantuntija Heidi Saramaa, p. 040 515 8547, heidi.saramaa@lskl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuli HurskainenJohtaja, viestintä ja vaikuttaminenLastensuojelun KeskusliittoPuh:0503533480juuli.hurskainen@lskl.fi
Ulla SiimesToiminnanjohtaja, Lastensuojelun KeskusliittoPuh:040 553 0981ulla.siimes@lskl.fi
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumisen sekä lastensuojelun laadun puolesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lastensuojelun Keskusliitto
Webinaari toimittajille: Lastensuojelu mediassa – moninaisuus näkyviin9.4.2025 06:30:00 EEST | Kutsu
Lastensuojelun Keskusliiton viestintätoimikunta järjestää 7.5. klo 14–15.30 toimittajille ja viestijöille tarkoitetun webinaarin lastensuojelusta.
Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto hallituksen puoliväliriiheen 2025: Lapset, nuoret ja perheet ansaitsevat oikeudenmukaisia päätöksiä puoliväliriihestä17.3.2025 07:36:42 EET | Tiedote
Lapsi- ja perhejärjestöt odottavat hallitukselta toimia, joilla turvataan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsiperheiden toimeentuloa. Lasten ja nuorten usko tulevaisuuteen on koetuksella – hallituksen on päätöksillään vahvistettava sitä. Tämä onnistuu vaalimalla hyvinvointivaltion perustaa ja universaalisuusperiaatetta.
Lapsi- ja perhejärjestöt: Lapsiperheköyhyyden torjuminen priorisoitava politiikassa13.3.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Lapsi- ja perhejärjestöt katsovat, että sosiaaliturvaan ja palveluihin tehdyt ja suunnitteilla olevat leikkaukset vaarantavat Eurooppalaista lapsitakuuta koskevien tavoitteiden saavuttamisen Suomessa. Järjestöt toimittivat aiheesta lisätietoa EU:lle.
Perhekeskus rakentuu yhteistyöllä. Tervetuloa mukaan päättäjätapaamiseen Kuopioon 26.2.202520.2.2025 10:01:39 EET | Kutsu
Mikä on perhekeskus ja miten sen avulla voidaan hillitä kalliiden, korjaavien palveluiden kustannuksia? Miten hyvinvointialue, kunnat, järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt ovat yhdistäneet sote-uudistuksen jälkeen voimiaan alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi? Mitä uutta seuraavaksi tarvitaan, ja millaisia päätöksiä uusilla kunta- ja aluepäättäjillä on edessään perheiden palveluiden turvaamiseksi? Lastensuojelun Keskusliiton ja sen yhteistyökumppanien järjestämään päättäjätilaisuuteen on kutsuttu keskustelemaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja alueen kuntien poliittisia päättäjiä sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtoa ja kehittäjiä. Toivotamme myös toimitusten edustajat lämpimästi tervetulleeksi kuuntelemaan keskustelua ja tutustumaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tilanteeseen.
PIKKUjuttuja: Miltä lastensuojelun asiakkuus vanhemmasta tuntuu?7.2.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Kuka lastensuojelussa kuulee vanhemman ääntä? Onko asiakasvanhemmilla samat oikeudet kuin muilla? Kuka saa päättää sijaishuollossa olevan lapsen hiusten värjäämisestä, tatuoinneista, rippikoulusta... oikeussalin lausumista?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme