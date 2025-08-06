SDP:n Eloranta: Lapset tarvitsevat digirauhaa oppimiseen ja kasvuun - yhtenäinen älylaitekielto tarvitaan koko koulupäiväksi

- Nyt koulutyön alkaessa perusopetuslain muutos kieltää älylaitteiden käytön peruskoulujen oppitunneilla. Lisäksi kouluilla on mahdollisuus järjestyssäännöillä itse päättää saako puhelimia käyttää välitunneilla tai ruokailussa. Lainsäätäjänä olisin toivonut, että laki olisi ulotettu koskemaan koko koulupäivää. Nyt käytännöt tulevat oleman kirjavia koulusta toiseen ja oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Hyvä, että mm. Turussa kännykkäkielto koskee koko koulupäivää, Eloranta toteaa.

Eloranta muistuttaa, että tutkimusten mukaan liiallinen ruutuaika vaikuttaa lasten ja nuorten aivojen kehitykseen, heikentää itsesäätelytaitoja ja keskittymiskykyä, opettaen aivot haluamaan nopeaa mielihyvää, mikä haittaa oppimiskykyä. Ajan kuluttaminen älypuhelimella sen sijaan, että oltaisiin ilman älylaitteita yhdessä muiden kanssa niin välitunnilla kuin vapaa-ajallakin, heikentää tärkeitä sosiaalisia taitoja, tunnesäätelyä, kykyä myötätuntoon ja kuormittaa aivoja. Monet tutkijat, kuten Yhdysvaltalainen Jonathan Haidt, yhdistävät liiallisen älylaitteiden käytön myös lasten ja nuorten mielenterveyden kriisiin.

- Kasvaakseen ja kehittyäkseen tasapainoiseksi ihmiseksi lapsi ja nuori tarvitsee riittävästi aitoa vuorovaikutusta omien vanhempien, muiden samanikäisten ja opettajien kanssa. Digilaitteella tapahtuva vuorovaikutus ei sitä voi koskaan korvata. Toivon, että kouluissa nyt järjestyssäännöillä kielletään älylaitteiden käyttö koko koulupäivän ajaksi. Välitunnit tulisi käyttää yhdessäoloon ja liikkumiseen, mikä tukee lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymistä, oppimista ja keskittymistä koulutyöhön, Eloranta toivoo.

Eloranta huomauttaa, että Suomessa älypuhelin hankitaan lapsille kansainvälisesti verrattuna hyvin varhain. Aivoliitto suosittelee puhelimen hankintaa vasta yläkouluiässä ja sosiaalisen median käyttöä vasta 15–16-vuotiaana. Eloranta korostaa perheiden vastuuta lasten digilaitteiden käytöstä vapaa-ajalla.

- Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea, ohjausta ja esimerkkiä digimaailmassa toimimiseen. Tämä edellyttää myös aikuisilta läsnäoloa ilman omia puhelimia, Eloranta päättää.