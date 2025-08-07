Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

WORK2025-konferenssissa aiheena työ tekoälyn aikakaudella 6.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote

Alan asiantuntijat ympäri maailmaa kokoontuvat Turun yliopiston järjestämään WORK2025-konferenssiin 20.–22. elokuuta. Kyseessä on monitieteinen ja kansainvälinen tapahtuma, joka keskittyy työhön ja työelämätutkimukseen. Tekoälyn vaikutukset ovat uudenlaisia ja nopeita, mutta seuraukset yhä osin tuntemattomia. Tutkimustulokset osoittavat, että tekoälyn tuottamisen taustalla on usein epäeettistä ihmistyötä. Mitä voimme odottaa tulevaisuuden yhteiskunnalta ja työelämältä tekoälyn yleistyessä?