YES HR kasvaa yritysostolla

YES HR vahvistaa kaupalla erityisesti teollisuus- ja rakentamissektorille tarjoamiaan palveluita sekä kansainvälistä rekrytointia. RoRico:lle kauppa tuo isomman organisaation mukanaan tuomat skaalautumismahdollisuudet ja vahvistaa yhtiötä.

”Näemme kaupan tuovan merkittäviä kasvumahdollisuuksia lähitulevaisuudessa teollisuudessa ja vahvistavan asemaamme Länsi-Suomen alueella”, kertoo YES Your Excellent Staff Oy:n toimitusjohtaja Toni Lukkari.

RoRico Oy:n osakas Mikko Rohila kertoo kaupan merkityksestä seuraavaa:

”YES HR:n kanssa pääsemme yhdessä toteuttamaan visiotamme. Löysimme jo neuvotteluiden alkumetreillä yhteiset sävelet ja tiesimme, että yhteistyöstä tulee molempia osapuolia hyödyttävää. Jaamme lisäksi samankaltaiset arvot toiminnassamme, joten senkin puolesta odotamme tulevaa innolla.”

RoRico Oy:n osakas Rami Rintanen kertoo molempien jäävän osakkaiksi ja työsuhteeseen yhtiöön.

Yes Your Excellent Staff Oy, eli lyhyemmin YES HR, on Seinäjokinen henkilöstöpalvelualan yritys, joka on perustettu vuonna 2020. YES HR on yksi alan nopeimmin kasvavista toimijoista ja tarjoaa kattavia ratkaisuja yritysten henkilöstöhallinnon tarpeisiin koko Suomen alueella.

Yhtiön liikevaihto oli viime tilikaudella 9,5 miljoonaa euroa, ja kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste on 13 miljoonaa euroa. RoRico-kaupan myötä konsernin yhteenlaskettu liikevaihto nousee noin 16,5 miljoonaan euroon. Yhtiö tähtää ensi vuonna merkittävään kasvuun – tavoitteena 20 miljoonan euron liikevaihto.

YES HR:n toimialue kattaa koko maan, ja yhtiö on näkyvimmin esillä Etelä-Pohjanmaalla, Tampereella, Helsingissä, Pohjois-Pohjanmaalla, Levillä, Oulussa ja Kankaanpäässä. Syksyllä 2025 toimintaa laajennetaan edelleen, kun uudet toimipisteet avataan Kuopioon ja Jyväskylään.

RoRico Oy on vuonna 2012 perustettu raumalainen yritys, joka on erikoistunut ammattihenkilöstön vuokraukseen teollisuuden ja rakennusalan tarpeisiin. RoRico palvelee asiakkaitaan koko Suomen alueella.