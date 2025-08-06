SDP:n Eloranta: Lapset tarvitsevat digirauhaa oppimiseen ja kasvuun - yhtenäinen älylaitekielto tarvitaan koko koulupäiväksi
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on huolissaan koulunsa aloittavien lasten ja nuorten liiallisesta älylaitteiden käytöstä sekä sen vaikutuksesta oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Elorannan mukaan älylaitteiden kielto tulee laajentaa koskemaan koko koulupäivää. Eloranta kannustaa myös vanhempia pohtimaan entistä tarkemmin kuinka nuori lapsi oikeasti tarvitsee älypuhelinta.
- Nyt koulutyön alkaessa perusopetuslain muutos kieltää älylaitteiden käytön peruskoulujen oppitunneilla. Lisäksi kouluilla on mahdollisuus järjestyssäännöillä itse päättää saako puhelimia käyttää välitunneilla tai ruokailussa. Lainsäätäjänä olisin toivonut, että laki olisi ulotettu koskemaan koko koulupäivää. Nyt käytännöt tulevat oleman kirjavia koulusta toiseen ja oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Hyvä, että mm. Turussa kännykkäkielto koskee koko koulupäivää, Eloranta toteaa.
Eloranta muistuttaa, että tutkimusten mukaan liiallinen ruutuaika vaikuttaa lasten ja nuorten aivojen kehitykseen, heikentää itsesäätelytaitoja ja keskittymiskykyä, opettaen aivot haluamaan nopeaa mielihyvää, mikä haittaa oppimiskykyä. Ajan kuluttaminen älypuhelimella sen sijaan, että oltaisiin ilman älylaitteita yhdessä muiden kanssa niin välitunnilla kuin vapaa-ajallakin, heikentää tärkeitä sosiaalisia taitoja, tunnesäätelyä, kykyä myötätuntoon ja kuormittaa aivoja. Monet tutkijat, kuten Yhdysvaltalainen Jonathan Haidt, yhdistävät liiallisen älylaitteiden käytön myös lasten ja nuorten mielenterveyden kriisiin.
- Kasvaakseen ja kehittyäkseen tasapainoiseksi ihmiseksi lapsi ja nuori tarvitsee riittävästi aitoa vuorovaikutusta omien vanhempien, muiden samanikäisten ja opettajien kanssa. Digilaitteella tapahtuva vuorovaikutus ei sitä voi koskaan korvata. Toivon, että kouluissa nyt järjestyssäännöillä kielletään älylaitteiden käyttö koko koulupäivän ajaksi. Välitunnit tulisi käyttää yhdessäoloon ja liikkumiseen, mikä tukee lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymistä, oppimista ja keskittymistä koulutyöhön, Eloranta toivoo.
Eloranta huomauttaa, että Suomessa älypuhelin hankitaan lapsille kansainvälisesti verrattuna hyvin varhain. Aivoliitto suosittelee puhelimen hankintaa vasta yläkouluiässä ja sosiaalisen median käyttöä vasta 15–16-vuotiaana. Eloranta korostaa perheiden vastuuta lasten digilaitteiden käytöstä vapaa-ajalla.
- Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea, ohjausta ja esimerkkiä digimaailmassa toimimiseen. Tämä edellyttää myös aikuisilta läsnäoloa ilman omia puhelimia, Eloranta päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva-Johanna ElorantaKansanedustajaPuh:050 523 2309
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Räsänen: ”Koulujen alun kunniaksi Purra kohdistaa sakset koulutukseen”6.8.2025 19:09:54 EEST | Tiedote
- Moni koululaisen vanhempi sai kylmääviä uutisia keskiviikkona, kun valtiovarainministeri Purra esitti useiden satojen miljoonien eurojen leikkausia kuntien valtionosuuksiin. Koska lähes 70 prosenttia kuntien menoista koostuu koulutuksesta, on selvää, että valtiovarainministeri haluaa laittaa kunnat säästämään muun muassa perusopetuksesta. Tämäkö on se viesti, jonka valtiovarainministeri Purra haluaa antaa lukuvuoden aloittaville oppilaille ja heidän vanhemmilleen, SDP:n Joona Räsänen kysyy.
SDP:n Kokko ja Kumpula-Natri vaativat nuorisodelegaatti Enes Hocaoğullarin välitöntä vapauttamista6.8.2025 16:28:46 EEST | Tiedote
Kansanedustajat Miapetra Kumpula-Natri ja Jani Kokko tuomitsevat nuorisodelegaatin Enes Hocaoğullarin täysin epäoikeudenmukaisen ja perusteettoman pidättämisen. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin nuorisodelegaatti Enes Hocaoğullari pidätettiin Turkissa 4. elokuuta.
SDP:n Piritta Rantanen: Orpon hallituksen toimesta opiskelijan toimeentulo heikkenee tästä päivästä alkaen1.8.2025 08:06:00 EEST | Tiedote
Orpon hallitus siirtää opiskelijat tänään 1.8. yleiseltä asumistuelta takaisin opintotuen asumislisälle. Tämä tarkoittaa, että jopa 150 000 opiskelijan asumisen tuet romahtavat. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvan opiskelijan tukien määrä voi pienentyä jopa 2000 euroa vuodessa.
SDP:n Tuppurainen: Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio29.7.2025 09:06:22 EEST | Tiedote
null
SDP:n Filatov Muolaalaisten seuran juhlassa: Ihminen tarvitsee juuret ja siivet27.7.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja, eduskunnan 2. varapuhemies Tarja Filatov korostaa juurten merkitystä ihmisen identiteetille ja yhteisöllisyydelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme