Demariopiskelijat: “Sivistysvaltion hautajaiset” - Demariopiskelijat esittää 5 miljoonan lisäystä Opetushallituksen resursseihin opetuksen politisoimisen torjumiseksi

Demariopiskelijat torjuu jyrkästi budjettiesityksen ehdotuksen Opetushallituksen lakkauttamisesta. Demariopiskelijat katsoo, että lakkautusehdotus perussuomalaiselta valtiovarainministeriltä on suora hyökkäys riippumatonta ja tieteeseen sekä tutkimukseen perustuvaa opetusta vastaan. Demariopiskelijat eivät halua alistaa esimerkiksi opetuksen sisältöjen valmistelua osaksi poliittista ohjausta tai valmistelua.

Opetushallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa varhaiskasvatuksen perusteiden, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien laatiminen sekä ammatillisten tutkintojen perusteiden valmistelun ja johtaminen ja tutkintojen perusteiden määrääminen. Lisäksi Opetushallituksella on muita osaamiseen, koulutukseen ja opetukseen liittyviä tehtäviä.

“Olemme jo tänä vuonna nähneet tästä mallia Yhdysvalloista, jossa presidentti Trump on myös lähtenyt agressiiviseen hyökkäykseen koulutusjärjestelmää ja koulutusvirastoja vastaan. Opetushallituksen lakkauttaminen on osoitus siitä, kuinka vaarallinen ja arvaamaton hallituskumppani Trumpiinkin myönteisesti suhtautuneet Perussuomalaiset ovat. Ehdotus on selvä osoitus tavoitteesta politisoida suomalainen koulutusjärjestelmä ja opetuksen sisältö”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.

Lakkautusehdotuksen vastaehdotuksena Demariopiskelijat esittää nyt 5 miljoonan lisäystä Opetushallituksen rahoitukseen. Lisäyksellä Demariopiskelijat haluaa vahvistaa Opetushallituksen riippumattomuutta sekä lisätä resursseja koulutusjärjestelmän kehittämiseen sekä koulutuksen tämän tämän päivän tarpeiden vahvistamiseen.

“Perustaitojen, kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaidon, opetus, digitalisaation ja tekoälyn kehitykseen vastaaminen, hyvinvointia tukeva seksuaalikasvatus, katsomusopetus sekä yhteiskuntataitojen oppiminen vaativat kipeästi uudistamista. Demariopiskelijat haluaa panostaa siihen, että kasvatus ja opetus Suomessa vastaavat oppilaiden ja työelämän tarpeita - riippumattomasti. Siksi näemme, että leikkausten sijaan Opetushallituksen toimintaan tarvittaisiin ennemminkin panostuksia.”

“On ymmärrettävää, että ihmiset tuntevat tässä ajassa vaihtoehdottomuutta, kun oppositiostakin usein esitetään pääosin vain hallituksen erilaisten leikkausten perumisia. Demariopiskelijat haluaa luoda toivoa paremmasta. Koulutus on avain hyvinvointiin, yhteiskunnan menestykseen ja taloudelliseen kasvuun ja siksi myös panostuksia koulutukseen on uskallettava tehdä”, Kuuskorpi toteaa.

Demariopiskelijat torjuu jyrkästi myös muita Purran hallituksen leikkauksia muun muassa yliopistojen rahoituksen indeksikorotusten jäädyttämiseen, vapaaseen sivistystyöhön, maahanmuuttoon, kulttuuriin, taiteeseen ja liikuntaan sekä järjestöihin. Lisäksi järjestö ei tue esityksiä heikentää esimerkiksi asuntorakentamista. Demariopiskelijat katsoo, että leikkauksia olisi voitu tehdä rohkeammin esimerkiksi ympäristölle kestämättömistä yritystuista, joilla monet leikkaukset olisi voitu jättää tekemättä.

“Näillä leikkauksilla ja toisaalta panostusten puuttumisella Suomi ei lähde kasvuun”, Kuuskorpi päättää.