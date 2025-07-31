Joroisvirran reitin padotus- ja juoksutusselvityksestä järjestetään yleisötilaisuus elokuussa

ELY-keskus järjestää tiistaina 26.8. kello 17.00 alkaen Joroisissa koulukeskuksen auditoriossa yleisötilaisuuden, jossa esitellään selvityksen tuloksia ja keskustellaan suosituksesta sekä jatkotoimenpiteistä. Yleisötilaisuudessa kahvitarjoilu ja tarkemmat tiedot tiedotteen lopussa.

Vähälumiset talvet yleistyvät ja kesän vedenkorkeudet pienenevät

Työn taustalla on vuonna 2023 valmistunut selvitys Maaveden säännöstelyiden toimivuudesta ilmaston muuttuessa. Selvityksessä tehtyjen mallinnusten perusteella vähälumiset talvet tulevat yleistymään alueella entisestään. Vähälumiset talvet ovat haasteellisia nykyisen Maaveden säännöstelyluvan näkökulmasta, sillä luvassa on pakollinen kevään vedenkorkeuden alennus. Mikäli ns. kevätalennus toteutetaan säännöstelyluvan mukaisesti myös vähälumisina talvina, ei sulamisvedet riitä nostamaan Maaveden vedenkorkeutta kevään ja alkukesän tyypilliseen vedenkorkeuteen. Tällöin vettä ei riitä juoksutettavaksi myöskään alapuolisiin Sysmäjärveen ja Paroon, jolloin myös niiden kevään ja alkukesän vedenkorkeus voi jäädä matalammaksi. Ilmastonmuutoksen on ennustettu myös pienentävän Maaveden kesän tulovirtaamia, jolloin kesän vedenkorkeudet laskevat tulevaisuudessa.

Selvityksessä on tutkittu mahdollisuuksia muuttaa Maaveden säännöstelyä ilmastonmuutokseen sopeutuvammaksi siten, että säännöstelystä poistettaisiin kevään pakollinen vedenkorkeuden alennus vähälumisina talvina. Erilaisia sopeutuvia säännöstelyvaihtoehtoja on mallinnettu Suomen ympäristökeskuksen vesistömallilla, jonka lähtötietoina on käytetty vertailujakson vuosien 1981-2010 havaittuja arvoja sekä ilmastonmuutosskenaarioiden ennustamia sade- ja lämpötilojen muutoksia kolmella eri tulevaisuuden ilmastonmuutosjaksolla vuoteen 2099. Mallinnusten avulla on tarkasteltu muun muassa pakollisen kevätalennuksen poistamisen vaikutuksia Maaveden, Sysmäjärven ja Paron vedenkorkeuksiin erityisesti kevällä ja kesällä.

Mallinnuksessa vaihtoehtoja vedenkorkeuden sääntelyyn

Mallinnusten perusteella nykyisillä säännöstelykäytännöillä Maaveden kevään vedenkorkeus tulisi keskimäärin laskemaan noin 10-15 cm ajanjaksolla 2040-2069. Sysmäjärven keskimääräinen tulvahuippu sen sijaan hieman nousisi ja aikaistuisi noin kuukaudella. Sysmäjärven kesäkuun keskimääräiset vedenkorkeudet laskisivat kuitenkin noin 20 cm vertailujaksoon verrattuna. Sopeutuvammalla säännöstelyllä Maaveden kevään vedenkorkeudet voitaisiin pitää noin nykyisellä tasolla myös jatkossa. Sysmäjärven vedenkorkeuteen sopeutuvalla säännöstelyllä voidaan vaikuttaa vain rajallisesti ja lähinnä keväisin.

ELY-keskus arvioi myöhemmin yhdessä Maaveden voimalaitoksen toiminnanharjoittajan kanssa säännöstelyluvan muuttamista ja sen vaatimaa lupahakemuksen valmistelua ja jättämistä.

Sysmäjärven ja Paron alimpien vedenkorkeuksien nostaminen pohjapadolla

Padotus- ja juoksutusselvityksessä tarkasteltiin myös mahdollisuutta nostaa Sysmäjärven ja Paron alimpia vedenkorkeuksia Huutokoskeen sijoitettavan pohjapadon avulla. Pohjapato suunniteltaisiin siten, että padon harja jää virtaavan veden alle, ja siten ettei sillä olisi vaikutuksia Sysmäjärven ja Paron tulvavedenkorkeuksiin.

Selvityksessä tarkasteltiin pohjapatoa, jonka vaikutuksesta Sysmäjärven syksyn alimmat vedenkorkeudet nousisivat keskimäärin noin 20 cm ja keskivedenkorkeus noin 7 cm. Pohjapatohankkeen edistäminen on paikallisten vastuulla, mutta ELY-keskus voi antaa tukea ja asiantuntija-apua sen suunnitteluun ja rakentamiseen.

__

Tietoa yleisötilaisuudesta

Paikka: Koulukeskuksen auditorio, Koulutie 1, 79600 JOROINEN

Alkamisaika: ti 26.8. kello 17.00 (ovet auki 16.30-17.30)

Etäyhteys: Mikäli haluat seurata tapahtumaa etänä, niin ilmoita siitä Aarni-Matti Mäntyselälle, niin lähetämme linkin sinulle suoraan.

Lisätietoja: Aarni-Matti Mäntyselkä, puh. 050 3512639