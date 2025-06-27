Päärataryhmä uudistui – ensi vuonna tulossa päärata-aiheinen tapahtuma

Vuoden 2024 loppupuoli toi uudistuksia Päärataryhmän toimintaan. Jäsenistöstä on poistunut arvokkaita konkareita, mutta vastaavasti uusia osaajia ja jopa kokonaan uusia organisaatioita liittyi mukaan. Vetovastuu säilyy Pirkanmaalla, tarkemmin Pirkanmaan liitolla: joulukuussa 2024 puheenjohtajana aloitti suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen ja sihteerinä Juho Vehviläinen.

Rooli sopiikin meille alueena loistavasti: onhan meillä rautateiden vilkkain solmupiste Tampere, maan liikennöidyin rata Helsinkiin, pahan pullonkaulan muodostava yksinäinen raide kohti Seinäjokea ja useita rooleiltaan mielenkiintoisesti eriäviä liityntäratoja.

Uusilla vastuunjaoilla on elokuuhun 2025 tultaessa ehditty pyöräyttää kolme Päärataryhmän kokousta. Esittelyissä ja keskusteluissa on pyörinyt useita teemoja: tulevan EU-ohjelmakauden rahoitusjärjestelyjä, ostojunaliikenteen ”Raidereformia”, valmistuneita rataverkon selvityksiä ja suunnitelmia sekä mediassakin uusia kierroksia saanutta siirtymää eurooppalaiseen raideleveyteen. Lisäksi on sovittu Päärataryhmän toiminnan painopisteistä ja pääratasivustoakin koitettu päivittää.

Pääradan ja liityntälinjojen osalta viimeiset puoli vuotta ovat olleet tapahtumarikkaita. Alkuvuonna merkittäviä edistysaskeleita tapahtui Raidereformissa, kun Traficomin alustava näkemys 2030-luvun ostoliikenteen vaihtoehtoisista kokonaisuuksista julkaistiin. Valmistelu on tämän jälkeen edennyt mm. toimivaltaa ja kalustoyhtiötä koskevan lainsäädännön muodossa, ja kesäkuussa saatiin myös kaivattuja poliittisia linjauksia: lähtökohta on nyt se, että valtion turvaa kaiken nykyisen ostojunaliikenteen jatkumisen.

Keväämmällä iloisia uutisia Pääradalle saatiin puoliväliriihestä, kun Riihimäki-Tampere -välin kohtauspaikat ja peruskorjauksen käynnistys saivat yhteensä 100 M€ rahoituksen. Kun huomioidaan myös Tampereen henkilöratapihahankkeen rahoituksen lisäys sekä vuoden 2024 loppupuolen MAL-sopimuksissa sovitut investoinnit, voi suoritusta pitää onnistuneena.

Viime viikkoina valtakunnallista näkyvyyttä on saanut Pääradan pidemmän aikavälin kehittäminen. Riihimäki-Tampere -välille valmistui mainion kattava kehittämisselvitys, jonka 700 M€ toimenpidepaketissa riittänee tekemistä vuosikymmeniksi. Vielä reilusti mittavampi paketti on Pohjois-Suomesta alkava Suomen rataverkon muuttaminen eurooppalaiseen raideleveyteen. Hankkeen ilmiselvät perusteet ovat huoltovarmuus ja sotilaallinen liikkuvuus, mutta toteutuksesta tullee aikamoinen rupeama. Ensimmäisenä muutettava rataosuus vaikuttaisi olevan Pääradan pohjoisin osuus Torniosta Kemiin.

Vielä niistä Päärataryhmän omista tavoitteista. Ryhmämme näkemys on, että kaikesta toteutuneesta ja tapahtuvasta huolimatta Päärata tarvitsee profiilinnoston. Tätä profiilia nostamme kahdella tapaa: ensin toteutamme Päärata 2050 – työnimellä kulkevan Pääradan ja liityntälinjojen pitkän aikavälin kehittämisstrategian. Työ tulee sisältämään vision, skenaariot ja toteuttamispolun siitä, millainen on Suomen rataverkon selkäranka 25 vuoden päästä.

Strategiatyön julkaisu tulee myös olemaan oiva tekosyy järjestää pitkästä aikaa Päärata-aiheinen tapahtuma: tervetuloa siis Päärataseminaariin keväällä 2026! Tästä lisää heti alkusyksystä.

-----

Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen ja EU-tason vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön. Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Kuultavana vierailee tyypillisesti asiantuntijoita mm. Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Traficomista sekä Väylävirastosta.