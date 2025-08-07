Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen
Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa yhteishaussa täyttämättä jääneisiin opiskelupaikkoihin. Samalla haku vastaa työelämässä vallitsevaan varhaiskasvatuksen opettajien suureen kysyntään.
Haun kautta avataan 52 opiskelupaikkaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa. Hakuaika on 12.8.–9.9.2025, ja opinnot alkavat keväällä 2026 Rauman kampuksella. Opiskelupaikoista 42 on varattu ensikertalaisille.
Valintaprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa koulutukseen voi hakea todistusvalinnalla tai aiemmin suoritetuilla kasvatustieteiden perusopinnoilla. Mikäli hakija ei voi tulla kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen näillä perusteilla, hän voi osallistua aineistokokeeseen.
Toisessa vaiheessa hakijat osallistuvat yksipäiväiseen soveltuvuuskokeeseen, johon kutsutaan ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella. Soveltuvuuskoe järjestetään 7.–8.10.2025, ja kukin hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä.
Koulutussuunnittelija Merja Mansikkamäki kertoo, että vastaava haku aiempina vuosina on tavoittanut hyvin varhaiskasvatuksesta kiinnostuneita hakijoita. Opintojen toteutusta on suunniteltu huomioiden myös toiselta paikkakunnalta kulkevat opiskelijat sekä työtä ja opiskelua yhdistävät opiskelijat.
Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmassa painottuvat kasvatustieteen opinnot sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtäviin valmiuksia antavat opinnot ja harjoittelu. Koulutus sisältää lähiopetusta, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua.
– Tässä haussa valittujen opiskelijoiden opetus järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Tiivis toteutustapa on saanut myönteistä palautetta erityisesti työelämässä olevilta opiskelijoilta, Mansikkamäki sanoo.
Kolmivuotinen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Merja MansikkamäkiKoulutussuunnittelijaTurun yliopisto
Turun yliopiston viestintä
