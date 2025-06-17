SuPerin Inberg: VM:n talousarvioesitys heikentää peruspalveluja
”Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2026 talousarvioksi tulee heikentämään entisestään sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kuntien mahdollisuuksia toteuttaa perusopetusta ja varhaiskasvatusta”, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
– Erityisen huolestuttavaa on kuntien valtionosuuksien leikkaus, joka vaikeuttaa kuntien kykyä tarjota laadukkaita peruspalveluita. Leikkaus on pois suoraan kuntien perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen resursseista.
Myös sote-sektorin kolmannen sektorin toimijoiden avustuksien lisäleikkaukset pahentavat erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä ja ne tulevat kasvattamaan hyvinvointialueilla palveluja odottavien kansalaistemme tuskaa. Monet kansalaisiamme palvelevat auttavat puhelimet sekä muut matalan kynnyksen palvelut heikkenevät ja osa niistä voi jopa kokonaan loppua.
– Monen järjestön toimintamahdollisuuksia on jo valtion tekemillä aiemmilla leikkauksillakin vaarannettu todella paljon ja nyt uusin esitys näyttää vievän tuhkatkin pesästä, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg huomauttaa.
Hallituksen aiemmat sotesäästöt ja nyt esitetyt lisäleikkaukset aiheuttavat vahinkoja, joita joudumme tulevina vuosina korjaamaan kalliimmilla toimenpiteillä. Tämä on lyhytnäköistä politiikkaa, joka vaarantaa kansalaisten hyvinvoinnin ja lisää pitkän aikavälin kustannuksia.
Inberg on huolissaan koulutuksen leikkauksista ja niiden vaikutuksista tulevaisuuden osaamiseen ja työvoiman saatavuuteen. – Esitys Opetushallituksen lakkauttamisesta ja muut koulutusleikkaukset tulevat entisestään heikentämään kansalaistemme mahdollisuuksia hankkia lisäkoulutusta. Tämä kuulostaa jopa uskomattomalta tilanteessa, missä työttömien työnhakijoiden määrät ovat jatkuvassa kasvussa, Inberg muistuttaa.
SuPer on muistuttanut ulkomaisen työvoiman kotouttamisen tärkeydestä. Inberg on huolissaan VM:n esityksestä, jossa kotouttamisesta leikataan ja samalla heikennetään vieraskielisten integroitumista myös työelämään.
– Valtiovalta pyrkii edelleen houkuttelemaan maahan ulkomaista työvoimaa, mutta samalla se näyttää vetäytyvän vastuusta varmistaa tulijoiden integroituminen yhteiskuntaan. On välttämätöntä, että maahanmuuttajille tarjotaan riittävää kielikoulutusta ja tukea, jotta he voivat sopeutua ja osallistua yhteiskuntaan täysipainoisesti. Sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa on pystyttävä varmistamaan asiakas- ja potilasturvallisuus ja se edellyttää siellä työskentelevältä henkilöstöltä riittävää kielitaitoa.
