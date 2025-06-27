Suur-Savon Sähkö on sopinut liiketoimintakaupasta: tytäryhtiö Lumme Energia ja Oomi yhdistyvät
Oomi ja Lumme Energian omistaja Suur-Savon Sähkö ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Lumme Energia yhdistyy Oomiin. Yhdistyminen luo toteutuessaan Suomen suurimman sähkön vähittäismyyjän. Oomi ja Lumme Energia ovat alansa merkittäviä toimijoita, joilla on yhteensä yli 800 000 asiakasta ympäri Suomen. Järjestelyn toteutuminen vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen hyväksynnän.
-Sähkön vähittäismyynnin kenttä on muuttunut nopeasti viime vuosina, kun monet perinteiset energiayhtiöt ovat luopuneet sähkön vähittäiskaupasta tai perustaneet yhteisiä myyntiyhtiöitä. Oomin ja Lumme Energian yhdistyminen on luonnollinen jatkumo tälle kehitykselle. Suurempi koko mahdollistaa entistä vahvemman riskienhallinnan, asiakaslähtöisemmät ratkaisut ja merkittävämmät investoinnit digitaalisiin palveluihin – kaikki asiakkaiden eduksi, Suur-Savon Sähkö -konsernin toimitusjohtaja Mikael Venäläinen taustoittaa.
Päätöksen yhdistymisestä tekivät Suur-Savon Sähkö -konsernin hallitus ja hallintoneuvosto ja Oomi Palvelut Oy:n hallitus. Suur-Savon Sähkö omistaa Lumme Energian kokonaan. Oomi Palvelut Oy:n omistajia ovat Vantaan Energia, Oulun Energia, Lahti Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö, Tornion Energia ja Haukiputaan Sähköosuuskunta.
Oomi Palvelut Oy omistaa Oomi Oy:n kokonaan. Lumme Energia Oy:stä tulee liiketoimintakaupan myötä toinen Oomi Oy:n omistajista Oomi Palvelut Oy:n rinnalle. Järjestelyn myötä Oomi Oy:stä tulee Suur-Savon Sähkö -konsernin osakkuusyhtiö.
Oomin liikevaihto vuonna 2024 oli 373,9 milj. euroa ja oomilaisia on noin 110 henkilöä. Lumme Energian liikevaihto vuonna 2024 oli noin 314,6 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 50 henkilöä. Liiketoimintakauppa koskee Lumme Energian liiketoimintaa.
Yhdistymisen myötä kaikki Lumme Energian asiakkaat siirtyvät tavoiteaikataulun mukaan Oomille 1.1.2026, mutta aikataulu tarkentuu viranomaiskäsittelyn jälkeen. Suunniteltu yhdistyminen ei vaikuta Oomin tai Lumme Energian asiakkaiden sopimuksiin, niiden ehtoihin, voimassaoloaikoihin tai hintoihin.
Yhdistyminen jatkaa sähkön vähittäismyynnin kehitystä suurempiin toimijoihin
Sähkönmyynti on suurten volyymien liiketoimintaa, jossa suurempi koko mahdollistaa paremman sähkömarkkinoiden riskienhallinnan, asiakaslähtöiset ratkaisut sekä entistä vahvemmat investoinnit liiketoiminnan ja asioinnin digitaaliseen kehitykseen.
–Tämä ei ole vain kahden yrityksen yhdistyminen, vaan kummallekin yhtiölle ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa uutta yhdessä. Yhdistämällä voimamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme enemmän arvoa ja vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa entistä paremmin, Lumme Energian toimitusjohtaja Janne Laine toteaa.
Osapuolet ovat sopineet, että järjestelyn ehtoja tai kauppasummaa ei julkisteta. Liiketoimintakauppa koskee koko Lumme Energian liiketoimintaa.
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme sähköä ja aurinkosähköratkaisuja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 470 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 150 henkilöä.
