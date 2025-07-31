Viljelyolosuhteet ja kauppapolitiikka uhkia elintarvikkeiden hinnoille

Hintakehitys ja kuluttajakäyttäytyminen

Elintarvikkeiden hinnat laskivat vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti Etelä-Amerikan suotuisien viljelyolosuhteiden ansiosta. Vaikka hintojen lasku jatkuu, kauppapoliittiset kiistat ja sääolosuhteet voivat nostaa hintoja uudelleen. Kuluttajat reagoivat epävarmuuteen siirtymällä edullisempiin tuotteisiin ja vähentämällä ei-välttämättömien elintarvikkeiden kulutusta.

Alueelliset näkymät

Yhdysvallat : Hintakilpailu kiristää katteita, ja pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna lähes 30 % korkeammat hinnat vaikuttavat kulutukseen.

: Hintakilpailu kiristää katteita, ja pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna lähes 30 % korkeammat hinnat vaikuttavat kulutukseen. Brasilia : Maaliskuussa 2025 Brasilian hallitus poisti tuontitullit keskeisiltä elintarvikkeilta torjuakseen elintarvikkeiden hintojen nousua, joka kuitenkin on edelleen korkealla tasolla. Suurten elintarvikekauppojen alennuskampanjat ovat johtaneet elintarviketuottajien marginaalien pienenemiseen.

: Maaliskuussa 2025 Brasilian hallitus poisti tuontitullit keskeisiltä elintarvikkeilta torjuakseen elintarvikkeiden hintojen nousua, joka kuitenkin on edelleen korkealla tasolla. Suurten elintarvikekauppojen alennuskampanjat ovat johtaneet elintarviketuottajien marginaalien pienenemiseen. Aasia ja Tyynenmeren alue : Kiinassa keskiluokka suosii laadukkaita ja terveellisiä tuotteita. Intiassa varhainen monsuunikausi tukee kasvua, mutta sääolosuhteet voivat aiheuttaa hintapaineita. Indonesiassa kasvu jatkuu, mutta sääntely ja logistiikka tuovat haasteita alalle.

: Kiinassa keskiluokka suosii laadukkaita ja terveellisiä tuotteita. Intiassa varhainen monsuunikausi tukee kasvua, mutta sääolosuhteet voivat aiheuttaa hintapaineita. Indonesiassa kasvu jatkuu, mutta sääntely ja logistiikka tuovat haasteita alalle. Eurooppa: EU:ssa ja Isossa-Britanniassa tuotanto kasvaa maltillisesti. Elintarvikkeiden myynnin odotetaan kasvavan tänä vuonna 1,5 %. Hintakilpailu ja suurten vähittäiskauppiaiden neuvotteluvoima painavat kuitenkin tuottajien katteita. Kuluttajat suosivat edullisia tuotteita ja kauppojen omia tuotemerkkejä, mutta myös premium- ja luomutuotteiden kysyntä kasvaa.





Tulevaisuuden ajurit ja riskit

Elintarvikealan kehitystä tukevat väestönkasvu, nousevat tulot, terveystietoisuus ja teknologiset innovaatiot. Toisaalta alhaiset katteet, sääolosuhteiden vaikutus, vaatimukset tuotannon läpinäkyvyydestä sekä kestävyyteen liittyvät investointitarpeet muodostavat merkittäviä riskejä.

Atradiuksen analyysi tarjoaa kattavan näkymän elintarvikealan kehitykseen ja auttaa yrityksiä varautumaan tuleviin muutoksiin.



“Elintarvikealan globaali kehitys korostaa yritysten tarvetta sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Atradiuksen raportti tuo esiin sekä kasvun mahdollisuudet että keskeiset haasteet, kuten hintavaihtelut ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset. Suomessa ja Euroopassa korostuvat erityisesti terveellisyys, kestävyys ja kaupan omien tuotemerkkien merkitys", kommentoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.





Lue Industry trends – Food and beverages -raportti kokonaisuudessaan täältä.